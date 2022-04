Diversos homenajes a los Héroes de Malvinas en San Fernando

Por el 40 aniversario de la Gesta de las Islas Malvinas, el Municipio organizó una vigilia muy emotiva y movilizadora que incluyó un show musical con conjuntos locales y Víctor Heredia. También se homenajeó a sus Héroes de Malvinas en las instituciones educativas municipales. Y otro en la Plazoleta “Juan Cimino”.

En vísperas del 2 de abril, “Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”, el Municipio de San Fernando organizó un muy emotivo acto en la céntrica Plaza Mitre para recordar y homenajear a sus Héroes contemporáneos, donde el Intendente Juan Andreotti entregó medallas y placa recordatoria a los ex Combatientes sanfernandinos al igual que los Bomberos Voluntarios y el Honorable Concejo Deliberante.

El Jefe Comunal expresó: “La verdad que para nosotros es muy importante compartir con ellos, mirarlos, acompañarlos. Se lo merecen, el Estado tiene que agradecerles y pedirles perdón por lo que tuvieron que pasar. Pero hoy, viendo a tantos sanfernandinos quedarse hasta última hora para homenajearlos, me hace creer en la empatía del pueblo de San Fernando hacia ellos, y reconocerlos es el mejor mimo que podemos hacerles después de todo lo que tuvieron que pasar en su vida para con el país”.

El hecho histórico de la guerra de Malvinas dejó abierta una profunda herida en todos los argentinos y marcó el fin de una etapa. Hoy, el recuerdo de quienes hace 40 años ofrendaron la vida por la Patria compromete a persistir en el reclamo de nuestros derechos y soberanía, y agradecerles a los Veteranos de Guerra, Héroes contemporáneos de San Fernando.

El acto Incluyó un show musical del que participaron Euterpe, La Sacha Fuga, Compañía Gaucha Argentina, Fernando Rodas y Cofrades, y la pareja de baile de María Fernanda Romero y Nicolás Poclava; con un gran cierre. La Vigilia finalizó a la 0 hora del 2 de abril, con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los Héroes caídos.

El Veterano Jorge Barrera, Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando agradeció al Intendente Andreotti y a todas sus autoridades, y dijo: “Lo logramos y es lo que queríamos nosotros, porque 40 años no se cumplen más. La verdad que es inesperado, y me parece bárbaro lo de Víctor Heredia que canta al Himno y cerró el espectáculo; que él nos homenaje a nosotros es también un orgullo”.

En tanto, el cantautor Víctor Heredia, quien tuvo a su cargo el cierre de la jornada, comentó: “Hoy es un día de reflexión, sobre todo por lo que ha sucedido en 1982 con la guerra, por la incomprensión con la que fueron tratados los Veteranos de Malvinas después de semejante tragedia, así que es un día realmente muy especial”.

“Lo que espero del público es lo que yo pueda dar; si hago las cosas bien, seguramente la gente va a responder. Ojalá que tengamos memoria y no nos olvidemos el sacrificio de las 649 vidas que dejaron su vida en Malvinas”, concluyó Heredia.

Acompañaron al Jefe Comunal la Diputada Nacional Alicia Aparicio, el Presidente del HCD Santiago Aparicio, concejalas y concejales; funcionarios y representantes de instituciones civiles.

(*) Otro Homenaje

Al día siguiente, se llevó adelante otro homenaje. En la Plazoleta “Juan Cimino”, denominada así en memoria del excombatiente sanfernandino (1962-2019) -ubicada en Colectora Ex Combatiente Juan C. Reguera y Av. Avellaneda-. En el mismo, que también contó con la presencia de Juan Andreotti, el Diputado Provincial Matías Molle expresó: “Fue un acto muy emotivo. Es un reconocimiento a aquellos que hoy ya no están, a los que cayeron en la gesta de Malvinas, pero también a quienes durante estos 40 años fuimos perdiendo”. A su vez, el concejal Pablo Peredo sostuvo: “Seguimos junto a ellos. El pueblo de San Fernando está y estará siempre acompañándolos”.

(*) San Fernando homenajeó a sus Héroes de Malvinas en las instituciones educativas municipales

Entre otras cosas, para homenajear a los ex combatientes de San Fernando en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, el Intendente Juan Andreotti, acompañado de la Concejal Eva Andreotti, encabezó un acto en el CEIM N°2 (Centro Educativo Integral para chicos de 6 a 13 años) del que participaron integrantes del mismo, del Programa Sumate (para capacitación y contención de adolescentes) y de “Casa de Día” que ayuda a jóvenes que luchan contra adicciones.

Al respecto, la Concejal Eva Andreotti dijo: “Hoy homenajeamos por Malvinas a uno de nuestros Héroes contemporáneos, el ex combatiente Jorge Omar Barrera, a quien le agradecemos el haber transmitido su testimonio a los chicos que vienen trabajando la temática sobre el 40 aniversario de la Gesta para que lo lleven en el corazón, y que todos aprendamos a cuidar de nuestra Patria, a quererla, respetarla y sobre todo a tener memoria”.

“Los chicos y chicas de instituciones educativas municipales le obsequiaron a Jorge una canción a coro y con guitarra, y se plantaron árboles en memoria de nuestros caídos en Malvinas, lo que continuaremos haciendo durante todo el mes de abril con el equipo de EcoSanfer”, concluyó la Concejal.

En tanto, el Veterano de Guerra Jorge Barrera, que fue invitado a brindar su testimonio, expresó: “Estoy sorprendido, no esperaba este homenaje tan lindo y me voy re contento. En vísperas de un nuevo 2 de abril, voy reencontrando emociones. Nuestra principal idea es difundir las vivencias de la Gesta, por eso me animé a preguntarles si querían saber algo y preguntaron, les respondí; rescato el silencio que hicieron y el respeto”.

“Además, cantaron una canción muy linda y emotiva; fue muy fuerte, si hubiera estado con otro compañero también lo hubiese vivido de la misma forma. Estoy muy agradecido por este homenaje que en mi representa a todos los Veteranos de San Fernando”, concluyó Barrera.

Cabe destacar que junto al Intendente Juan Andreotti, la Concejal Eva Andreotti y el Veterano Jorge Barrera, los alumnos plantaron árboles en las veredas y el interior del CEIM a modo de conmemorar a los caídos en la Gesta de Malvinas.

