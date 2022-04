Homenaje a los héroes de Malvinas, en Vicente López y San Isidro

Participaron la intendenta de Vicente López Soledad Martínez y el intendente de San Isidro Gustavo Posse

En el Paseo de la Costa de Vicente López se realizó el acto en conmemoración a 40 años de la Guerra de Malvinas, en el plano local. Estuvieron presentes ex combatientes vecinos de Vicente López, familiares, amigos y la Intendenta Soledad Martínez.

Con mucha emoción, todo comenzó con el izamiento de la bandera y el canto de las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado junto a la Orquesta Armada. A su vez, el Padre Santiago Argerich oró con los presentes en memoria de los Caídos.

La Intendenta Soledad Martínez mencionó que a 40 años de la guerra de Malvinas era fundamental mantener vivo el recuerdo de todos los veteranos y caídos que lucharon con tanta valentía y sacrificio por nuestro país.

También destacó que hoy juntos a los presentes los honramos con testimonios sobre sus experiencias, porque la mejor manera de conocer parte de nuestra historia es escuchando de primera mano.

Participaron artistas invitados que musicalizaron el evento, como Florencia Otero, Germán “Tripa” Tripel y Hernán “Tucu” Vallejo. El cierre estuvo a cargo de Raúl Porchetto, con canciones que emocionaron a los héroes de Malvinas y un cortometraje realizado con los valientes soldados que defendieron las islas del sur.

Raúl Porchetto, al ser consultado por los 40 años del evento de Malvinas, dijo: “Hoy es un día muy especial para mí, porque se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas y porque es en Vicente López, un lugar muy importante en mi vida. Es una obligación recordarles a las nuevas generaciones lo que fue Malvinas, porque de una guerra solo queda un gran dolor para siempre”.

Oscar Galarza, ex combatiente y también vecino de Vicente López, expresó: “Hoy fue pura emoción, desde que me levanté. Este acto es una caricia al alma. Para nosotros es un orgullo haber estado hoy aquí”. Y comentó: “Ayer estuve en escuelas dando charlas, y me conmovió ver lo informados y atentos que están por la causa Malvinas, todas las generaciones la toman como propia. Los que estuvimos en Malvinas pasamos por muchas etapas, desde no querer hablar, hasta querer hablar mucho del tema. Cada día que me levanto, trato de hacer lo mejor, en memoria a los que se quedaron allá”.

Claudio García, presidente del Centro de Veteranos de Vicente López, añadió: “Estamos muy agradecidos por esto, es una honra muy grande para nosotros este acto, que poder expresarnos es muy importante. No tenemos que olvidar, hay que hacer memoria y recordar a nuestros caídos. En el Centro de Veteranos de Vicente López velamos por la salud y el bienestar de los veteranos”.

EN SAN ISIDRO

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presidió los actos por el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. Anoche hubo una vigilia en Villa Adelina, que tuvo una charla con ex combatientes y un show del acordeonista Chango Spasiuk. Hoy, se realizó el acto central en Acassuso. “Compartimos un homenaje importantísimo y necesario a 40 años de la guerra de Malvinas. Honramos a los héroes de nuestra patria que dejaron la vida en las islas para defender nuestra soberanía y el territorio nacional”, sostuvo Posse, tras compartir la vigilia con los vecinos en la Plaza Almirante Brown de Villa Adelina.

Y señaló: “Es una ceremonia que tiene emociones encontradas, por un lado es triste porque recordamos a quienes perdieron su vida en Malvinas, pero por otro es lindo y emocionante, ya que la admiración por nuestros héroes crece día a día”.

Durante la vigilia del viernes por la noche, hubo variadas actividades: un show del grupo folclórico “Emerger”; una charla de los ex combatientes de Malvinas con los vecinos; entrega de medallas a los veteranos de guerra; y un cierre a puro chamamé de la mano del compositor y acordeonista Chango Spasiuk. A la medianoche, ex combatientes, familiares de caídos y un centenar de vecinos entonaron las estrofas del Himno Nacional.

Luego hubo un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas: Rubén Isidoro Boutrón, Héctor Hugo Diez Gómez, Héctor Antonio Dufrechou, Omar Jesús Herrera, Marcelo Romero, Marcelo Sergio Novoa, Fernando Luis Sieyra y César Alberto Zapata.

También se recordó a los ex combatientes que participaron de la guerra y que hoy ya no están: Edgardo Thompson, Mario Peña, Denis Harvey, Marcelo Araujo, Juan Etchecopar, Víctor Becerra, Carlos Viegas Cascalleira, Julio Ibalo, Alfredo Gómez, Miguel Alfaro, Ricardo Alvarez, Domingo Giménez, Horacio Silva, Jorge Morales, Jesús Herrera, Isabelino Vianconi, Ángel Miguel Espósito, Hugo Mc Douglas, Ramón Cardozo, Jorge Claudino Humeres, Sergio Borrini, Alberto Eduardo Moretti y Luis Roberto Ruiz.

“Con profunda emoción encontrada, como aquel 2 de abril de 1982 nos reunimos para seguir acompañando a nuestros hermanos, rendirles homenaje y mantener nuestra memoria”, expresó el presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, José Cocchiarale.

También destacó que “el municipio siempre los acompaña en sus acciones” y pidió que “todo el pueblo continúe manteniendo viva la memoria de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

El homenaje siguió en la plaza Remedios de Escalada, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y de la Unidad Nacional, en Acassuso. El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas.

Para finalizar, se colocaron las ofrendas florales al pie del monumento, que fueron entregadas por el Municipio y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro.

