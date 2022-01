‘The Shouts’ en San Isidro: la banda tributo a los Beatles más importante de Latinoamérica tocará en Beccar

El grupo argentino interpretará los grandes clásicos de la banda de Liverpool, en el marco de la agenda de espectáculos gratuitos que ofrece el Municipio. Será el sábado 29 de enero, a las 20 hs, en Juan B. Justo y avenida Centenario.

El grupo de covers Beatle “The Shouts” se presentará en Beccar, con una gran puesta en escena y una interpretación muy fiel de los grandes clásicos de la banda de Liverpool. El show se realizará el sábado 29 de enero, a las 20:00, en Juan B. Justo y avenida Centenario.

El concierto se hará en el marco de los espectáculos gratuitos de verano que ofrece el Municipio de San Isidro. Los cuatro integrantes de “The Shouts” Bernardo Criscuolo (bajo), Fernando Lotito (guitarra rítmica), Bernardo Rappalilni (guitarra líder) y Adrián Oliveri (batería) subirán al escenario enfundados en imitaciones de los trajes y guitarras que utilizaron los Beatles.

La banda tributo beatle más importante de Latinoamérica recreará canciones como Don´t let me down, Here comes the sun, Let it be y Hey Jude, When I´m sixty four, Penny Lane, A day in the life y I´m The Walrus.

“Armamos una agenda para llegar a las distintas localidades del distrito con shows de primera calidad y mucha presencia de familias, que es lo que más queremos. Esto es igualador y nos integra como comunidad”, destacó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

En caso de lluvia durante el sábado, el espectáculo se pasa al domingo 30 de enero.

(*) Para conocer el cronograma completo pueden ingresar a: https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/verano-actividades-gratuitas-para-toda-la-familia

Acerca de The Shouts

Es un grupo argentino que desde hace 15 años homenajea a The Beatles y que fue reconocido en 2005 como “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica” tras ganar el certamen “Semana Beatle de Latinoamérica”. Se presentaron en la “International Beatle Week”, en Liverpool, el evento beatle más grande del mundo, donde brindaron más de 40 shows en los últimos años.

Conocelos a través de éste video musical

