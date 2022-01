La ANMAT aprobó el kit serológico de detección de anticuerpos de SARS-COV-2 desarrollado por la UNPAZ

“Serocovid-Federal” fue desarrollado por investigadoras de la UNPAZ, el Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la UBA y ya cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para su producción y comercialización.

El kit desarrollado con la técnica Elisa permite hacer un diagnóstico de personas que han estado expuestas al COVID-19, detectando la presencia de cualquier tipo de anticuerpo reactivo a la proteína Spike del virus y posee una eficacia del 97%.

El proyecto había sido presentado por la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) con el objetivo de aportar soluciones tecnológicas para dar respuesta a la pandemia y fue seleccionado para su financiamiento, en el marco de la convocatoria a Ideas Proyecto “COVID-19” de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Agencia I+D+i) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fue desarrollado por un equipo de investigadoras de UNPAZ, CONICET, INTA y UBA, dirigido por la Dra. Leticia Bentancor (IDEPI-UNPAZ-CONICET), y será producido y comercializado por Laboratorios Chaqueños S.A., empresa de capitales mayoritariamente estatales que forma parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

El kit serológico, servirá como herramienta de vigilancia epidemiológica, se emplea a través de un método rápido y simple (respuesta colorimétrica). Por otro lado, su fabricación en el país implicará una significativa reducción de costos en comparación con aquellos kits que se adquieren en el exterior.

Su implementación funcionará de manera complementaria a la metodología empleada actualmente para el diagnóstico de personas que podrían estar infectadas -esto es, RT-PCR sobre muestras de hisopado- ya que permitirá detectar los casos de infectados -si el resultado es positivo- y así reducir el número de ensayos de RT-PCR. Por otro lado, permitirá realizar un seguimiento de la respuesta inmunológica de los pacientes, de manera de poder contar no sólo con un diagnóstico rápido sino también con una herramienta para el estudio epidemiológico de la pandemia en nuestro país.

En declaraciones a los medios, la Dra. Bentancor señaló: “Nuestra idea siempre fue que el test que desarrollamos fuera transferido dentro el sector público, con el objetivo que tuviera un precio accesible y que fuera fácilmente adquirible para todo el sistema público de salud. Por ese motivo nos pusimos en contacto con la ANLAP, y ya desde un comienzo empezamos a trabajar con ellos y con Laboratorio Chaqueños S.A”.

Por su parte, la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNPAZ, Pilar Cuesta, afirmó que “desde la Universidad Nacional de José C. Paz celebramos este gran paso. Seguimos apostando a una ciencia que pueda dar respuestas concretas a problemas y formar parte de las iniciativas de las políticas públicas para el desarrollo de nuestro país”.

Se trata del primer kit creado a través de un proceso de investigación, desarrollo y producción íntegramente público; logro que resalta una vez más el importante rol de las Universidades en la pandemia y la revalorización e inversión en política científica del Estado.

