Paula Pareto: Fin de la deportista, comienzo de la Leyenda

Una de las figuras deportivas más destacadas del país, es la judoca de Tigre que empezó en el Club San Fernando

(Escribe: Glenn Miller) El 24 de julio de 2021, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio, concluyó la exitosa carrera de la judoca argentina Paula Pareto. Quizás algunos hubieran querido como en los cuentos que el final fuera pomposo y bien arriba. Empero el deporte de elite y particularmente la competencia de judo no es lineal, sube y baja de manera constante y en el día menos pensado.

Paula Pareto, la judoca de Tigre que empezó en el Club San Fernando, se fue forjando de a poco en ésta disciplina. Con talento y mucho esfuerzo logró clasificarse, cuando nadie que no fuera del ambiente marcial la conocía, a Beijing 2008. Ante la sorpresa de propios y extraños consiguió de la nada y con escaso apoyo una Medalla de Bronce. A partir de allí se hizo popular y fue desarrollándose en su disciplina. En Londres 2012 obtuvo un Diploma Olímpico.

Y llegó la cumbre y el apogeo de su carrera cuando se clasificó Campeona Mundial en Astana y en 2016 Campeona Olímpica en Río de Janeiro, Brasil. Empero a ésta altura ya no sólo era una excepcional judoca, con gloriosas actuaciones, reconocida en todo el mundo, etc. Además de eso poseía una simpatía, un carisma, un Don de gente, que la hacían además de sus logros, una persona muy querible, con profundos valores humanos y con quien cualquiera se identificaba en el lugar del planeta que fuera.

Y tanto logro deportivo no la mareó. Siguió siendo la misma ‘Peke’ de siempre, la cordial, la que se incorporaba a la sociedad con su Título de Doctora, la que desde su Fundación se solidarizaba con prójimos necesitados.

Los años fueron pasando y se sabía que Tokio era la última cita, para pelear y defender su Título Olímpico. Con su magnetismo atrajo a miles y miles de argentinos, también extranjeros, que se quedaron hasta tarde o no durmieron para verla en su postrera noche de actuación. Primero se despachó a una sudafricana y luego a una eslovena antes de tiempo y por ippon en sendas ocasiones.

Y en la tecera ronda le tocó la japonesa Tonaki. La local, en el país en que se inventó el judo. Promediando el combate una rápida y certera técnica de la nipona hizo concluir el combate decretando la derrota de la ‘Peke’. Como un determinismo histórico, como un capricho del destino, Paula dejó su Corona en la tierra de los Samurais. Quedó abatida unos segundos boca arriba de cara al sol naciente como la heroína sudamericana de tantas batallas que hoy perdió y debía ceder su Cetro. Cuántas cosas, qué película habrá desfilado por la mente de la Doctora en esos instantes.

Con la marca de la anterior batalla, una lesión en el codo, Pareto se metió en el repechaje enfrentando a la portuguesa Catarina Costa. La tigrense estaba dolida por dentro y por fuera pero fue y avanzó como siempre. Un wazzari de su rival la puso en desventaja. Peleó hasta el final por última vez entregando todo. Y cayó y fue eliminada quedándose con un Diploma Olímpico. Empero lo rescatable fue ese gesto del final. Había perdido, levantó a su rival y le dio un largo y afectuoso abrazo. En ese gesto evidenció además de sus dotes deportivos, su valor como deportista.

Luego vinieron lágrimas y abrazos con su Equipo. El aplauso de todos los deportistas nacionales cuando retornó a la Villa Olímpica. Hoy se retiró de la competencia la gran Paula Pareto. La ‘Peke’, la de Tigre, la Campeona Mundial y Olímpica de judo, la Doctora, la simpática y carismática, la que realzó ésta disciplina en el país, un emblema para copiar e imitar. Ya no habrá competencias, ni tatamis. Ya no habrá penas ni olvido. Se retiró la deportista ejemplar, la Campeona, la que todos quieren: Paula Pareto, hoy nació su Leyenda.

