Se realizó en la zona de Canal una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19

En la estación Carupá, el Municipio continuó trabajando junto a la Provincia en la campaña de vacunación contra el coronavirus, recorriendo distintos puntos de San Fernando con las postas itinerantes. Además, se desplegó “El Municipio en tu Barrio” que ofreció vacunas de calendario e información general sobre los servicios comunales. “Seguimos estando presentes con estos importantes operativos del Municipio y la Provincia cerca de las estaciones de tren donde pasa mucha gente, ofreciéndoles comodidad y garantizando que muchos más vecinos estén inmunizados” dijo la Secretaria Eva Andreotti.

La campaña de vacunación contra el coronavirus continúa sumando puntos de inoculación en San Fernando y toda la Provincia. Así, se instaló un puesto móvil de vacunación en la zona comercial de Canal, donde trabajan en conjunto personal municipal y de la Provincia, invitando a vacunarse a vecinos mayores de 18 con factores de riesgo, embarazadas y mayores de 35 años. Este puesto móvil recorrerá a otras localidades del Municipio. También, en el marco de “El Municipio en tu Barrio” se aplicaron vacunas de calendario y se brindó información sobre servicios municipales.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien visitó el puesto móvil, dijo: “A pedido del Intendente Juan Andreotti, seguimos estando presentes en diferentes puntos del distrito. Hoy estamos en Canal, frente a la estación Carupá, trabajando conjuntamente con la Provincia con el móvil de vacunación, donde todo vecino se puede acercar para inocularse en el momento la primera dosis de COVID”.

“Además, estamos con el equipo de Salud municipal para aplicar las vacunas de calendario, como así también con Atención al Vecino para atender consultas y sugerencias sobre los servicios del Municipio. Seguimos estando presentes en los barrios con estos importantes operativos de vacunación que realizan el Municipio y la Provincia cerca de las estaciones de tren, donde pasa la gente que vuelve de trabajar, ofreciéndoles comodidad y garantizando que muchos más vecinos estén inmunizados”, concluyó la funcionaria.

En cuanto a los vecinos que se vacunaron, Félix dijo: “Muy bien, no me puedo quejar de absolutamente nada, porque todavía no tenía turno y ya resolví el tema de la vacunación”.

Albina dijo: “Trabajo acá y me vino bárbaro. Estaba esperando pedir un turno, no sabía cómo ni dónde, y encima al principio tenía miedo, pero ya me vacuné como toda mi familia; las cosas me fueron mucho más fáciles. No duele y tampoco tuve ningún síntoma”.

Javier, de Rincón de Milberg, agregó: “Estaba de paso para hacer un trámite y ya me vacuné. Me parece perfecto, muy bien. Ahora me siento más tranquilo, porque no había pedido turno. Lo quise hacer la semana pasada en otro lugar, pero había gente y tenía que esperar mucho”.

Zaida, de 21 años, agregó: “La verdad que estaba caminando, me dijeron que estaban vacunando y lo aproveché, porque todavía no me habían dado el turno. Por suerte acá lo pude resolver”.

“Vivo en Virreyes; estuve preguntando por la vacuna contra la gripe. El lunes pasé por el Acceso, estaban vacunando pero llegué tarde y me dijeron que hoy la aplicaban acá. Vine y fue todo rapidísimo, hay que vacunarse. Todos tienen que saber dónde hacerlo, y estos puestos son una solución”, dijo Elizabeth.

Y Agustina de 17 años, que también se vacunó contra la gripe, finalizó diciendo: “Me parece bien, porque no todos tenemos la posibilidad de vacunarnos. Aparte, por la situación que estamos viviendo hoy en día que es difícil, no está de más vacunarse”.

Se recuerda que los Centros Vacunatorios de la ciudad son los siguientes:

Centro Universitario – Av. Avellaneda 2270 – Virreyes

Unión Ferroviaria – Simón de Iriondo 1240 – Victoria

Microestadio Polideportivo N°2 – Ruta 202 y Pueyrredón

(Atienden todos los días de 9 a 18 horas)

SUTEBA – 3 de Febrero 826 – San Fernando

(Atiende de lunes a viernes de 9 a 16 horas)

