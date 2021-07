Danza de nombres en toda la zona norte tras el cierre de listas

El malvinense Luis Omar Vivona (actual senador de la provincia de Buenos Aires, quien ocupa ese cargo desde 2017), se postula como el primer candidato a senador del Frente de Todos. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, estuvo el pasado viernes en Vicente López participando de una asamblea vecinal en el distrito. Confirmó que será el tercer candidato a diputado nacional por la lista “Unidad de la Izquierda”. En la nota, también incluye lo más trascendente del plano local.

EN MALVINAS ARGENTINAS

El intendente Leonardo Nardini, logró conformar una lista de unidad del Frente de Todos en su distrito aglutinando a los distintos espacios políticos que conforman el frente. Así, en el primer lugar de la pre candidatura a concejales/as ubicó a Sol Jimenez Coronel, la ingeniera agrónoma de 32 años que apuntará a renovar su banca, la que consiguió en 2017 cuando obtuvo casi el 50% de los votos.

La acompañarán Gustavo Nacimiento, Jimena de Lara y Andrés Hidalgo, quienes también apuntan a renovar sus bancas. Con relación a las precandidaturas al Consejo Escolar malvinense, Alejandro Perrone, actual presidente de dicha institución, será quien encabece la lista. A continuación la totalidad de los candidatos a concejales del Frente de Todos local:

Sol Jimenez Coronel; Gustavo Nacimiento; Jimena De Lara; Andrés Hidalgo; Sabrina Sienra; Lucas Mendoza; María Josefa Gómez; Adrián Chacón; Belén Navarro; Ramón Alberto Acosta; Gimena Micaela Vega; Alberto Fabián Donato

(*) Respaldo

Luis Omar Vivona, senador de la provincia de Buenos Aires, quien ocupa ese cargo desde 2017, se postula como el primer candidato a senador del Frente de Todos.

El dirigente oriundo de la ciudad de Villa de Mayo, fue posicionado como cabecera de la lista de senadores del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y será secundado por María Teresa García, el tercer lugar será para Gustavo Soos, el cuarto para Sofia Vanelli mientras que el quinto para Javier Rehl.

“Su elección es un fuerte respaldo al intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de los intendentes de la región”, sostienen desde el municipio.

EN TIGRE

El Frente de Todos de Tigre mantuvo su unidad y presentó a sus candidatos para las PASO 2021. Oficializó su lista de precandidatos al Concejo Deliberante, será encabezada por la concejal Gisela Zamora, el militante local ‘Toto’ Fernández Miranda y la edil Sandra Rossi.

Al respecto, el intendente del distrito, Julio Zamora, afirmó: “El Frente de Todos logró un acuerdo estratégico que nos va a permitir seguir trabajando, como siempre lo hicimos, en desarrollar y fortalecer al distrito. Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, nos enseñaron el horizonte claramente, solo en unidad vamos a poder recuperar la vida que queremos”.

“En Tigre entendemos que es con todos y todas. Por eso mantenemos la unidad y vamos a seguir trabajando juntos por la reconstrucción argentina”, manifestó la referente del espacio, Malena Galmarini, tras el cierre de listas.

Además, Malena Galmarini destacó la unidad mantenida en el Frente de Todos de Tigre y en este sentido, agregó: “La Argentina transitó 4 años duros del gobierno de Macri y luego llegó la pandemia, con todas sus consecuencias. Trabajamos fuertemente para sostener la fábricas, el empleo, la economía familiar y con un plan de vacunas como nunca hubo para empezar a levantarnos y comenzar a vivir la vida que queremos. Este es un frente político que lideran Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof, y en Tigre trabajamos también en unidad para seguir poniendo al país de pie”.

El listado de precandidatos es: Gisela Zamora; ‘Toto’ Fernandez Miranda; Sandra Rossi; Alejandro Ríos; Victoria Etchard; Pablo Acevedo; Natalia Reynoso; Gabriel Batistela; Laura Godoy; Daniel Nuñez; Andrea Rotela y Alejandro Acuña.

(*) Desde la oposición, en Tigre

Nicolás Massot se lanzó como candidato.

“En la búsqueda de consensos su espacio incluye integrantes de la UCR, del partido vecinalista Visión 2030, del GEN, del MID, de UNIR y de la agrupación Dignidad Peronista de Joaquín De La Torre y Jesús Cariglino.

La lista quedó integrada así: Massot, Nicolás María; Mendoza, Lucía Josefa

Recio, José Antonio; Burs, María Victoria; Roggerone, Jorge Humberto

Zalazar, Sandra Beatriz; Velasques, Diego Matías; De León, Adriana Nilda

Ojeda Carrasco, Flavio Guillermo; Fernández Suss, Jennifer Karina

González, Gustavo Alejandro; Barchetta, María Del Rosario

EN SAN FERNANDO

Desde el oficialismo, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente de San Fernando, Eva Andreotti, liderará la nómina de candidatos a concejales del Frente de Todos en San Fernando. Se trata de una lista de unidad conformada por referentes del Frente Renovador, Ateneo Néstor Kirchner y La Cámpora.

La lista completa es la siguiente: Andreotti, María Eva; Rovegno, Javier; Triador, Laura; Perez, Ignacio; Maderna, Mónica; Barraza, Jorge; Guevara, Paula; Carrel, Héctor; Valdez, Vanesa y Pedemonte, Leonardo.

“Me enorgullece”, dijo el Jefe Comunal Juan Andreotti, al confirmar las candidaturas y continuó: “En estos tiempos tan especiales, tan difíciles, ha hecho un trabajo inmenso gracias a su fuerza, energía y, principalmente, a su sensibilidad, porque les aseguro que Eva puso su corazón para lograr lo mejor para sus vecinos”.

Luego completó: “Vamos a ir por nuevos logros y mejores servicios como cada año, pensando siempre en que nuestro lugar en el mundo sea cada día una mejor ciudad para vivir, sobre todo ahora que tenemos uno de los desafíos más grandes de la historia y debemos cuidarnos a nosotros y a los que queremos. Como siempre, nuestro compromiso es con los sanfernandinos y con el cuidado de la ciudad que amamos, eso es lo que sentimos. Sigamos”.

Por su parte, Eva Andreotti comentó: “Estoy muy feliz y emocionada, tengo una gran responsabilidad con cada uno de mis vecinos y cada una de mis vecinas. Vamos a seguir renovando y cuidando nuestro orgullo. Voy a seguir el camino que lleva adelante Juan, acompañando a esta gestión con la energía y el trabajo que siempre la caracterizó y que nos permitió cumplir muchos sueños”

“Quiero continuar aportando una mirada hacia un Medio Ambiente sustentable con ‘Eco Sanfer’ hacia una ciudad más saludable, con escuelas que nos den orgullo, con una inclusión verdadera y más avances importantes para defender a las mujeres y luchar contra la violencia de género, con más generación de trabajo y producción para el desarrollo, dar un abrazo a nuestros abuelos que tanto queremos y más valor a nuestra juventud”, detalló la candidata.

EN SAN ISIDRO

De cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó que en la lista de precandidatos para concejales y consejeros escolares de Juntos en San Isidro, se presentó una lista de “unidad y pluralismo”.

“Es una propuesta de unidad en un marco de pluralismo que incluye representación del radicalismo, del Pro, del vecinalismo, del desarrollismo, de Confianza Pública, del socialismo e independientes”, remarcó Posse.

Los precandidatos a concejales titulares son: Juan Aníbal Viaggio; María Macarena Posse; Walter Fernando Pérez; Gabriela Martínez; Martín Adolfo Vázquez Pol; Juliana Manuela Cuello; Ariel Menacho; María Fernando Randolino; Alejandro Gustavo Kreimann; Susana Beatriz Abbriata; Alfonso Stagno; Eleonora Jaureguiberry.

(*) Desde la Oposición

En las oficinas de Sebastían Galmarini (en Boulogne) se cerró un acuerdo de la lista de unidad a concejales del Frente de Todos en San Isidro.

Por primera vez en décadas el Frente de Todos de San Isidro logró alcanzar la tan ansiada unidad siendo esto un hecho inédito en el distrito.

En un acuerdo llevado a cabo por los principales dirigentes del peronismo local Santiago Cafiero, Sebastián Galmarini y Teresa García, junto al resto de las fuerzas que conforman el Frente de Todos, se logró armar una lista que incluye una amplia diversidad y pluralismo. Al finalizar el acto, los dirigentes coincidieron en que la unidad alcanzada es el puntapié inicial para la construcción de una propuesta competitiva camino hacia la Intendencia en 2023.

La lista, la integran nombres como: Mateo Bartolini; Celia Sarmiento; Federico Meca; Manuela Schuppisser…

(*) Otros candidatos

El empresario Martin Palma será el primer precandidato a concejal de San Isidro por el Frente ‘Vamos Con Vos’, el espacio que lidera Florencio Randazzo. Estará acompañado por la referente de Libres del Sur, Elizabeth Aguirre.

Además, Sergio Patron Costas definió a Mercedes Urtubey como la primera consejera escolar. Junto a ellos, el tercer lugar de la lista de concejales será ocupado por Francisco Maschio, referente del Colegio de Abogados de San Isidro; el cuarto por la mujer del tercer sector Patricia Kistenmacher, y el quinto por Humberto Barboza, dirigente social y deportivo con paso por el radicalismo.

Por último, el sexto lugar quedó en manos de la ex concejal Aurora Bastidas y el séptimo para el docente Sebastian Pappalo, entre otros.

(*) Desde el vecinalismo, en San Isidro…

Votada por los afiliados de ConVocación por San Isidro para encabezar la lista, y con el apoyo de Marcos Hilding Ohlsson y Manuel Abella Nazar, Catalina Riganti liderará al vecinalismo seguida de Juan Bautista Ocampo y Lucía Rojo.

La edil Catalina Riganti (quintilliza y vecina de Beccar) encabeza la lista de candidatos a concejales vecinalistas y su primer lugar en la configuración es el resultado de una elección interna con niveles de participación históricos en el mes de abril.

“Es un honor encabezar la lista de los candidatos que tienen como única razón de ser representar los intereses de los vecinos de San Isidro y alzar su voz por encima de todo. En ConVocación no hay bajadas de línea nacionales, la bajada de línea y la agenda la marcan los vecinos”, expresó Riganti. “Elijo quedarme a terminar el trabajo porque todavía hay mucho por hacer en San Isidro para cortar con los efectos de una gestión obsoleta y estancada a la que hay que presionar para que haga su trabajo. Seguimos, no vamos a parar”, continuó.

“Tenemos una lista impecable y ganadora en 2021. Es una mezcla de experiencia, ganas, juventud y compromiso a prueba de balas con los vecinos de San Isidro”, indicó por su parte Marcos Hilding Ohlsson, líder histórico de la organización, candidato a Intendente en 2015 y 2019, y concejal mandato cumplido de San Isidro entre 2009 y 2017.

“Estamos frente a una renovación de liderazgos, una inyección de sangre nueva y con ADN 100% vecinalista”, añadió para finalizar el Concejal y jefe de campaña del vecinalismo Manuel Abella Nazar.

EN VICENTE LOPEZ

El intendente de Vicente López Jorge Macri logró evitar las PASO locales y tendrá la única lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares de Juntos en el distrito. Está encabezada por la diputada nacional Natalia Villa.

Así, el jefe comunal tendrá la única nómina. Su boleta estará tanto en la lista sábana de Facundo Manes como en la de Diego Santilli, a pesar de su explicito apoyo a este último en la interna partidaria.

Lista de concejales: Natalia Villa (Dip. Nac – PRO); Oscar Ponce (Pte MID); Paola Spatola (ex Dip. Nac); Ezequiel Ferrari (PRO); Analia Continente (UCR); Ignacio Cabello (PRO); Magdalena Van Langendonck (PRO); Carlos Mas (UCR); Julieta Paris (Conf. Pública); Luciano Terzano (Vecinal); Natalia Lenchisky (Jov. PRO); Gustavo Martinez (PRO)

(*) Desde la oposición

El Frente de Todos conformó una lista de unidad en Vicente López de cara a las próximas elecciones legislativas. La boleta local estará encabezada por Lucas Boyanovsky, Erica Pereyra y Roberto Pace.

“La lista presentada está compuesta por todas las organizaciones y partidos que componen el Frente de Todos, reforzando el camino de unidad que emprendimos en 2019 con el objetivo de acompañar la reconstrucción del País y la provincia de Buenos Aires, y avanzar en Vicente López para que el distrito forme parte del proyecto nacional, popular y feminista”, aseguran desde ese espacio.

La lista continúa con Julieta Moltó, Aníbal Acerbo, Marcela Cortiellas, Lucas Conde y Erica Porris. Las organizaciones que integran la lista son: La Cámpora, Lealtad, Movimiento Evita, Frente Renovador, Kolina, Nuevo Encuentro, La Corriente Nacional de la Militancia, 13 de Abril, Frente Patria Grande, Eva Perón, Somos Barrios de Pie, La Lucho Robles, Ateneo Néstor Kirchner Vte. López, CGT, Movimiento Mayo, ATE zona norte, La Capitana, Frente Social Peronista, Partido Comunista, Mesa Política Sindical, Corriente Lohana Berkins, entre otros.

(*) Dos listas más…

Otras dos listas intentaran dar pelea en las PASO: la del ex concejal Lorenzo Beccaria, que intentara pelear en una PASO con Carolina Schmukler (de Descamisados) y el actual Presidente del bloque de concejales del Frente de Todos Fabián Ruiz; y por otro lado Nestór Baches, Gisela Oliva y el periodista Miguel Armaleo también buscan representar al Frente de Todos en Vicente López

(*) Acto de la Izquierda, en Vicente López

Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, estuvo el viernes 23 de julio en Vicente López participando de una importante asamblea con los vecinos del distrito. Consultado por los medios, confirmó que será el tercer candidato a diputado nacional por la lista “Unidad de la Izquierda” dentro del FIT-U, junto a Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

En la conferencia de prensa Pitrola declaró: “El proceso electoral arranca muy movido en el terreno económico. La disparada del dólar blue en la última semana es la manifestación del cuadro de insolvencia en el que se encuentra la Argentina. No hay precio de la soja que saque al país de esta situación. Fernández dijo que venía a desendeudar al país, pero bajo su gobierno la deuda creció en 20 mil millones de dólares. Es el resultado de una política de sometimiento al FMI, al Club de París y a los usureros internacionales. Lo mismo vale para Kicillof, que luego de 20 postergaciones acaba de tirar la toalla. El gobernador, luego de 20 postergaciones, accedió a gran parte de las condiciones onerosas que exigen los bonistas para ingresar al canje de deuda. Así y todo no tiene garantizada la refinanciación de los más de 7 mil millones de dólares de deuda. Fernández y Kicillof son pagadores seriales, pero el horizonte de default de la provincia y el país sigue intacto.”

“La contraparte de toda esta orientación tributaria al capital financiero es el brutal ajuste que se ejecuta contra el pueblo trabajador. La inflación, que crece al ritmo de la perspectiva devaluatoria y de la desorganización económica, ha colocado a la Canasta Básica Total en los $ 66.488, según el Indec. Esto significa que no solo los desocupados o subocupados están en la pobreza. También una importantísima franja de trabajadores formales se encuentra en esa situación. Es evidente que el gobierno y antes el macrismo han hundido a los trabajadores en la pobreza. Por eso nosotros vamos a esta campaña a señalar a los trabajadores que el voto al FIT-U refuerza la lucha contra el ajuste, por el salario, por el seguro al parado, por el trabajo, para repudiar la deuda externa y echar al FMI, en definitiva para reforzar una salida propia de los trabajadores a la crisis”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich