El Jardín de Infantes N°950 de Rincón de Milberg recibió material lúdico por parte del Municipio de Tigre

A través del programa “Vení y Juguemos Juntos”, autoridades del Poder Ejecutivo local entregaron kits destinados a la primera infancia con el objetivo de fortalecer los espacios de desarrollo.

En el Jardín de Infantes N°950 de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre llevó adelante el programa ”Vení y Juguemos Juntos” destinado a la primera infancia. Representantes del Gobierno local encabezaron la entrega de material lúdico.

Este proyecto se realiza en el marco de la propuesta “Redes para el cuidado de la Primera Infancia”, donde el objetivo es el desarrollo comunitario a través de la entrega de materiales a centros educativos y jardines.

La jornada contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó la política pública vinculada a fortalecer el aprendizaje.

Además, el cuerpo profesional del área de infancia ejecuta talleres y capacitaciones para el fortalecimiento de redes que acompañen a la primera infancia y a sus familias.