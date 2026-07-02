Niños y niñas recibieron controles médicos a través del Programa de Asistencia al Deporte Infantil del Municipio

La propuesta itinerante PADI continúa acercando chequeos preventivos de salud a distintas instituciones del distrito. En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el Club Social y Deportivo El Arco, donde se brindó atención integral a chicos y chicas que practican diversas actividades.

En el marco del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI), el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada de controles médicos en el Club Social y Deportivo El Arco, de la localidad de Benavídez. Esto tiene como finalidad promover el cuidado de la salud de las infancias y garantizar que puedan realizar actividad física de manera segura.

Durante la actividad, profesionales de la salud atendieron a decenas de niños y niñas, aplicaron vacunas correspondientes al calendario nacional, realizaron derivaciones a distintas especialidades para su seguimiento y completaron libretas de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa acompañando a las instituciones deportivas del distrito, acercando servicios de prevención y promoción de la salud que contribuyen al bienestar de chicos y chicas.

Para más información sobre los programas destinados a instituciones, comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o por correo electrónico a [email protected].