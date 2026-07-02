Con más de 170 vecinos, se realizó una nueva capacitación sobre Ojos en Alerta

El encuentro presencial en Martínez consolidó el programa de prevención por WhatsApp. Ya son más de 23.000 los usuarios adheridos y sus reportes representan el 37% de los avisos que recibe el Municipio.

La participación comunitaria volvió a ser el eje central de las políticas de prevención pública. Con una importante concurrencia, San Isidro realizó una nueva capacitación sobre Ojos en Alerta que reunió a más de 170 vecinos en la localidad de Martínez. Los asistentes se congregaron presencialmente con un objetivo claro: aprender a utilizar esta plataforma tecnológica para reportar de manera rápida situaciones sospechosas directamente desde sus teléfonos celulares.

El éxito de este encuentro presencial confirma la gran recepción del programa en el distrito, el cual ya cuenta con más de 23.000 vecinos adheridos en todo el partido. Las estadísticas de la Secretaría de Seguridad reflejan que no se trata solo de un registro formal, sino de un compromiso activo: el 37% de todos los contactos de emergencia que recibe el Municipio ingresa por esta vía. Además, el sistema demuestra una alta efectividad y confianza ciudadana, dado que el 62% de los usuarios registrados ya realizó dos o más alertas.

Durante la apertura de la jornada, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, destacó especialmente la actitud de los más de 170 vecinos que se acercaron a formar parte de la red: “Ustedes podrían haber dicho: ‘La seguridad no es mi problema, me tienen que cuidar’. Pero eligieron involucrarse y poner su granito de arena para que ustedes, sus familias y sus vecinos vivan más seguros”.

A pesar de que el área es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, Lanús ratificó la decisión del Ejecutivo local de invertir fuerte en recursos propios, detallando la consolidación de una base de 300 oficiales en formación permanente, el uso de armas con gas pimienta, más patrullas, motos y un anillo digital con lectoras de patentes conectado al Centro de Monitoreo. Sin embargo, recalcó ante el auditorio que las herramientas tecnológicas pierden fuerza sin el factor humano: “Ninguna tecnología reemplaza a una comunidad de vecinos comprometidos”.

Ojos en Alerta funciona como un nexo directo entre la comunidad y el Centro de Operaciones Municipal (COM). A través de WhatsApp, cualquier ciudadano integrado a la red puede enviar textos, audios, fotos, videos o compartir su ubicación en tiempo real al detectar actitudes extrañas en su cuadra.

La inmediatez es la clave del éxito del programa: las alertas tempranas permiten a los operadores despachar velozmente a las unidades de la Patrulla Municipal. De hecho, las autoridades informaron que este flujo de información comunitaria permitió actuar activamente en distintos hechos delictivos durante los últimos meses, derivando en varias detenciones y frustrando robos en flagrancia.

La próxima capacitación de Ojos en Alerta se realizará el lunes 20 de julio, a las 18:30 hs, en Standard Electric, ubicado en Chubut 1186, San Isidro. Los vecinos interesados en participan se pueden inscribir en: https://www.sanisidro.gob.ar/ojosenalerta