Nardini: “Nosotros creemos que el camino del desarrollo es la obra pública”

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañado por la secretaria general Noe Correa, inauguró una nueva obra de pavimentación en la calle Manuel Acevedo, en el tramo comprendido entre Tres Arroyos y Arquímedes, dando inicio a la segunda mitad del año con más infraestructura para la comunidad.

Hasta antes de la intervención, la zona presentaba un pavimento de material caliente con un alto grado de deterioro, producto del uso intensivo y del paso del tiempo, lo que había generado deformaciones y pérdida de capacidad estructural. Sobre este punto, Nardini destacó: “Es una fecha importante, justo en mitad de año, con un equipo municipal que sigue trabajando para avanzar e inaugurando la reconversión de una calle muy antigua que había sido mejorada por los vecinos en conjunto con el municipio, cuando aún éramos General Sarmiento”.

La obra incluyó la remoción completa del material existente y la reconstrucción integral de la calzada en hormigón, sobre una traza de 2.055 metros cuadrados. Forma parte del plan de recuperación de la infraestructura vial urbana que impulsa la gestión municipal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad.

El jefe comunal subrayó el valor de esta intervención para los vecinos del barrio: “Hoy, con la conexión hidráulica resuelta y la obra de pavimentación finalizada, podemos garantizar conectividad y una salida complementaria al barrio. Es un valor agregado para quienes confiaron en este lugar, construyeron su casa y apostaron a que Malvinas sea ese distrito pujante, de gente trabajadora, que hoy puede ver cómo han crecido no solo Villa de Mayo, sino las siete ciudades del distrito”.

Durante la recorrida, Nardini y Correa dialogaron con los vecinos que se acercaron para compartir la inauguración. Al cierre de la jornada, el intendente reafirmó: “Nosotros creemos que el camino del desarrollo es con obra pública: la que genera accesibilidad, la que dignifica, la que conecta y une las diferentes ciudades, la que genera trabajo y motoriza las economías locales. Es fundamental sostener este rumbo y, gracias a la buena administración, podemos hacerlo con fondos municipales que provienen del aporte de los vecinos”.