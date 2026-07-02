Ishii recibió al titular de la He University de China

Allí anunció nueva tecnología para el Hospital Oftalmológico

El senador bonaerense e intendente de José C. Paz, en uso de licencia, Mario Ishii, recibió al titular de la He University de la República Popular China, Dr. Wei He, con quien recorrió obras, facultades y el Polo Universitario Internacional de José C. Paz.

Durante la visita, ambos mantuvieron un encuentro con residentes y profesionales del Hospital Oftalmológico del distrito, donde dialogaron sobre los avances de la inteligencia artificial aplicada a la oftalmología.

En ese marco, Ishii anunció que en los próximos días llegará al distrito nuevo equipamiento de última generación para el área de oftalmología, que permitirá fortalecer la atención y los tratamientos que se brindan en el hospital municipal.

He University, que cuenta con 136 clínicas oftalmológicas, es una de las instituciones que firmaron convenio de cooperación para el desarrollo del Polo Universitario Internacional de José C. Paz.

“La salud y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad. Este tipo de acuerdos nos permite acercar tecnología de vanguardia a los vecinos y vecinas de José C. Paz”, expresó Mario Ishii.