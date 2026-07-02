A 32 años del atentado, Soledad Martínez firmó un compromiso en la AMIA por la memoria y contra la impunidad

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, participó junto a más de 50 intendentes de todo el país del Encuentro Federal por la Memoria, realizado este miércoles en la sede de AMIA, a pocos días de cumplirse el 32° aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la institución.

La jornada, a la que asistieron los presidentes de las comunidades judías de todo el país, inició con un emotivo homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994, que incluyó un minuto de silencio, el encendido de velas en su memoria y una plegaria a cargo del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.

Como parte central del Encuentro Federal, Soledad Martínez firmó una declaración conjunta en la que reafirmó su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.

La declaración también convoca a impulsar acciones para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y destaca la importancia de una Justicia independiente y eficaz como condición indispensable para la consolidación de una sociedad más justa.

Durante el acto, Martínez y el resto de los jefes comunales recibieron además un presente institucional de AMIA, una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de la obra “El muro de la memoria”, emplazada en una de las paredes exteriores del edificio de Pasteur 633.

El Encuentro Federal por la Memoria forma parte de las actividades organizadas por AMIA en el marco del Mes de la Memoria, una iniciativa destinada a mantener vigente el recuerdo de las víctimas y la exigencia de justicia.