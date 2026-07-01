Entrevista a Miriam Aragonés

Licenciada en Psicología y autora de los libros “Redes Invisibles” (año 2013) y “Los caminos que sanan” (año 2026).

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cuál es tu formación?

– Soy licenciada en Psicología con orientación en Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), operadora en violencia de género y perito judicial en los ámbitos laboral y civil. A lo largo de los años, amplié mi formación con un enfoque integrativo, incorporando herramientas de distintas corrientes psicológicas y disciplinas complementarias, adaptando el tratamiento a las necesidades de cada persona.

Trabajo con adolescentes, adultos y parejas, abordando problemáticas como ansiedad, depresión, estrés, trauma, violencia de género, autoestima, conflictos vinculares, duelos y procesos de cambio personal. Considero la terapia como un espacio de escucha, respeto y acompañamiento, donde cada persona pueda comprender su historia, desarrollar recursos propios y construir nuevas formas de afrontar las dificultades.

Soy autora de los libros “Redes Invisibles” (año 2013) y “Los caminos que sanan” (año 2026). En Redes Invisibles se relata la historia de una mujer y su hija que atraviesan una situación de violencia de género, visibilizando las diferentes formas de abuso y brindando herramientas para reconocerlas, fortalecer los recursos personales y encontrar caminos para salir del círculo de la violencia.

En “Los caminos que sanan” desarrollo la diferencia entre curar y sanar, entendiendo que sanar implica un proceso profundo de transformación personal. Además de la psicoterapia, destaco el valor de otros espacios que favorecen el bienestar integral, como la escritura terapéutica, el arte, la música, el trabajo corporal y la conexión con uno mismo.

– ¿El primer libro fue contar lo sucedido?

– “Redes Invisibles” es un libro que combina la crónica de un caso real con el análisis psicológico de la violencia de género. A través de la historia de una mujer que atraviesa junto a su hija una relación violenta, se describen las distintas etapas del ciclo de la violencia: la acumulación de tensión, la explosión, el arrepentimiento y la llamada ‘luna de miel’. En cada una de estas fases se explica cómo influyen las creencias, pensamientos y emociones tanto de la persona que ejerce la violencia como de quien la padece, permitiendo comprender por qué muchas veces resulta tan difícil romper ese vínculo.

Además de visibilizar esta problemática, el libro ofrece herramientas para iniciar el camino de salida, destacando la importancia del tratamiento psicológico, las redes de apoyo, los grupos de ayuda y el acompañamiento de personas significativas. También pone en valor recursos terapéuticos como la escritura, que puede convertirse en una forma de elaborar el dolor, recuperar la propia voz y comenzar un proceso de transformación.

Más que contar una historia, Redes Invisibles busca generar conciencia, brindar esperanza y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia, así como también a familiares, profesionales y a toda persona interesada en comprender esta realidad.

– ¿La formación fue lo que te liberó?

La escritura ocupa un lugar fundamental en mi vida, muchas veces funciona como refugio y como una vía de expresión de emociones, permitiendo conectar con el mundo emocional de una manera más profunda y consciente.

En el trabajo con pacientes, la escritura la utilizo como una herramienta muy valiosa para poner en palabras aquello que cuesta expresar, ordenar vivencias y favorecer procesos de elaboración y transformación. También es un recurso importante en el crecimiento personal, ya que permite registrar lo que sucede en el día a día, identificar lo que nos moviliza y acercarnos con mayor claridad a lo que sentimos.

Más que una simple práctica, escribir puede convertirse en un espacio de encuentro con uno mismo, de alivio y de construcción de bienestar.

– ¿La música te sirvió como refugio?

– Representó para mí un camino de descubrimiento personal. Aprender a tocar el saxofón no solo significó incorporar un instrumento, sino también conectar con una dimensión diferente de mí misma: una parte más intuitiva, creativa y emocional.

Como psicóloga, gran parte de mi trabajo cotidiano se desarrolla desde la escucha, el análisis y los procesos cognitivos. El encuentro con la música me permitió equilibrar esa dimensión más racional con un espacio de expresión libre, sensibilidad y conexión profunda con mis emociones.

Esta experiencia favoreció una mayor integración personal, permitiéndome desarrollar una escucha diferente, tanto hacia mí misma como hacia los demás. Comprendí que el arte y la música pueden convertirse en poderosas herramientas de autoconocimiento, bienestar y transformación, complementando el trabajo terapéutico y enriqueciendo la forma en que habitamos nuestras emociones y nuestra creatividad.

– ¿La actividad de la música logró proyectar tu inspiración?

– Hacer “Los caminos que sanan” junto a colegas de distintas disciplinas fue una experiencia muy enriquecedora. Me permitió confirmar que el bienestar y la salud no se construyen desde una única mirada, sino que se potencian cuando diferentes saberes dialogan entre sí.

Compartir este proyecto con psicólogos de distintas orientaciones, entrenadores físicos, profesores de yoga oncológico, terapeutas en shiatsu somático, profesores de música, y escritores me abrió a nuevas formas de comprender a la persona en su totalidad. Cada uno aportó su experiencia, su recorrido y una manera diferente de acompañar los procesos humanos.

Como psicóloga, fue una oportunidad para ampliar mi perspectiva y reafirmar que sanar no implica solo trabajar sobre el síntoma, sino también integrar el cuerpo, las emociones, la creatividad, el movimiento y los vínculos. El libro refleja justamente esa diversidad de caminos que, aunque diferentes, tienen un mismo objetivo: acompañar a las personas hacia una vida con mayor bienestar y sentido.

Fue una experiencia de aprendizaje, crecimiento profesional y también humano, porque me recordó que cuando los conocimientos se comparten y se complementan, el resultado es mucho más valioso que el aporte individual de cada uno.

– ¿Qué te generó hacer el libro con colegas?

– La experiencia de hacer el programa “Dos Psicólogos en la Radio” fue muy significativa tanto a nivel profesional como personal. Me permitió salir del espacio tradicional del consultorio y acercar la psicología a la comunidad de una manera más accesible, sencilla y cercana.

A través de cada programa abordamos diferentes temas relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y la vida cotidiana, buscando brindar herramientas útiles y generar espacios de reflexión. La radio me enseñó la importancia de comunicar conceptos complejos con un lenguaje claro, para que cualquier persona pudiera comprenderlos y sentirse identificada.

Además, el hecho de que el programa también esté disponible en YouTube permitió que el contenido llegara a un público más amplio y pudiera seguir siendo de utilidad con el paso del tiempo.

Fue una experiencia muy enriquecedora que facilitó mayor divulgación y trabajo en equipo, y reafirmó mi compromiso de acercar la psicología a las personas más allá del ámbito clínico.

– ¿Cómo fue esa experiencia?

– Los videos los fui armando pensando tanto en temas que considero importantes para transmitir como en los intereses y las necesidades que hoy aparecen con más frecuencia en las personas que consultan. Muchos de los videos de Instagram están relacionados con capítulos de mi libro, donde destaco el valor del arte, la música y la terapia como caminos de transformación y bienestar. A su vez, también abordo temáticas muy presentes en la actualidad y en la práctica clínica cotidiana, como la autoestima, las diferencias entre la tristeza y la depresión, los trastornos de ansiedad, qué produce la ansiedad y otras inquietudes que suelen traer los pacientes. La idea es acercar información clara, generar reflexión y ofrecer herramientas que puedan ser útiles para quienes me siguen

– ¿Qué logro sentís que sos vos misma?

– Creo que uno de mis mayores logros es sentir que soy fiel a mí misma y a los valores que me representan, tanto en lo personal como en lo profesional. Más allá de los títulos o de los proyectos que he realizado, me enorgullece poder trabajar con compromiso, honestidad, responsabilidad, empatía y respeto por cada persona que acompaño.

También considero un logro haber podido integrar diferentes áreas que forman parte de mi vida, como la psicología, la música, la escritura y la comunicación, siempre con el objetivo de contribuir al bienestar de los demás. Intento que cada cosa que hago tenga sentido, coherencia y esté guiada por mis valores, porque creo que eso es lo que realmente deja una huella.

– ¿Dónde pueden adquirir los libros?

– Ambos libros pueden adquirirse por Mercado Libre. A través de mi Instagram: psicologa.miriamaragones.

En librerías Caras y Caretas (Junín 365). Y en librerías Todo Técnicas (Marcelo T. de Alvear 1326).