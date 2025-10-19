IX Encuentro ‘Uniendo Metas José C. Paz 2025

Programa que por noveno año consecutivo acerca a estudiantes secundarios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas la experiencia de un Modelo de Naciones Unidas.

Entre el martes 14 y el jueves 16 de octubre se llevó a cabo el IX Encuentro Uniendo Metas José C. Paz, un programa que por noveno año consecutivo acerca a estudiantes secundarios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas la experiencia de un Modelo de Naciones Unidas.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), con el apoyo de la Asociación Conciencia y la Municipalidad de José C. Paz, estuvieron presentes 250 estudiantes de la región.

En representación del Intendente Municipal y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Dr. HC Mario Alberto Ishii, estuvieron presentes el Prof. Mario Martínez, Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de José C. Paz; Mariano Ojeda, Director de Ingreso de UNPAZ; Dr. Prof. Víctor Zalazar, del Consejo Ciudad del Aprendizaje José C. Paz; Ana Iphais, de la ONG Conciencia; Florencia Vera, de Uniendo Metas y la contribución de Alondra Sosa Camacho, Directora de Envión José C. Paz.

Durante el desarrollo del encuentro que perduró tres jornadas, los estudiantes de escuelas secundarias estatales y privadas participaron como delegados y embajadores en tres órganos de Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales, debatiendo sobre problemáticas globales de relevancia actual.

En la Asamblea General, los delegados abordaron el tópico “Espacios digitales seguros: Prevención e impacto de los discursos de odio en redes sociales”, logrando la aprobación de un anteproyecto de resolución tras intensas jornadas de debate y negociación.

El Consejo de Seguridad trabajó sobre la situación en Israel-Palestina y Sudán, aprobando el proyecto de resolución sobre el primer tópico. Además, los estudiantes enfrentaron con éxito una situación de emergencia simulada, demostrando capacidad de respuesta y trabajo en equipo.

Por su parte, la Sala de Tratados Internacionales debatió sobre “Seguridad alimentaria en contextos de guerra y crisis climática: Inclusión social, desplazamiento y lucha contra el hambre”, redactando tratados bilaterales y multilaterales entre los países representados.

Los jóvenes participantes demostraron un notable crecimiento en sus capacidades de argumentación, negociación y liderazgo, evidenciando compromiso con los valores del diálogo, la cooperación internacional y la construcción de consensos.

“Desde el Gobierno del Intendente Mario Ishii se destaca el valor de este programa como herramienta fundamental para la formación cívica y el desarrollo de competencias ciudadanas en los jóvenes del distrito”, sostiene un comunicado del municipio.

Labor de Uniendo Metas (Asociación Conciencia)

Uniendo Metas es un programa educativo de la ONG Asociación Conciencia que utiliza la metodología de los Modelos de Naciones Unidas (MNU). Su objetivo es desarrollar en jóvenes de escuelas secundarias el liderazgo positivo, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación y negociación. El programa fomenta la participación ciudadana y la educación en valores (como respeto y tolerancia), siendo un espacio de debate y simulación de diplomacia sobre temas globales. Cuenta con amplio alcance nacional y tiene el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Naciones Unidas en Argentina.