Importantes noticias del distrito de Tigre

A través del programa de Apoyo a las Infancias, el Municipio de Tigre desplegó una jornada de atención médica en Bancalari para niños y niñas. En el Delta, más de 300 niños y niñas participaron de una nueva edición del programa municipal “Sonríe Tigre”. En Rincón de Milberg, se realizó un nuevo taller de Grooming y ciberseguridad destinado a jóvenes del distrito. Plazas Activas, la propuesta del Municipio de Tigre que continúa recorriendo el distrito para el disfrute de la comunidad. Gestión municipal: continúan los trabajos de mantenimiento integral en el Delta de Tigre. Imprudencia en General Pacheco: una moto embistió a una camioneta, el conductor salió despedido y golpeó contra el asfalto. Imágenes de una impactante persecución: robaron en un comercio, se dieron a la fuga y fueron detenidos por el COT (ver video de abajo).

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada del Programa de Apoyo a las Infancias en la Fundación Potencialidades del barrio Bancalari, en Don Torcuato. Funcionarios locales estuvieron presentes en el desarrollo de la atención médica destinada a niños, niñas y jóvenes de entre 4 a 17 años.

“Continuamos apoyando a las infancias desde la gestión del intendente Julio Zamora, llevando estos operativos a cada uno de los barrios. En este caso, en un centro de recreación donde nos acercamos con todo el equipo de salud del Municipio para realizar controles a niños. Lo hacemos en un horario diferente al centro de salud para brindar una alternativa a las familias, después de la jornada laboral. Estamos contentos de traerlo a Bancalari y vamos a seguir en distintos puntos del distrito”, declaró la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Durante el encuentro, los profesionales aplicaron vacunas de calendario, realizaron la firma de la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ejecutaron mediciones de peso y talla, entre otros servicios de salud. Isabel, referente de la entidad, manifestó: “Este control nos viene bárbaro porque hay muchos chicos que no se hicieron chequeos. Hay un cambio en el barrio si el Municipio está presente”.

El programa itinerante tiene como fin facilitar a la comunidad de Tigre el acceso a servicios de salud de calidad. Durante el 2025, el personal del Municipio brindó asistencia a más de 90 instituciones, donde se beneficiaron más de 3.800 vecinos y vecinas.

(*) En el Delta, más de 300 niños y niñas participaron de una nueva edición del programa municipal “Sonríe Tigre”

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa “Sonríe Tigre” en el Delta, en el marco de la Semana de la Salud Bucal. Más de 300 estudiantes participaron de la jornada en la Escuela Primaria N° 12, donde profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad UNICAM Brasil brindaron talleres, charlas y atención odontológica orientadas al autocuidado y la prevención.

El secretario de Salud, Fernando Abramzon, afirmó: “Desde hace más de 10 años, el Municipio de Tigre sostiene una política de Estado que acerca a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires a las escuelas del Delta para la atención de patologías odontológicas y bucales, promoviendo una mejor salud bucal en la comunidad. Es una iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora que continúa consolidándose. Agradecemos a la Facultad de Odontología de la UBA por este convenio y también a los visitantes de la Facultad de Odontología de Brasil”.

El Programa “Sonríe Tigre” se desarrolla desde el 2013, en una articulación del Municipio con la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la FOUBA. La atención está dirigida tanto a los alumnos, como a sus familias y a la comunidad educativa en general. Se trabaja año a año hasta lograr el alta básica de los pacientes.

Para el desarrollo de los operativos, el Municipio aporta los insumos, la logística que incluye el transporte, espacio y alojamiento. La FOUBA, por su parte, colabora con el recurso humano y parte del equipamiento para el armado de una clínica con tecnología simplificada.

(*) En Rincón de Milberg, se realizó un nuevo taller de Grooming y ciberseguridad destinado a jóvenes del distrito

El Municipio de Tigre llevó a cabo un encuentro sobre el Grooming y ciberseguridad con adolescentes de la Escuela Secundaria N°50 de Rincón de Milberg. La finalidad de la actividad es poder reconocer el acoso en línea y trabajar sobre la importancia de los cuidados que se deben tener.

Durante la actividad, los estudiantes compartieron un espacio de reflexión y debate colectivo sobre la sexualidad desde una perspectiva digital. A su vez, se brindaron herramientas para la prevención y reconocimiento del acoso cibernético.

El Grooming es la acción deliberada por parte de una persona de acosar a un niño, niña o adolescente con fines sexuales mediante el uso de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra

tecnología de transmisión de datos. Este delito se constituye cuando el contacto telemático con una persona menor de edad pueda atentar, por su propia naturaleza, contra la integridad sexual de esta última.

Para más información, podes comunicarte al mail: [email protected] o vía facebook a: @JuventudTigre. También podes hacerlo por instagram a: @juventudtigre.

(*) Plazas Activas, la propuesta del Municipio de Tigre que continúa recorriendo el distrito para el disfrute de la comunidad

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa Plazas Activas en distintos puntos del partido destinado a impulsar buenos hábitos dentro de la comunidad. La actividad es abierta a vecinos y vecinas y se desarrolla en diferentes espacios públicos del distrito.

En esta oportunidad, los encuentros se realizaron en el playón de la estación de trenes de Tigre centro y en las plazas San Martín, de Benavídez; El Talar y General Pacheco, de dichas localidades y Alvear de Don Torcuato.

Durante las jornadas, los presentes realizaron clases de ritmos y zumba, guiadas y coordinadas por profesores de los polideportivos de la gestión local. Se recomienda llevar hidratación para la jornada.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre.

(*) Gestión municipal: continúan los trabajos de mantenimiento integral en el Delta de Tigre

En el Delta de Tigre, el Municipio realizó tareas de mantenimiento generales en diferentes puntos del territorio. Los mismos contemplan la reparación de muelles, rampas y luminarias públicas.

La cuadrilla local llevó adelante la construcción de un nuevo deck para el CAFyS del Río Capitán y la colocación de un muelle en el CAFyS sobre el Río Carapachay. Además, ejecutó trabajos de reparación en los puentes que se encuentran sobre los arroyos Curubica y La Paz.

Por otro lado, procedieron al recambio y mantenimiento de luminarias públicas que se encuentran sobre el Río Sarmiento. A su vez, se instaló una nueva escalera en el muelle vecinal Camino Pereyra sobre el Río Carapachay.

Estos trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los peatones como de las embarcaciones al transitar por dichos lugares. Para mayor información, comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de 8 a 16 hs al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp: 11 4512 4545.

(*) Imprudencia en General Pacheco: una moto embistió a una camioneta, el conductor salió despedido y golpeó contra el asfalto

En General Pacheco, un motociclista que circulaba de forma imprudente colisionó contra una camioneta en el cruce de dos calles. El siniestro vial fue alertado por las cámaras municipales de Tigre, lo que permitió la activación rápida del protocolo del COT para asistir a los involucrados.

El choque ocurrió en horas de la mañana en la intersección de las calles Céspedes y Freire del barrio de Las Tunas. El motociclista circulaba distraído, no logró frenar e impactó con la parte trasera del rodado que se detuvo al sentir el choque.

Tras el siniestro, el conductor de la moto salió despedido y golpeó contra el asfalto. De manera inmediata, los agentes locales activaron el operativo que consistió en el arribo móviles del COT y una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que trasladó al motociclista al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

(*) Imágenes de una impactante persecución: robaron en un comercio, se dieron a la fuga y fueron detenidos por el COT (ver video de abajo)

En Rincón de Milberg, tres sujetos fueron detenidos luego de cometer un ilícito en un comercio en el centro de la ciudad y darse a la fuga. El rápido accionar del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió interceptar a los sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en horas del mediodía y comenzó con el robo a un comercio en pleno centro de la ciudad que fue alertado por el llamado de un vecino. En ese momento, la base de monitoreo dio detalles precisos del vehículo que utilizaron los malvivientes para escapar – por Luis Pereyra, sentido Italia – y se desencadenó la persecución.

El operativo – registrado por las cámaras del COT – se realizó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de manera articulada lograron detener la fuga en el cruce de las calles Williams y Rincón, en Rincón de Milberg. Uno de los sospechosos continuó la huída a pie, pero fue detenido a los pocos metros.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.