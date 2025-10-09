A través del programa Emprendedoras Rodantes, se entregaron  certificados a vecinas que se capacitaron en proyectos productivos

La gestión local brindó talleres de macramé, textil, huerta, pintura en maceta y tejido a mujeres del distrito, con el fin de fortalecer su autonomía económica. Constó de cinco encuentros en espacios comunitarios de Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas y Tigre centro.

El Municipio de Tigre entregó certificados a decenas de vecinas que se capacitaron en proyectos productivos a través del programa “Emprendedoras Rodantes”. Autoridades de la gestión local participaron de la ceremonia de cierre.

Los talleres fueron dictados por artesanas del programa Mujeres Emprendedoras del Municipio, quienes enseñaron macramé, textil, huerta, pintura en maceta y tejido. Fueron cinco encuentros que se desarrollaron en espacios comunitarios de las localidad de Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas y Tigre centro.

El programa busca generar oportunidades laborales, crecimiento personal y autonomía económica de las mujeres. Además, a cada participante se les acercó un kit para que puedan iniciar su desempeño en lo que se capacitaron.