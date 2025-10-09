9 de octubre de 1888 inauguración de la Estación PIÑERO del FFCC Lacroze

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el año 1765, Manuel de Pinazo vende 1400 varas de extensión de frente a Silverio Román, quien tras diversas sucesiones de sus herederos, entre 1836 y 1862, se las venden a Mateo José Piñero, quién en ese entonces era Juez de Paz de Pilar.

Al fallecer Piñero, sus hijos Mateo Piñero y Clara Piñero de Garzón, venden parte de las tierras a la empresa de Ferrocarriles para la construcción de la estación donde pasaría el “TRANWAY RURAL” que funcionaba tirado por caballos.

El 7 de octubre de 1888, el diario“La Prensa”, fundado por el Dr José C. Paz el 18 de octubre de 1869, publicaba un aviso anunciando que: “Desde el domingo próximo 9 del corriente quedará abierto un servicio provisorio de pasajeros desde la Plaza de la Victoria al pueblo de Pilar, pasando por Chacarita, San Martín, San Miguel, Piñero y Pilar”

Así llegó el 9 de octubre, ante la mirada sorprendida de los vecinos, pasó el primer tranvía desde Pilar a Buenos Aires y rato más tarde otro desde Buenos Aires a Pilar, deteniéndose ambos en la Estación “Piñero”, quedando así inaugurada la línea y la primera estación ferroviaria en las tierras que hoy forman el Partido de José C. Paz.

Seguramente algún pasajero habrá ascendido o descendido en el andén de la estación Piñero, mientras el personal ferroviario procedía al cambio de los caballos.

Un 9 de octubre pero de 1888 queda inaugurada oficialmente la estación Piñero.

El servicio de tranvía, unia la “Plaza de la Victoria” con la ciudad de Pilar, el primer convoy corre por los flamantes rieles saliendo el primer coche a las 6 AM. El costo del boleto era de $0.60 centavos para la primera clase y de $0.50 centavos para la segunda clase.

Los caballos se reemplazaban en un sistema de “postas” cada 3 leguas -unos 5 Km. aproximadamente- y se detenía en las estaciones de San Miguel y Piñero -donde además del ascenso y descenso de pasajeros- se cambiaban los caballos.

Cuatro años después, en septiembre de 1891, el gobierno provincial autorizó a Lacroze a utilizar “tracción a vapor o mixta”, en consecuencia comenzaron a circular las máquinas a carbón por las vías del Tranway Rural.

La zona de la Estación Piñero es considerado uno de los poblamientos más antiguos del distrito, Esto es porque que el “Tranway Rural” implementado por el empresario Federico Lacroze precedió en una década al “Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico” de capitales británicos.

Recién en 1906 se establecería la Estación del B.A.P. “Arroyo Pinazo”, luego José C. Paz.

El edificio de la estación era de forma rectangular techada con chapa a una sola agua, delante una galería techada que servía de refugio a los pasajeros, un batería de sanitarios, un solo andén sobre la vía principal, y un desvío paralelo a la vía principal para el cruce de trenes o para carga y descarga de la producción local.

En 1897 se cambió la denominación de “Tranway Rural” por el de “Ferrocarril Rural de la Provincia de Buenos Aires”, pasando en el mismo año a la jurisdicción nacional. A comienzos del siglo XX, se lo denominará “Ferrocarril Central Buenos Aires”.

Por muchos años en esta estación se detenía el servicio que unía Federico Lacroze con la ciudad de Rojas, con una frecuencia de dos formaciones diarias, una de ida y otra de vuelta. Además, pasaban los trenes generales de pasajeros hacia el litoral argentino pero no se detenían en esta parada.

El 13 de febrero de 1947 cuando el gobierno del Presidente Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles, el Ferrocarril Central Buenos Aires pasó a denominarse Ferrocarril “General Urquiza”.

El 11 de marzo de 1993, el gobierno del Presidente Carlos Saúl Menem cerró el ramal clausurando la estación. Por sus vías solo circulaban algunos trenes de carga.

Diez años después, en el 2003, comenzó a circular el tren de pasajeros “El Gran Capitán”, con dos frecuencias semanales, uniendo Federico Lacroze con las provincias de la Mesopotamia. Este tren pasaba por el territorio paceño sin detenerse.

En cambio, si se detenía el conocido Tren Histórico hasta Capilla del Señor, que circulaba los días domingos con un servicio de ida y vuelta, este tren era impulsado en principio por la locomotora “Yatay”, y luego por la “Monte Caseros”.

El 27 de mayo de 2005, el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz sancionó la ordenanza Nº 618/05, promulgada por el Ejecutivo Municipal el 15 de junio de 2005 por medio del decreto Nº 509/05, declarando “Monumento Histórico Municipal” al edificio de la Estación “Piñero”.

Desde el 11 de noviembre de 2011, en que dejo de funcionar el “Gran Capitán”, la vía se haya totalmente abandonada, por ello el ramal recibe el nombre de “la vía muerta”.

En la actualidad la estación se encuentra aceptablemente conservada, ya sin rastros de los dos “desvíos de cruce y carga” que junto a la vía principal, hacían un total de tres vías en la zona de “playa de maniobras” de la estación, donde hoy en día, los pibes del barrio hacen los tradicionales “picaditos” en el improvisado potrero.