Sábado de Teatro Independiente a la Gorra en Martinez

Este Sábado 20 de Septiembre desde las 21hs en Monteagudo 2883 y Paraná, tendrá lugar una varieté teatral con entrada a la gorra, en el marco del 14º Festival de Teatro Independiente de la zona norte NORESTADA.

El Centro Cultural Rosa del Rabal, será sede de esta propuesta artística que permitirá disfrutar a los espectadores de 4 obras breves, siempre a la gorra, interpretadas por reconocidos elencos de la zona norte, que nos llevarán por los caminos de la comedia y el drama.

Esta función de microteatro incluirá el drama “Mejoraré la Puntería” escrita por el español Marc Egea y la comedia interactiva “Mensajero” interpretadas por la compañía Jovencito Teatro (Tigre); también será parte de la velada, “Semental Walter” interpretada por el grupo San TantTaro (Martinez); y por último llega de la mano del staff del Espacio Cultural Boulogne (San Isidro) el drama “Médico Rural”.

Además, para acompañar la velada cultural se podrá disfrutar durante toda la noche de ricas y variadas opciones en un buffet a precios muy accesibles.

Encontrá más info de esta varieté teatral a la gorra en @ccrosadelrabal y descubrí toda la programación del 14º Festival de Teatro Independiente en las redes sociales del @norestada