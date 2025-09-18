A puro baile y color, el Municipio de Tigre celebró la Gala de Danza Jazz 2025 de los polideportivos

El Gobierno local llevó adelante el festival en el que participaron más de 700 alumnos y alumnas. Fue en la UTN de General Pacheco, donde miles de familias disfrutaron de muestras coreográficas bajo la temática “homenaje a grandes artistas”.

El Municipio de Tigre organizó la Gala de Danza Jazz 2025, donde más de 700 alumnos y alumnas de los polideportivos desplegaron sus coreografías. Autoridades locales y familiares disfrutaron de la muestra en el Microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicado en la localidad de General Pacheco.

Al respecto, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, expresó: “Hubo una excelente convocatoria de parte de las familias de los chicos y chicas. Esta es una actividad que se alinea a la política pública del intendente Julio Zamora de poner constantemente al deporte en el centro de la gestión como una herramienta fundamental en la comunidad”.

El evento se desarrolló en horas de la tarde y se extendió hasta la noche junto a la presencia de miles de familias. Los protagonistas, de entre 4 a 17 años, desplegaron coreografías bajo la temática “homenaje a grandes artistas”. Asimismo, la celebración contó con la participación del grupo “Crew Municipal de Danza Urbana”.