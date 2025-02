Más de 12.500 vecinos y vecinas disfrutaron de las colonias de verano 2025 en los polideportivos del Municipio de Tigre

Niños, niñas, jóvenes y adultos mayores accedieron a la propuesta de la gestión local que se desarrolló en los 18 centros deportivos ubicados en diferentes puntos del distrito. Con música y baile, las familias de los alumnos y alumnas participaron de las muestras de cierre de la temporada junto a autoridades comunales.

El Municipio de Tigre realizó el cierre de colonias de verano 2025 en los polideportivos, con la presencia de las familias y autoridades locales. Se desarrollaron diversas performances coreográficas en los 18 centros deportivos en los que participaron más de 12.500 niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.

“Estamos muy contentos de tener otra temporada de verano con los polideportivos llenos de vecinos y vecinas disfrutando del campo y las piletas. Desde el Municipio invitamos a seguir viniendo y utilizar las instalaciones durante el resto del año. Estos centros deportivos los cuidamos porque son fundamentales para hacer comunidad. También es importantísimo el gran trabajo que realizan los profes, guardavidas y auxiliares”, destacó el intendente Julio Zamora.

Los actos de cierre se desarrollaron en cada polideportivo con diversas temáticas para la alegría y diversión de los presentes. Las múltiples actividades recreativas y deportivas ofrecidas por el Municipio estuvieron bajo la coordinación de docentes, guardavidas y médicos.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: “Finalizamos con una fiesta el verano 2025, donde todos los polideportivos pudieron ofrecer colonias para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. No todos los vecinos y vecinas tienen la posibilidad de irse de vacaciones y estos espacios permiten que tengan los mejores recuerdos de esta temporada. Esto tiene que ver con la decisión del intendente Julio Zamora, quien piensa en comunidad, cree que es importante trabajar en valores y ve en el deporte una herramienta fundamental para que los chicos crezcan en ambientes saludables para formarse como personas de bien”.

Teresa, vecina del barrio San Pablo, dijo: “Es muy bueno el evento, me sorprendió porque es la primera vez que vengo y es hermoso. Hay mucha gente, con chicos y familias. Yo también vengo al poli a hacer aquagym, hidrogym y pilates. Excelentes los profesores que son buenas personas que te cuidan, se fijan en todo, que los chicos se porten bien y que sean educados”

Micaela, vecina que asistió al cierre de colonias, expresó: “Vine a ver a mi ahijada que está en la sección de Babys. Me gusta mucho que acompañen a las familias con todos los grupos y también me encanta toda la decoración que hicieron. Espero que lo sigan sosteniendo y que valoren el trabajo de los profesores, que es espectacular y tienen mucha paciencia. Me voy re contenta, hay un lindo ambiente”.

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre o Twitter: DeportesTigre.