Migraña: cómo prevenirla para disfrutar tu vida plenamente

Las vacaciones son un momento esperado para relajarse, compartir con la familia y amigos, y recargar energías. Sin embargo, para quienes padecen migraña, estas fechas pueden volverse un desafío inesperado. Cambios en la rutina, viajes, y las reuniones sociales pueden desencadenar episodios que dificultan el disfrute de este tiempo tan especial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno neurológico es una de las principales causas de discapacidad en personas de 15 a 49 años y afecta al 14% de la población mundial. En Argentina, aproximadamente 5 millones de personas padecen migraña, aunque menos del 40% reciben diagnóstico y tratamiento adecuado.

¿Por qué las vacaciones pueden ser un desafío para quienes tienen migraña?

Durante las vacaciones, factores como los cambios en los patrones de sueño, el consumo de alimentos ricos en grasas o azúcares, el estrés por la planificación de viajes y las largas horas de exposición al sol pueden convertirse en detonantes. Para quienes sufren migraña crónica, la situación puede ser aún más complicada, ya que esta forma severa de la enfermedad implica episodios frecuentes y debilitantes que afectan la calidad de vida.

Migraña crónica: un desafío complejo y fluctuante

Entre las formas más severas de esta enfermedad se encuentra la migraña crónica, caracterizada por:

Dolor de cabeza 15 o más días al mes, con episodios que duran más de 4 horas.

Persistencia mayor a los tres meses, con dolor intenso, a menudo pulsátil.

Síntomas asociados como náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al ruido.

A nivel global, se estima que el 2% de la población padece migraña crónica, una condición que no solo afecta la salud física, sino también la emocional y social de quienes la sufren. Más del 70% de los pacientes experimentan fluctuaciones significativas en la frecuencia de los episodios, mientras que el 56.6% presenta depresión y el 48.4% trastornos de ansiedad.

El impacto en la calidad de vida:

Disminución del disfrute : El 86% de las personas con migraña crónica reportan una reducción significativa en su participación en actividades sociales y familiares.

: El 86% de las personas con migraña crónica reportan una reducción significativa en su participación en actividades sociales y familiares. Ausencias en celebraciones : Muchas veces, los episodios intensos llevan a perder eventos importantes.

: Muchas veces, los episodios intensos llevan a perder eventos importantes. Estrés acumulado : La preocupación por sufrir un ataque puede afectar la relajación y disfrute, incluso en días sin migraña.

: La preocupación por sufrir un ataque puede afectar la relajación y disfrute, incluso en días sin migraña. Riesgo de abuso de medicamentos: La falta de un tratamiento adecuado puede llevar a un uso excesivo de medicación, empeorando el cuadro clínico.

“El tratamiento de la migraña crónica va más allá del alivio de los síntomas; se trata de abordar integralmente una condición compleja que impacta no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social de los pacientes. La educación y la prevención son herramientas fundamentales para reducir los episodios y mejorar la calidad de vida”, explica el Dr. Guillermo Maligne, (MN 107180), médico psiquiatra y Senior Director Medical Affairs de Teva LATAM.

Prevención y manejo integral: la clave para mejorar la calidad de vida

La buena noticia es que, con un enfoque adecuado, es posible controlar la migraña crónica y vivir plenamente. Algunas estrategias incluyen:

Estilo de vida saludable: Mantener un diario de migrañas, realizar actividad física regular y adoptar técnicas de manejo del estrés como meditación y yoga.

Tratamiento especializado: Combinación de terapias farmacológicas y no farmacológicas, como acupuntura y terapia cognitivo-conductual.

Educación continua: Conocer los desencadenantes y cómo evitarlos es crucial para prevenir episodios.

Un llamado al bienestar

Las vacaciones no tienen que ser una época de preocupación para quienes viven con migraña. Adoptar un enfoque preventivo y buscar el apoyo adecuado puede marcar la diferencia, permitiendo disfrutar de momentos únicos con los seres queridos. Consultar a profesionales, priorizar el autocuidado y adoptar medidas preventivas son pasos esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad.

Para inspirar a otros, Silvina Seiguer, paciente con migraña, comparte su experiencia sobre cómo enfrentó la enfermedad y recuperó el disfrute de su vida cotidiana: “Para la gente que está en una situación como la mía, no dejen de pensar que existen formas de vivir mejor, a los que están perdidos como yo anteriormente, hay que buscar caminos, buscar la forma de encontrar soluciones a las cosas. Hoy me siento espectacular, de vivir todos los días con dolor de cabeza, a no tener episodios. Me siento bien, radiante, con energía y no siento la frustración de no poder disfrutar en familia. Dejé de estar pendiente del dolor de cabeza, era algo que a mi me preocupaba. Eso me hace sentir tranquila y mucho más relajada”.