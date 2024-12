San Isidro celebra la navidad con un gran concierto 

Este sábado 21 de diciembre, la Plaza 9 de Julio será escenario de un concierto navideño con villancicos del mundo a cargo del Ensamble Presepio. También habrá talleres abiertos y dirigidos a grandes y chicos, para disfrutar en familia.

Como parte de la agenda “Navidad en familia”, que el Municipio de San Isidro viene desarrollando en todo el distrito desde los primeros días de diciembre, el sábado a las 19 hs llega el concierto “La vuelta al mundo en Navidad”, con villancicos del mundo para seguir celebrando en este tiempo tan especial del año.

“Una agenda muy intensa que culminará el 23 de diciembre y recorre todo San Isidro con talleres, visitas guiadas, pesebres realizados por artistas locales para visitar y fotografiar, y una serie de conciertos que nos invitan a celebrar el tiempo de Navidad cantando en comunidad”, comentó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

El concierto del 21 será un viaje por 400 años de historia musical para el tiempo de Navidad, a partir de canciones de distintas latitudes y países, épocas y estilos. Un recorrido que irá de la música sacra a lo folclórico y popular, y que del jazz pasará por la bossa nova, el pop y también por canciones de películas que todos conocen.

El programa incluirá Santa Claus is coming to town, O du fröliche, Candombe del seis de enero, Ay, para Navidad, White Christmas, Boas festas, Have yourself a Merry Little Christmas y C´est la Nöel, entre otras canciones.

“Es una alegría inmensa volver al Municipio de San Isidro, al que aplaudimos y celebramos por esta agenda navideña que nos convoca a compartir nuestra música y voces con los vecinos, algo que nos encanta. Esperamos ansiosos el concierto del 21 y poder subir ya al escenario de la Plaza 9 de Julio”, comentó Laura Delogu, voz y conducción del ensamble.

Un grupo que completan Soledad de la Rosa (voz y flauta), Gonzalo Llanes Mena (guitarra, voz y arreglos), Kiki Gaggino (percusión), Román Peusner (violín) y Santiago Martínez (piano), todos destacados artistas que combinan su recorrido en la música académica y popular, y con estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Universidad Nacional de las Artes, Manhattan School of Music y Conservatorio Nacional.

Antes del concierto, a las 17 h, habrá dos talleres con tintes navideños. Por un lado, el Taller Proyecto Seamos Pesebre, una actividad colectiva para toda la familia y con coordinación de Roxana Espósito. Por el otro, el Taller de fabricación de velas aromáticas navideñas, diseñado para adolescentes y adultos, y bajo la guía de Vivi Heck.

En caso de lluvia, las actividades pasan al 23 de diciembre.