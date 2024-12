En Don Torcuato, el Municipio organizó una charla con el corredor mundialista de montaña Ariel Acevedo

A través de la subsecretaría de Deporte, el Gobierno local realizó un encuentro para toda la comunidad con el atleta y vecino de Rincón de Milberg. Durante la charla, Acevedo detalló sus experiencias en carreras de tráil de alto rendimiento.

En el Polideportivo San Martín, el Municipio de Tigre organizó una charla con el reconocido corredor mundialista de montaña Ariel Acevedo para decenas de vecinos. En la actividad, el velocista dio detalles de distintas vivencias a lo largo de su carrera y los presentes pudieron realizarle preguntas para evacuar todas sus dudas.

“Gracias al Municipio por darme esta oportunidad de poder contar mis experiencias. Como digo siempre, me apasiona lo que hago, pero también me encanta poder compartir y contar lo que he vivido”, destacó Acevedo.

El encuentro contó con la presencia del subsecretaria de Deportes del Gobierno local, Natalia Gómez, y el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni.

Ariel Acevedo lleva más de 10 años compitiendo en el más alto nivel en países como Italia, Suiza y Francia. A su vez, en agosto de este año viajó hasta Los Alpes para disputar una de las carreras de montaña más prestigiosas del mundo: el Ultra-Trail de Mont-Blanc (UTMB) y compitió en la categoría TDS, que consiste en una distancia de 145 km donde participan alrededor de 1700 corredores.