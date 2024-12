Ultimas Noticias de Tigre

Julio Zamora reconoció a trabajadores y trabajadoras municipales que cumplieron 25 años de servicio dedicado a la comunidad. El Municipio organizó una visita para que chicos y chicas del Club Padre Mugica conozcan el Serpentario Educativo de Tigre. Más de 18 mil vecinos y vecinas fueron parte de las actividades de campo en los polideportivos del Municipio de Tigre en este 2024

Julio Zamora reconoció a trabajadores y trabajadoras municipales que cumplieron 25 años de servicio dedicado a la comunidad

El intendente Julio Zamora encabezó el acto de reconocimiento a trabajadores y trabajadoras municipales que cumplieron 25 años al servicio de la comunidad. Durante el evento en el Museo de Arte Tigre (MAT), el jefe comunal destacó el rol fundamental que cumplen los agentes para el eficiente funcionamiento de la gestión local.

“Es un día especial para nuestra comunidad con el reconocimiento a 13 trabajadores del Municipio de Tigre. Es una caricia para quienes durante mucho tiempo han hecho prosperar a la comunidad y brindar servicios que aspiran siempre a mejorar. La dignificación del personal es un elemento fundamental para que la infraestructura pública funcione y tenga una buena atención con los ciudadanos”, manifestó el jefe comunal.

Luego, añadió: “Durante estos últimos diez años nos ocupamos del reconocimiento y la dignificación de los trabajadores municipales, con un convenio colectivo, que tengan los rubros remuneratorios, el pase a planta permanente al cumplir determinado tiempo, entre otros ejes que la gestión fue desarrollando como política pública”.

Por otro lado, en sus palabras el intendente mencionó los logros obtenidos por el Gobierno local como: el fortalecimiento del sueldo básico mediante la eliminación de bonificaciones no remunerativas que permiten mejores condiciones en el pago del aguinaldo y en la consideración del haber jubilatorio; el primer Convenio Colectivo de Trabajo en la historia del distrito; y el pase a planta permanente luego de transcurrido el primer año de funciones.

El acto comenzó con una merienda y un espectáculo musical para los trabajadores junto a sus familias, compañeros y compañeras. Luego, las autoridades locales hicieron entrega de medallas a quienes cumplieron 25 años de servicio. Los agentes que fueron reconocidos pertenecen a las secretarías de Salud (5); Gobierno (1); Economía y Hacienda (1); General, Obras y Servicios Públicos (5); y el Honorable Concejo Deliberante (1).

Cristian Hernán Vacarezza, agente de la Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda, dijo: “Estoy muy agradecido al intendente Julio Zamora y a todas las gestiones que fui atravesando porque me permitieron crecer y desarrollarme, y principalmente a los vecinos de Tigre que son los hacedores de que nosotros estemos acá cumpliendo 25 años. Me encuentro acompañado por la familia y compañeros, en un marco inigualable como es el Museo de Arte”.

Gilda López Carnabucci, trabajadora de la Secretaría de General, Obras y Servicios Públicas, sostuvo: “Me da mucha emoción y me vienen muchos recuerdos de obras hechas para la comunidad en distintas épocas, algunas más difíciles que otras pero siempre trabajando para la gente. Me siento agradecida por la oportunidad que me dio Tigre en estos 25 años de profesión”.

El Municipio organizó una visita para que chicos y chicas del Club Padre Mugica conozcan el Serpentario Educativo de Tigre

El Municipio organizó una visita al Serpentario Educativo de Tigre para más de 30 niños y niñas que asisten al Club Padre Mugica de la localidad de El Talar. El objetivo fue brindar una propuesta de cierre de año para vecinos y vecinas que participan de organizaciones e instituciones sociales.

Los niños y niñas recorrieron las instalaciones del establecimiento y participaron de una charla sobre la biodiversidad. Estas visitas recreativas van a continuar con otras organizaciones y entidades del distrito.

El Serpentario Educativo de Tigre articula con distintos centros de rescate gubernamentales y privados de toda Argentina. Los animales exhibidos en las instalaciones son ejemplares en tránsito que fueron víctimas del mascotismo o del tráfico de fauna. Las especies son liberadas en su hábitat una vez finalizada la cuarentena de cuidado.

Para más información contactarse por las redes sociales de la Secretaría de Turismo, Facebook: Viví Tigre; Instagram: @turismotigre; o Twitter: @vivi_tigre.

Más de 18 mil vecinos y vecinas fueron parte de las actividades de campo en los polideportivos del Municipio de Tigre en este 2024

En este 2024, más de 18 mil vecinos y vecinas fueron protagonistas de las actividades brindadas por el Municipio de Tigre en todos los polideportivos del distrito. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de los cierres llevados adelante en cada establecimiento deportivo junto a centenares de familias.

“Pudimos presenciar algunos de los cierres, en encuentros de la familia. Adultos mayores, jóvenes y niños realizaron demostraciones que fueron aprendiendo. Muy contento de haber participado para, de alguna manera, ver esta fraternidad que tienen los vecinos a la hora de festejar. Vamos a seguir trabajando en lo que significa la infraestructura pero también en la actividad, ya que los centros están abiertos todo el año en cada uno de los barrios. El objetivo es seguir creciendo en esta área para el disfrute de la comunidad”, expresó Zamora.

Los cierres se llevaron adelante en un clima de alegría y entretenimiento. En cada centro deportivo, los protagonistas hicieron coreografías y diversas demostraciones de lo que fueron aprendiendo durante todo el año.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, comentó: “Venir a los polideportivos y ver a los vecinos que divierten nos enorgullece y nos reafirma que tenemos que seguir invirtiendo en deporte como lo venimos haciendo. Creemos que estos espacios son importantes porque regalan salud y por eso defendemos esta política pública tan importante; como lo son además los clubes de barrio. El año 2025 vamos a seguir con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza acompañando estas iniciativas”.

Elsa, vecina de El Talar, comentó: “Yo tengo problemas de salud y para mi venir al polideportivo es una alegría inmensa. Estoy agradecida de pertenecer al partido de Tigre porque nos fortalecen y nos ayudan a seguir adelante”. Elías, profe del Polideportivo La Paloma, expresó: “Hubo una convocatoria excelente durante todo el año y estamos muy contentos por eso. Ahora se viene la colonia donde todos los vecinos van a poder seguir disfrutando muchísimo. Hay un esfuerzo muy grande de todos los profesores y profesoras pero con una gran alegría”.

El Municipio cuenta con 18 polideportivos donde niños, niñas, jóvenes y adultos mayores pueden concurrir para practicar diversos deportes de natación y campo. Además, posee 15 natatorios climatizados donde se llevan adelante actividades durante todo el año.