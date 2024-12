El Municipio de José C. Paz agasajó  a cientos de instituciones de la Comunidad

El intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, encabezó el acto y agasajo a las Instituciones del partido de José C. Paz, donde compartieron un cálido encuentro y brindis de fin de año en el salón Maraux.

Acompañaron al intendente el Secretario de Gobierno Pablo Mansilla, la Directora General de Acción Comunitaria Laura De León junto a más de 300 personas nucleadas en las distintas entidades de bien público, asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento y organizaciones no gubernamentales del partido paceño.

El intendente Ishii distinguió a los representantes de cada institución instándolas a seguir trabajando juntos y mancomunadamente, entregando a cada una de ellas una distinción por la labor cotidiana que realizan en pos del bienestar de los vecinos y vecinas.

Durante el acto protocolar las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora del área Laura De León quién destacó “quiero agradecer profundamente al señor Intendente por darme este espacio, a Pablo porque es un pilar fundamental para la dirección fundamentalmente cuando tenemos que iniciar algún reclamo. No preparé ningún ensayo porque las mejores palabras salen del corazón y sé que están esperando las palabras del intendente que es un orgullo que nos acompañe. Este es el comienzo de muchos encuentros”.

A su vez el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla exclamó que “el intendente se ha roto el alma por José C. Paz, yo veo, no me lo cuentan. Un intendente que se levanta a las cinco de la mañana y el único compromiso que tiene es con la gente de José C. Paz” “Para mí es una emoción estar al lado de Mario porque es su último mandato, quiero que realmente disfrute cada acto”.

Finalmente, el jefe comunal Ishii aprovechó la oportunidad para rememorar con datos históricos cuando se inició la independencia del distrito destacando que desde un comienzo las instituciones acompañaron para concretar la autonomía del distrito y acentuó la participación realizada durante estos 30 años de municipio, conversó sobre la construcción de las obras que se están implementando actualmente. Sin dejar de lado la importancia de la educación y la gratuidad universitaria para todos los ciudadanos que quieran formarse y se comprometió con las entidades a que “si está faltando una firma de provincia, me van a tener que dar la firma que se necesita para las personerías jurídicas de las instituciones. Con trabajo salimos adelante. Vamos por el buen camino”.

Luego se realizó una entrega simbólica a las primeras de las 73 distinciones a organizaciones y se culminó con un brindis de honor por el compromiso y acompañamiento a la gestión de gobierno.