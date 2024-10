Parte del equipo de salud del municipio estuvo en el Channel Bariatric

Asistieron fellow y médicos residentes que trabajan con el Dr. Daniel Caiña. El evento tuvo lugar en la ciudad de Florianópolis. Incluyó charlas y formaciones.

El Dr. Daniel Caiña, director general de Hospitales del sistema de Salud de Malvinas Argentinas, junto a fellow y médicos residentes del distrito, asistieron a un evento en la ciudad de Florianópolis: el Channel Bariatric.

“Fueron días de formación académica y una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, en la que no solo hemos aprendido aspectos fundamentales sobre las cirugías de conversión en el campo de la cirugía bariátrica, sino que también hemos compartido momentos de camaradería y hemos sido testigos de una excelencia quirúrgica pocas veces vista”, explicó el Dr. Caiña.

El equipo de Malvinas Argentinas pudo ser parte y presenciar más de 10 cirugías en vivo. “Una verdadera lección de precisión, dedicación y maestría, que difícilmente olvidaremos. En particular, me gustaría destacar la última cirugía que realizamos junto al Dr. Carlos Madalosso, quien demostró una vez más que no solo es un cirujano brillante, sino que posee una habilidad y una destreza quirúrgica que pocas veces he visto en mi carrera. Su capacidad para resolver situaciones complejas con elegancia y seguridad fue una inspiración para todos los presentes”, aseguró el profesional.

El Dr. Daniel Caiña, es además director del Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto Cormillot”, y pidió a través de una carta escrita a las autoridades de este encuentro, poder tener pronto la oportunidad de recibirlos en Malvinas Argentinas, y retribuir así la calidez y el aprendizaje que les brindaron en Brasil.

“Regresamos no solo llenos de nuevos conocimientos, sino también profundamente satisfechos y agradecidos por todo lo vivido. Nos llevamos una valiosa enseñanza académica, y también nuevos amigos y recuerdos que perdurarán. Ha sido una experiencia transformadora en todos los aspectos y pudimos ver en acción a cirujanos muy calificados y con alta experiencia”, finalizó Daniel Caiña.