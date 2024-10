Noticias del Conurbano Norte

Resumen informativo de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y Jose C. Paz

JOSE C. PAZ

(*) Ultimo taller de prevención en adicciones que desarrolla la municipalidad

La intendencia municipal de José C. Paz, encabezada por el Dr. H. C. Mario Alberto Ishii (y Secretario Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO), implementan políticas integrales de acompañamiento a la comunidad.

Días atrás, se llevó a cabo el último y sexto Encuentro del Taller Operador en Adicciones que dicta el Centro de Emergentes Sociales de la Secretaría de Gobierno municipal.

La capacitación, totalmente gratuita, está enfocada en la formación prevención de adicciones y preventores territoriales, durante el taller se genera un ambiente de confianza y de diálogo, promoviendo un proceso de recuperación integral de este flagelo.

La actividad se realizó en el hall principal del CEM UNPAZ y fue encabezada por la Directora del Centro de Emergentes Sociales, instructora Claudia Josefina De María y su equipo de profesionales, más la presencia de 250 participantes.

La comuna implementó este curso en mayo y llegando a su culminación el mes próximo se realizará el acto de entrega de certificados.

El área de Gobierno brinda un espacio dedicado a abordar y tratar con diferentes herramientas las problemáticas relacionadas a las adicciones. Para saber acerca de futuros talleres y actividades, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de Av. Gaspar Campos 6372, casi esquina Altube, de lunes a viernes de 9 a 21 hs., o escribir al correo a [email protected].

(*) Convocatoria a artistas para formar parte del Repositorio “Identidad en redes”

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y Abuelas de Plaza de Mayo abrieron hasta el 31 de octubre la convocatoria a artistas visuales, multimediales y sonoros que quieran sumar sus producciones al repositorio “Identidad en redes”.

Identidad en Redes es un repositorio temático que nuclea la producción académica producida por universidades e institutos de educación superior sobre el derecho a la identidad. Estas producciones incluyen iniciativas de extensión universitaria o enseñanza que en muchas oportunidades se vinculan estrechamente con expresiones artísticas.

A su vez, el diseño de la plataforma habilita enriquecer la lectura de las producciones (tesis, capítulos de libros, artículos, proyectos de investigación, extensión universitaria, enseñanza, entre otros) con otras piezas en lenguajes multimediales.

Las piezas seleccionadas serán publicadas en la portada del sitio web del repositorio.

Bases y condiciones, Sitio web: https://identidadenredes.unpaz.edu.ar/s/re/page/re

Consultas: [email protected]

SAN ISIDRO

(*) Se canceló el proyecto de viviendas en el ex Malloy’s

“El espacio público es el alma de San Isidro y esta medida es un resultado más de nuestro compromiso para proteger el acceso de los vecinos a la costa”, sostuvo el intendente Ramón Lanús en su cuenta de Facebook.

El proyecto inmobiliario estaba ubicado en Elcano y Alvear, y fue derogado por un decreto firmado por el intendente, en parte porque era una barrera urbana, cuando se busca -aseguran fuentes oficiales- una costa abierta a todos los vecinos.

SAN FERNANDO

(*) San Fernando entregó una ayuda para refaccionar los Centros de Jubilados

San Fernando entregó a 23 centros de jubilados un subsidio de $300.000 para la realización de reparaciones y mantenimiento edilicio en sus sedes. El acto de entrega fue encabezado por el Intendente Juan Andreotti, quien expresó: “Es una alegría poder compartir y agradecerles el cariño y la fuerza. Soy un agradecido por tener en San Fernando un equipo muy importante formado por los vecinos y el equipo del Municipio; siempre remarco que no hay mejor forma de hacer el trabajo que cuando uno quiere el lugar donde uno vive. Para eso uno tiene que conocer y eso permite cuidarlo”.

“Todo lo hacemos de corazón y esperamos que se note”, resaltó el Jefe Comunal y enfatizó: “En estos tiempos difíciles para el país, saber que el Municipio es como una casa grande en la que todos aportamos de acuerdo a lo que podemos. Vamos a estar acompañando a los centros de jubilados porque son lugares de encuentro muy necesarios en nuestra sociedad, donde nos encontramos y la vida sucede. Por eso, vamos a estar ayudando y acompañándolos para que estos lugares sigan teniendo vida”.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, agregó: “En estos momentos que han aumentado mucho los servicios y un montón de cosas, el subsidio sirve para que los abuelos puedan seguir teniendo sus clubes en funcionamiento, que les hacen tan bien para encontrarse y tener actividades grupales. San Fernando siempre apoya a los clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados que hacen una labor social tan importante y donde se reúnen, encuentran y disfrutan mucho las vecinas y vecinos”.

TIGRE

(*) En Rincón Milberg, el Municipio de Tigre realizó un operativo puerta a puerta con el objetivo de brindar información sobre el dengue

En el barrio El Ahorcado de Rincón de Milberg, promotores del Municipio de Tigre recorrieron los hogares de la comunidad y reforzaron medidas de prevención, cuidado y concientización sobre dengue.

El dengue, la chikunguña y el zika no se transmiten de persona a persona. El mosquito transmisor vive en entornos domésticos y no se origina en el río. Su propagación se debe a la falta de saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando los criaderos, ya que sin mosquitos no hay transmisión.

Por su parte, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los ministerios de Salud, tanto nacional como provincial, no recomiendan la fumigación como método preventivo contra el mosquito del dengue.

Además, durante el operativo de salud se realizaron controles médicos pediátricos y para adultos, vacunación de calendario, testeo de sífilis y VIH, y servicios de salud de la mujer.

Recomendaciones útiles para el hogar: Colocar boca abajo baldes, botellones y palanganas que no estén en uso. Tapar tanques y recipientes utilizados para almacenar agua. Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de autos que no se usen. Vaciar los colectores de agua de los aires acondicionados. Usar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa. Vaciar el agua de los platos debajo de las macetas. Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o enviar un correo electrónico a [email protected]

(*) Julio Zamora acompañó el 37° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “La Armonía” de Dique Luján

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del 37° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “La Armonía”, en Dique Luján. Durante el evento, compartió la celebración con la comisión directiva y los socios de la institución.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Este es un espacio fundamental donde los jubilados de Dique Luján y Villa La Ñata se reúnen, en un entorno tan bonito como el del Canal Villanueva. Ha sido un reencuentro con amigos y vecinos, algunos con más de 90 años, que siguen participando activamente en este centro. Es esencial seguir fortaleciendo estos lugares para construir una mejor comunidad. Aunque la gestión municipal no siempre dispone de todos los recursos, tenemos la voluntad y el compromiso de responder a las demandas de nuestra comunidad”.

En el desarrollo de la actividad, Zamora compartió un almuerzo con los vecinos y dialogó sobre las problemáticas del barrio. A su vez, subrayó el papel clave que juegan los centros de jubilados para el bienestar de los adultos mayores. Luego, representantes de la comisión directiva reconocieron a los socios más antiguos de la institución con un presente en su honor.

Por su parte, la concejala Gisela Zamora agregó: “Acompañar el 37° aniversario de esta entidad es muy importante para nosotros, porque representa un pilar fundamental para la comunidad de Dique Luján”.

(*) A través del “Ciclo de humor en los barrios”, el Municipio de Tigre lleva adelante espectáculos de comedia libres y gratuitos.

El objetivo de la propuesta itinerante es promover la cultura para los vecinos y vecinas en distintos puntos del distrito. El cronograma de shows que se realizarán durante octubre es el siguiente:

-Jueves 10. “El Show de Alfredo Silva”. Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas, ubicado en Australia 2562, localidad de Ricardo Rojas.

-Jueves 17. “El Show de Waldo”. Asociación vecinal Troncos del Talar, ubicado en Necochea 376, localidad de Troncos del Talar

-Jueves 24. “Zapping”. Centro de Jubilados Los Amigos. Paul Groussac 955, localidad de El Talar.

-Jueves 31. “El Show de Fabián Sigot”. Centro Popular de Desarrollo, ubicado en Escuela de Ingenieros 3742 entre Céspedes y San Isidro, barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco.

Para más información sobre el ciclo y la oferta cultural del Municipio, consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

VICENTE LOPEZ

(*) Más de 500 corredores de BMX Racing llegan a Vicente López para el Campeonato Argentino y la Copa Latinoamericana

Del jueves 10 al domingo 13 de octubre se llevarán adelante la quinta fecha del Campeonato Argentino de BMX y las últimas dos rondas de la Copa Latinoamericana de BMX Racing PKS Bicycles, en el Campo N°3 de Vicente López (Lavalle y el río).

Participarán más de 500 riders profesionales nacionales e internacionales, bajo la fiscalización de la Comisión Panamericana de BMX y organizado por la Federación Argentina de BMX en conjunto con la Municipalidad de Vicente López.

Ambas competencias se llevarán a cabo en la pista olímpica del Campo Municipal 3 ubicado en el Paseo de la Costa, un gran predio deportivo que cumple con estándares internacionales, lo cual resulta clave para el desarrollo de los deportistas. Este campo deportivo ya ha sido sede de grandes eventos de estas disciplinas tales como los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Campeonato Argentino de BMX y los World Skate Games.

Los entrenamientos oficiales para el Campeonato Argentino se realizarán este jueves de 9 a 20 horas, y la 5° fecha del certamen se disputará al día siguiente, el viernes 11 de octubre de 10:00 a 16 horas. A partir de las 9 de la mañana del sábado 12 y el domingo 13 octubre se correrán la séptima y octava ronda de la Copa Latinoamericana de BMX Racing.

Por otro lado, para quienes quieran practicar este deporte, el municipio cuenta con una Escuela de BMX Racing que funciona en este predio desde el año 2019. Para toda la información sobre las clases, los interesados pueden escribir a [email protected]

(*) Ultima oportunidad para visitar la muestra Ciao Marcello en Vicente López

Este jueves 10 de octubre finaliza la muestra “Ciao Marcello” un homenaje al reconocido actor italiano Marcello Mastroianni, que se encuentra en la Casa de la Cultura de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos) abierta de 10 a 18 horas.

Nominado tres veces al Oscar en la categoría de mejor actor, se consagró como dos veces ganador del premio a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes y recibió tres galardones, en diferentes categorías, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la fIgura de Marcello Mastroianni traspasó las fronteras de Italia llegando todo el mundo.

En exposición se podrán visualizar fotografías con afiches de 26 películas y fotogramas e imágenes de sus rodajes, que recorren la trayectoría de este gran artista del siglo XX. Además la muestra cuenta con la reproducción de fragmentos de entrevistas realizadas al intérprete.

Con casi 150 películas, su carrera también tuvo un capítulo en Buenos Aires con la película “De eso no se habla”, que sería el último film de la directora y guionista argentina María Luisa Bemberg.

Para obtener más información sobre eventos culturales, los interesados pueden ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Fin de semana de Feria del Libro y actividades culturales en Malvinas Argentinas

Este fin de semana hubo grandes visitas en la Feria del Libro Malvinas Argentinas, y actividades culturales para toda la familia que acompañaron las jornadas.

El sábado, el escritor y filósofo Darío Sztajnszrajber, visitó una vez más Malvinas Argentinas y presentó su libro “¿Para qué sirve la Filosofía?”, en las inmediaciones del Palacio Municipal, con una charla al aire libre.

El domingo, el dibujante y humorista gráfico, Miguel REP, dió una conferencia en la Sala Rosario Vera Peñaloza, acerca de su obra “Messi, Borges y Quino, por REP”.

También hubo actividades culturales libres y gratuitas. Como parte de otro encuentro de Somos Arte, hubo artistas en escena y tributos, en las inmediaciones del Concejo Deliberante.

Además, se desarrolló el encuentro Patio Folklórico Artesanal en las inmediaciones del Palacio Municipal, y Feria de Emprendedores y Patio Gastronómico.

(*) Florencia Juárez se llevó el título Sudamericano Gallo en la última “Velada de Boxeo” del Polideportivo Braian Toledo

Se realizó una nueva “Velada de Boxeo” en el Polideportivo Braian Toledo de la ciudad de Los Polvorines. El lugar fue el escenario de la disputa por el cinturón Sudamericano de peso Gallo, entre la cordobesa Florencia Juárez (53,400) y la chaqueña Marianela Ramírez (52,900).

El esperado duelo dio como resultado el triunfo de Florencia Juárez por puntos unánimes (97/93 Juárez; 99/91 Juárez; 96/94 Juárez) coronándose como campeona del título Sudamericano Gallo.

Entre los combates complementarios, a cuatro rounds, estuvieron en peso welter, el porteño Agustín Chaker (64,250) quien venció a su oponente (38/38; 39/37), también nacido en Buenos Aires, Federico Álvarez (54,550). Otra de las peleas fue la de Giuliano Caninigo Bonilla (63,250) y Gustavo Nazareno Gatti (62,850), la cual resultó con un empate en fallo dividido (38/38; 39/37 Gatti; 39/37 Bonilla), también a cuatro rounds.

En peso ligero se dio el combate de Enzo Bahiano Muñoz (59,300) frente a Ezequiel Javier Benitez (59.950), donde Benitez ganó por puntos unánimes (39/37 Benitez; 39/37 Benitez; 40/36 Benitez).

La jornada estuvo fiscalizada por la Federación Argentina de Boxeo, el público pudo disfrutar el evento “Velada de Boxeo” con entrada libre y gratuita.



(*) Noelia Correa visitó la obra de la plaza de la estación de Tortuguitas

La secretaria general del municipio de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, visitó la puesta en valor de la plaza central de Tortuguitas.

“Es una obra muy esperada por las familias de Tortuguitas. Continuamos trabajando en la renovación de los espacios públicos. Es una plaza en la que estamos trabajando 100% con mano de obra municipal, a través de la Planta de Hormigón y el Taller de Herrería”.

La superficie total del terreno es de 4.475 mts2, de los cuales se van a intervenir en esta primera etapa 2.000 mts2.

“Es una plaza muy solicitada por los vecinos y gracias a Dios la estamos llevando adelante, por decisión de nuestro intendente que continúa apostando a este tipo de obras que brindan lo mejor a nuestros vecinos y vecinas. Este espacio recreativo va a contar con juegos, un ajedrez gigante que también va a poder utilizar toda la comunidad educativa de los establecimientos que se encuentran aquí enfrente, juegos saludables para poder hacer deporte, compartir mates en familia y disfrutar de este espacio verde”.

Además contará con nuevas veredas, mesas y bancos, cestos, pérgolas, luminarias, entre otras cosas.

“Seguimos trabajando también en el arbolado público para fortalecer el cuidado al ambiente y disfrutar de este lugar como se viene haciendo en las distintas plazas que hemos llevado adelante y que explotan de vecinos que se acercan. Ese es el fin, que los vecinos y vecinas puedan disfrutar en familia, en lugares sanos, ya que eso también es más seguridad”, finalizó la funcionaria.

(*) Se celebró el Día del Adulto Mayor en diferentes puntos de Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo (Leo) Nardini, visitó el último sábado diferentes plazas, sociedades de fomento, iglesias, entre otros lugares, para estar junto a los adultos mayores y celebrar su día.

En la Unión Vecinal de Villa de Mayo, el jefe comunal malvinense brindó unas palabras y dijo: “Estoy muy contento de poder saludar y ver a los abuelos y abuelas de diferentes ciudades de Malvinas Argentinas, en el mes del adulto mayor. Es lindo reencontrarnos, darnos un abrazo y charlar con ellos. Todo lo que les brindamos lo hacemos porque realmente lo queremos hacer, de todo corazón, teniendo empatía con aquellos que forjaron nuestro distrito con su experiencia y sacrificio”.

“Seguimos con más obra pública, con polideportivos, con más seguridad, con la salud, construyendo cosas buenas para todos nuestros vecinos, y trabajamos todos los días para avanzar con todo lo que falta. Generamos accesibilidad, obra hidráulica, polideportivos para chicos y adultos, inclusión cultural, seguridad, recuperación del espacio público para que disfruten las familias, y seguimos trabajando por un Malvinas mejor”, aseguró Nardini.

El primer punto a visitar fue la Escuela Alfonsina Storni en la ciudad de Grand Bourg. Luego, estuvo en la Plaza Güemes de Ing. Adolfo Sourdeaux.

También se organizaron festejos en Tortuguitas, en la Sociedad de Fomento “La sala” de Tierras Altas, en la Iglesia Nuestra Señora de la Salette de Ing. Pablo Nogués, en la Plaza Concejo Deliberante de Los Polvorines, entre otros espacios.

finalizó el intendente.