Expresiones del arco político por el atentado a Cristina Kirchner

Lo hicieron Intendentes (entre ellos Leonardo Nardini, de la zona noroeste del Gran Buenos Aires), el ministro bonaerense Andrés Larroque, y la senadora Juliana Di Tullio, entre otros.

Los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires se preguntaron al unísono: ¿Quién mandó a matar a la ex presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner? Lo hicieron a través de un comunicado firmado por todos.

Además, algunos se hicieron presentes en los Tribunales de Comodoro Py, al tiempo que declaraba la ex primera mandataria de la nación. Entre ellos se hizo presente el intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini.

También, muchos se expresaron en redes, incluso, en mensajes en grupos de whatsapp con la misma pregunta y consigna.

(*) El ministro provincial Andrés Larroque, también se expresó acerca del atentado a Cristina Kirchner:

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner es “uno de los hechos más conmocionantes de la historia democrática contemporánea”.

Larroque estuvo hoy presente en los Tribunales de Comodoro Py, donde se encuentra prestando declaración la ex presidenta en el marco del juicio oral y público que se lleva adelante en los tribunales de Retiro.

El ministro, que ingresó a la sala de audiencia junto al gobernador Axel Kicillof, expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación, señalando que “la justicia no ha investigado a los autores intelectuales del atentado”, y aseguró que “claramente no fue una acción de personas aisladas”.

Larroque también advirtió sobre las consecuencias para la democracia: “Estas acciones nos dejan a todos en un estado de zozobra y ponen a la democracia en un lugar muy complejo, ya que nos retrotraen a un tiempo que creíamos haber dejado atrás en Argentina”.

En este sentido, señaló que el odio subyacente detrás del intento de asesinato es parte de una persecución política más amplia contra un proyecto político que ha recuperado derechos para los argentinos.

“Cristina lo dijo en su momento, que no venían por ella, venían por el peronismo y claramente por los derechos que se habían recuperado en la Argentina”, sentenció.

Recordando los incidentes previos al atentado, Larroque mencionó “el apedreo del despacho de Cristina en marzo de 2023, el cercamiento de su domicilio y la virtual detención de quien era vicepresidenta en ese momento”. También mencionó la “cadena nacional del fiscal Luciani en una causa sin pies ni cabeza, como lo señaló oportunamente Cristina”.

Además, destacó las irregularidades ocurridas durante el proceso, como la situación del teléfono de uno de los acusados, que “nunca se pudo abrir, lo que generó un conjunto de irregularidades desde el inicio de la investigación”.

Finalmente, Larroque subrayó que el atentado fue producto de un clima de odio que se ha cultivado en la sociedad argentina, y que “gracias a Dios, esa bala no salió, evitando un hecho dramático y generando también un verdadero milagro”.

(*) Juliana Di Tullio: “La Argentina toda necesita saber qué pasó con el atentado a Cristina”:

La senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio tildó de “aberrante” el hecho “que no podamos saber qué pasó con la ex vicepresidenta”. “Estamos viendo un juicio que es como una verdad de Perogrullo. Lo vimos todos en vivo”, agregó.

En una entrevista brindada a Radio 10, la senadora exigió el esclarecimiento de todas las responsabilidades del hecho: “Estamos hablando de los autores materiales. Y lo que nosotros y nosotras queremos saber, y entiendo que la Argentina toda necesita saber, es por su institucionalidad, por su historia, por la sociedad, por el futuro, por nuestros pibes, por nuestras pibas, la sociedad tiene que saber qué pasó, quién está detrás, quién instigó, quién se contactó con los autores materiales, quién financió este atentado. No es posible que desoigan todas las pruebas presentadas por los abogados de Cristina”.

En este sentido, Di Tullio aseveró que el atentado guarda una “conexión con la política y con quienes hoy habitan en la política algunos cargos”, y apuntó de forma directa contra el diputado Gerardo Milman, la familia Caputo y Patricia Bullrich por haber “sido la facilitadora de borrar las pruebas de los teléfonos de Milman y sus dos secretarias”. “Tienen conexiones con los grupos más violentos y antidemocráticos que tiene la Argentina”, sentenció.

Al ser consultada por el papel de la justicia en esta causa, la senadora por la provincia de Buenos Aires recordó el mal desempeño de la jueza Capuchetti en el manejo de la prueba fundamental que significaba el celular de Sabag Montiel. Ante esto, consideró que en su momento “Capuchetti debió haberse apartado” de la causa en tanto que no iba a ser “garante de lo que viene, no pudiste resguardar la prueba central”.

Di Tullio, además señaló que “la instrucción fue un desastre y la causa la partieron en mil pedazos. Si hay algo que conocemos los argentinos y que tenemos memoria es que cuando no se quiere conocer qué pasó, dividen la causa por toda la Argentina, en distintos juzgados de la Argentina. Y eso es lo que pasa con la causa de Cristina por el atentado”.

Luego de calificar como “un milagro” que no hayan salido los disparos de Montiel, la senadora explicó que “hace muchos años venimos escuchando que la eliminación del peronismo es la salvación de la Argentina; y Cristina es la jefa del peronismo, entonces quisieron matar a la jefa del peronismo”.

Por último, la senadora aseveró que “el pueblo quiere saber qué pasó. Porque si Cristina no tiene justicia, entonces ¿qué nos queda para los demás?”.