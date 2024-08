Agenda Cultural, en San Fernando

San Fernando empezó las actividades en plazas por el “Mes de las Infancias”. Luego de la presentación de Martín Pugliese, nuevas actividades en el Teatro Martinelli.

Con las actividades culturales y recreativas gratuitas realizadas en las plazas Dorrego, Hardoy y San Pablo el pasado sábado 10, el Municipio inició el Mes de las Infancias. Participaron de las mismas el Secretario de Deporte, Carlos Traverso, y el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos.

Se invita a las vecinas y vecinos a seguir disfrutando en familia los sábados 17, 24 y 31 de agosto de 14 a 17 horas las tardes más lindas y divertidas con presentación de artistas, shows de magia y payasos, teatro, inflables, maquillaje, juegos y sorteos.

El cronograma para las próximas semanas es el siguiente:

Sábado 17 de agosto – de 14 a 17 horas

Parque Náutico – Alte. Martin y Rio Luján

Parque del Bicentenario – Guido Spano y Los Pinos.

Plaza Carlos Gardel – Quintana y Portugal.

Sábado 24 de agosto – de 14 a 17 horas

Plaza Malvinas – Málaga y Pasteur.

Plaza Infico – Suipacha y Alvear.

Plaza Belgrano – Sargento Díaz y Cordero.

Sábado 31 de agosto – de 14 a 17 horas

Plaza del Bicentenario – Ruta 202 y French.

Plaza Mitre – Madero y Constitución.

Plaza de los Inmigrantes Italianos – Cordero y Paraná.

Las vecinas y vecinos que colmaron la sala del Teatro Martinelli el pasado sábado 10, disfrutaron el show de stand up “Vienen con Alegría” del comediante Martín Pugliese, quien explicó: “Mi show está inspirado en un montón de cosas de la vida cotidiana y las angustias que uno pueda tener en relación a ellas. La vida va tan rápido que no tenemos tiempo de pensar, y el humor ayuda a salir de la angustia y la falta de reflexión por la aceleración con la que vivimos todos los días. La idea es que si me ayuda a mí, ayude a otros y nos podamos reír juntos”.

“Estoy re feliz, porque ya me siento un amigo de San Fernando; es la tercera vez que vengo con un show distinto, y siempre es una fiesta como me recibe la gente, hay mucho cariño de ida y vuelta. Los quiero un montón, y espero que este show les encante. Nos seguimos viendo y encontrando”, finalizó el artista.

Cabe recordar que el Teatro Martinelli continúa ofreciendo a las vecinas y vecinos de San Fernando durante agosto y septiembre espectáculos de calidad para todos los gustos, que pueden disfrutar a precios populares o gratuitamente con reserva previa. La programación es la siguiente:

Viernes 16 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Cine No ficción: “México 71” de Carolina Gil Solari & Carolina M. Fernández.

En 1971, un grupo de futbolistas argentinas viaja a México para representar a su país por primera vez en un mundial. Tras las falsas promesas de un empresario, cuando llegan a destino descubren que están solas, sin botines, sin camisetas y sin director técnico. A fuerza de goles y personalidad se volvieron las favoritas del público mexicano y conforman hoy una de las principales y olvidadas páginas de la historia del fútbol argentino.

Sábado 17 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Teatro Local: “Buenos Aires Trio”.

Cantantes: Daniel Aguilar, Lali Rodriguez e invitados.

Piano: Luca Zozaya.

“Buenos Aires Trío” es una propuesta artística integral que incluye dentro del espectáculo las disciplinas de Teatro, Danza y Música.

En escena se presentarán artistas sanfernandinos, proponiendo dejar de lado lo cotidiano para sentir la música y la danza de este gran género que tanto nos identifica como el Tango. Con actrices que recorrerán las distintas épocas del tango y a través de sus monólogos, recordar los lugares de antaño y las historias que los grandes tangos nos regalan en su música y sus letras. También interpretarán a nuevos autores de tango con una propuesta diferente. Buenos Aires Trío hará vivir el Tango.

Viernes 23 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Cine No ficción: “Telma, el cine y el soldado” de Brenda Taubin.

Telma tiene 77 años y algunos sueños por cumplir. Uno de ellos, es reunir a su hija Lili con su primer amor, un soldado de Malvinas con quien intercambió cartas de amor durante la guerra de 1982. Con la ayuda de sus compañeros jubilados del cineclub y contra la voluntad de su yerno, Telma intentará reunir a su hija y al soldado buscando concretar, después de muchos años, el encuentro prometido.

Sábado 24 de agosto – 15 hs.

Ciclo de Seminarios Programa Integral de Artes Escénicas: “Paisajes Cantados”

Este seminario propone experimentar las posibilidades de la voz en lo creativo y lo escénico. Pensando el canto no solo en las canciones, sino también como un instrumento más, y una herramienta para crear diferentes paisajes sonoros.

A través de ejercicios grupales, con patrones melódicos y rítmicos se irán creando de forma orgánica sonidos que se entrelacen, y generen climas que interpreten y acompañen diferentes situaciones o estados escénicos.

Dirigido a cualquier persona que quiera experimentar con su voz, y comprenderla desde puntos nuevos y diferentes.

Sábado 24 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Teatro Local: “Intermitencias”

Dirección: Vaquitas Imaginarias

Cachete y Pelloni son dos actores argentinos dotados de una amplia trayectoria que buscan trabajo en un medio que los ignora. Desde una postura individualista, los personajes esperan a ser llamados por alguien que nunca aparece para que les ofrezca el trabajo que tanto necesitan. En esta espera se despliegan como un juego inconsciente, una gran gama de recursos actorales, pasándose por diferentes estilos y géneros dramáticos. Ambos actores, instalados en una posición ególatra, no notan que más allá de sus capacidades individuales, lo que necesitan es unirse para generar el trabajo que tanto desean.

Domingo 25 de agosto – 19 hs.

Ciclo de Música: “Urubamba”.

Urubamba nace hace más de cincuenta años y renace con un espíritu cada vez más profundo y la misma pasión desbordante por la música andina.

Olivier Milchberg (dirección, vientos andinos, kaval, guitarra), Pablo Trosman (charangos, guitarra, canto), Fidel Guigui (vientos andinos, charango), Teresa Méndez (canto, bombo), Juan Gau (guitarra, charangos) y Walter Arjona (vientos andinos) serán los encargados de mantener vivo el legado y la visión musical del maestro Jorge Milchberg.

En sus conciertos se podrán disfrutar de temas emblemáticos como

“El cóndor pasa” en el último arreglo del maestro, “Río abierto”, “Kacharpari”, “Sikuris”, “Vasija de barro” y “Abra la puerta”, entre otros.

Viernes 30 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Cine No ficción: “Lago Escondido, soberanía en juego” de Camilo Gómez Montero.

Un grupo de argentinas y argentinos intenta llegar hasta el Lago Escondido, al sur de su propio país, donde el multimillonario británico Joe Lewis, ha creado un feudo de doce mil hectáreas que funciona como un estado paralelo.

Sábado 31 de agosto – 20 hs. Ciclo de Microteatro Homenaje a Cortázar

Bestiario: Versiones teatrales inspiradas en cuentos de Julio Cortázar

Historias basadas en los más enigmáticos cuentos de Julio Cortázar. Una obra que nos invita a recorrer lo más profundo de la mente humana, aquello que buscamos reprimir pero que vuelve, siempre vuelve.

Viernes 6 de septiembre – 19 hs.

Muestra de Artes Visuales: “Azulanaranjado” de Marina Furiasse.

Los invitamos a una nueva experiencia: la exposición de la talentosa artista plástica y profesora Marina Furiasse.

En esta muestra, podrán sumergirse en un universo donde el color es símbolo, lucha, espiritualidad, comunicación, expresión, luz…energía.

Marina Furiasse expresa que el Arte, con sus colores y texturas, la transforma y la moviliza, invitándola a ir más allá de lo conocido, Y que todo su ser se funde en sus lienzos donde puede sentir que la vida es imperfecta y maravillosa a la vez. No pierdan la oportunidad de conocer su obra y conversar con ella.

Viernes 6 de septiembre – 20 hs.

Ciclo de Cine Amores de película: “Lars y la chica real”. Director: Craig Gillespie

Lars, un joven tímido y dulce que vive en una pequeña localidad junto a su hermano y su cuñada, lleva por fin a casa a Bianca, la chica de sus sueños. El problema es que Bianca es una muñeca que encargó por Internet, aunque Lars la trata como si fuera una persona real. Alentados por una doctora, su familia decide seguir con la fantasía de Lars, de la que acabará participando todo el pueblo.

Sábado 7 de septiembre – 20 hs.

Ciclo de Teatro: “La Lechera”. Dirección: Alejandra Rodríguez

Comedia dramática, apta para todo público.

Dos gauchos grotescos se disputan la propiedad de una vaca. En una dialéctica casi ritual son esclavos y fieles al típico mito machista. Hay un “tercero en discordia”, un pájaro/metáfora del amor sin miramientos y sin sentido de la propiedad, que irrumpe en el relato a modo de manifestación de amor idílico.

La vaca, objeto de deseo del desdichado trío marca con su ausencia una omnipresencia necesaria, protagonizando y definiendo el final de la contienda.

Domingo 8 de septiembre – 19 hs.

Ciclo de Música: “La Gitana Trio”

Es un trío de tango estilo vieja guardia, conformado por dos guitarras y una voz femenina. La idea de este proyecto es recuperar la obra de Nelly Omar y José Cannet en formato de trío, para tocarla en vivo intentando mantener la estética tanto musical como visual de la época, para que el espectador tenga una idea de lo que fue el tango en guitarras entre las décadas del 20 y 70.

Hacen un recorrido por casi toda su obra tocando tangos clásicos y conocidos, como así también milongas camperas y zambas que existían en estos repertorios.

La Gitana Trío está conformado por Ushi Cerviño en primera guitarra, Santiago García en segunda guitarra y Sofía Gardella en la voz.