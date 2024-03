Dos visiones diferenciadas sobre el discurso de Javier Milei

Aquí, la perspectiva del presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos; y la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, sobre el discurso de apertura de las sesiones ordinarias Congreso Nacional.

(*) Rodolfo Llanos: “El Pacto del 25 propuesto por Milei provocará un aluvión de inversiones extranjeras en el sector emprendedor”.

“En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias Congreso Nacional: el presidente Javier Milei explicitó la importancia crucial de los emprendedores en la reconstrucción de Argentina. Subrayando la necesidad de un cambio radical en la dirección del país, Milei enfatizó que con las medidas anunciadas comenzamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad.

Señaló en su discurso que los argentinos han enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluida una economía estancada, altos niveles de inflación y un entorno político constituido para usar los recursos del estado en beneficio personal del sector político. A pesar de estos obstáculos, los emprendedores siguen siendo una fuerza vital para la economía argentina.

Mientras miramos hacia el futuro, debemos reconocer y apoyar el papel fundamental de los emprendedores en nuestra sociedad. Somos quienes generamos empleo, impulsamos la innovación y contribuimos al crecimiento económico”, dijo el presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos.

“En este sentido, el gobierno se comprometió a implementar políticas que faciliten el desarrollo de nuevos negocios. Milei afirmó que su administración trabajará para reducir la burocracia y eliminar las barreras regulatorias que dificultan la actividad emprendedora en el país.

Desde la Unión de Emprendedores seguimos afirmando que si se concretan la reforma laboral y la reforma impositiva en muy poco tiempo el sector registrará hasta casi 1 millón de empleados nuevos y comenzará un proceso histórico de recepción de inversión extranjera en los sectores tecnológicos, alimentarios, innovación y servicios globales”, concluyó Rodolfo Llanos.

(*) Juliana Di Tullio: “Los diez mandamientos de Milei son una extorsión y lo dijo para ganar tiempo”

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio se refirió al discurso del presidente Javier Milei en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional: “fue un discurso con poca altura, lo que escuchamos fue una extorsión total”.

Sobre la firma del “Pacto de Mayo”, la senadora declaró que “no podemos esperar al 25 de mayo, no va a haber país. Lo que hizo fue una puesta en escena para ganar tiempo y poder seguir abonando al mito del enemigo que no me deja gobernar”.

“La gente está saltando molinetes, no tiene para comer, Milei está maltratando al pueblo argentino, no a la casta”. Y continuó “El presidente dijo que no confiaba en los gobernadores, dijo: yo no confío en ustedes, háganme entender que estoy equivocado. Y la verdad que la que quiere confiar en los gobernadores soy yo, y quiero que los argentinos y argentinas confíen en los gobernadores, que van a tener firmeza, que no se van a dejar apretar ni extorsionar, que no se van a dejar vapulear más por el presidente de la República, y además hay que lograr este acuerdo entre todos los espacios políticos para derogar el DNU 70”.

Consultada sobre el tratamiento del DNU 70/23 en el Congreso nacional la senadora declaró que “Unión por la Patria no tiene mayoría, necesitamos que los votantes de aquellos senadores y senadores del radicalismo y las provincias le pidan a sus representantes que deroguen el DNU” y agregó que “necesitamos efectividades conducentes, y eso es la derogación del DNU; la gente nos votó para ponerle un límite al presidente”.

Sobre la situación económica la senadora aseguró que “yo creo que el presidente va a un fracaso económico muy grande dentro de poco tiempo” y agregó “la gente sabe perfectamente que tiene menos poder adquisitivo, que hay una inflación que no para de subir, que hay tarifazos y una recesión espantosa. Hace ocho años que los argentinos la venimos pasando mal, pero hoy estamos en el peor de los mundos. La merma del déficit fiscal que consiguió Milei, lo hizo en base a los salarios de los argentinos”.

“Estábamos esperando que hable de los problemas de los argentinos, pero solo les pidió que tengan esperanza y paciencia. Si decirnos nido de ratas a los legisladores le diera de comer a la gente, entonces adelante. Pero hablar de casta cuando está toda la familia Menem ahí es ridículo. La casta son los monopolios, las mega empresas que tienen posición dominante y producen alimentos y fijan precios que aumentan como quieren. Esa es la casta y esos son los jefes de Milei; una verdadera ley anticasta es una ley antimonopólica”.

Para finalizar, la senadora aseguró que hay esperanza: “no es que todo termina con Milei destruyendo la Argentina; la Argentina tiene demasiada historia como para dejarse destruir por este personaje y más allá de Milei vamos a salir adelante”.

