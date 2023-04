Se puso en marcha “Generación T”, el programa de becas educativo que capacita en programación a jóvenes de Tigre

El intendente Julio Zamora y el gerente general de la empresa Streambe, Gastón Gugliotta, formalizaron el lanzamiento a través de la firma de un convenio en el Centro Universitario Tigre (CUT). Con el respaldo del Municipio, la iniciativa instruirá a más de 600 estudiantes de los últimos dos años de escuelas de gestión pública y privada del distrito e institutos técnicos, con el propósito de acompañarlos en la inserción al mundo del empleo.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del lanzamiento de “Generación T”, el programa de becas educativo y de capacitaciones virtuales que busca brindar herramientas de programación a jóvenes del distrito. Impulsada por la empresa Streambe – con el apoyo del Gobierno local – instruirá y acompañará a chicos y chicas en la búsqueda de oportunidades laborales en la industria IT (Tecnología de la Información).

“Quiero agradecer a la empresa Streambe porque asociadamente estamos haciendo un trabajo que hoy se ve reflejado con la convocatoria de más de 600 inscriptos, que van a poder adquirir herramientas en materia de tecnología de forma gratuita. En todas las empresas siempre hace falta capital humano que mantenga los conceptos de la nueva era”, indicó Zamora.

Y continuó: “Esto es parte de una estrategia del Municipio de Tigre de llegar con herramientas tecnológicas a todos los vecinos posibles. La carencia de recursos humanos capacitados a la hora de ingresar al mundo del trabajo con estas herramientas permite a los jóvenes, de alguna manera, verse facilitados al momento de acceder al mundo del trabajo”.

En materia de gestión educativa, el jefe comunal comunicó a las y los chicos que recientemente la Escuela Secundaria N°19 de Troncos del Talar incorporó la Tecnicatura de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; y el Centro Universitario Tigre ahora brinda el Profesorado de Educación Física. A su vez, el año pasado el CUT sumó a su cartera la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA)

“Generación T” es un programa de becas al 100% para hacer prácticas en el Bootcamp. Su dinámica es virtual sincrónica de tres encuentros por semana -3hs por cada uno- y los alumnos podrán tener contacto permanente con docentes y tutores. Está destinado a jóvenes sin conocimientos previos en programación de los últimos dos años de cursada tanto en escuelas de gestión pública y privada del partido e institutos técnicos.

“Estoy feliz de que el Municipio tenga este férreo compromiso con la educación. Nos dieron una cálida recepción con un gran compromiso en la convocatoria de chicos y chicas, quienes a partir del lunes van a empezar a cursar con la posibilidad concreta de poder insertarse en el mundo del empleo. Antes los cambios en la tecnología se generaban cada 15 años pero eso hoy cambió totalmente. Debemos estar instruyéndonos constantemente, sin pausa, para no quedarnos en el tiempo”, manifestó el gerente general de Streambe, Gaston Gugliotta.

En el transcurso de la actividad, Zamora y Gugliotta formalizaron el lanzamiento de la propuesta, mediante la firma de un convenio de acción conjunta. En tanto los presentes pudieron observar e interactuar en los diferentes stands distribuidos en las aulas del CUT con los elementos del programa v2; sectores introductorios con grandes y atractivas infografías; estaciones gamer e información sobre la duración de cursada de programación, metodología, modalidad y programa en números (costos, cantidad de alumnos, empresas vinculadas, tasa de empleabilidad, etc).

Presente el subsecretario de Educación del Municipio, Renso Heredia, comentó: “Esta es una oportunidad para que las y los chicos puedan desarrollar nuevas capacidades y habilidades relacionadas con el mundo de la informática y la programación. El Municipio tiene una política clara de intervenir en todos los niveles educativos pero también de encontrar el trabajo articulado con fundaciones, empresas y ongs. En este caso hay una empresa como Streambe que tiene la oportunidad de ofrecer estas becas y una muy buena oportunidad para estudiantes”.

Malena, alumna de la Escuela Secundaria N°42 de Benavídez que aplicó para una beca, dijo: “El evento estuvo realmente muy bueno. Me anoté porque creo que es una linda oportunidad de adquirir conocimientos en esto que son las nuevas tecnologías”. En tanto, Fabricio sintetizó: “Apenas me llegó el mail para ingresar no lo pensé. Es una buena chance para trabajar en programación algo que me gusta muchísimo”.

