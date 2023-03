Memoria, Verdad y Justicia, en José C. Paz

Proyección de la película “1985” protagonizada por Ricardo Darín

La Municipalidad articuladamente con las áreas educativas provinciales y municipales llevaron adelante jornadas por la ‘Memoria, Verdad y Justicia’, con la proyección de la película “1985” protagonizada por Ricardo Darín y recientemente nominada al premio internacional Óscar.

Este proyecto se planificó al inicio del año con las áreas educativas organizadoras en coyuntura con la comuna y se implementó en el día de hoy con la puesta en escena cinematográfica.

El evento, realizado en el Teatro Municipal ex Cine Paz, estuvo encabezado por el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, quien asistió en representación del Intendente de José C. Paz Mario Ishii, acompañados por el jefe distrital de Educación Adrián Martínez, la Jefa de Asuntos docentes Hilda Amaya, Inspectores de educación secundaria, adultos, técnicas, alumnos y profesores del distrito.

Dando apertura al evento la Directora de Derechos Humanos, Mónica Ramos mencionó que “vamos a dar inicio a un ciclo de películas desde la dirección de Derechos Humanos y la Jefatura Distrital, agradecerle a cada uno de ustedes que están presentes y al intendente Mario Ishii por brindarles esta oportunidad”.

La Secretaria de Asuntos Docentes provincial Hilda Amaya subrayó que “La escuela no está ajena a los 40 años de Democracia, la democracia en las escuelas nos permite la participación, el voto juvenil, la creación de los centros de estudiantes, pensar o disentir con las cuestiones políticas” “Es importante el conocimiento y el compromiso, todos y cada uno de los espacios es tenemos que trabajar para que esta democracia que tiene 40 años sea un ejemplo y la defensa de los derechos humanos sea el estandarte de todos y cada uno de los que componemos esta Patria. Felicitaciones y a luchar por nuestros Derechos”.

El Jefe Distrital de Educación de José C. Paz, Adrián Martínez aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida al nuevo ciclo lectivo a los estudiantes “este es un año maravilloso, especial, para todos y cada uno en particular porque la mayoría está transitando el último año de secundaria” “Costó muchísimo el sostener estos 40 años de democracia y que ahora lo tienen que seguir sosteniendo ustedes”. Agradeció “a todos los que han hecho posible porque para nosotros es muy importante que este grupo de estudiantes, estos jóvenes están representando a la educación de José C. Paz, felicitaciones para todos y todas”.

Finalizando con el saludo del Intendente municipal, el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla enfatizó “Que lindo ver a los chicos de sexto y séptimo año, es una muy linda película, yo soy hijo de la Democracia realmente te felicito Mónica a vos y a tu equipo de Derechos Humanos, Mónica es hija de desaparecidos” “Quiero felicitar al trabajo del Consejo Escolar, a Hilda y Adrián, a los auxiliares por como tratan a nuestros pibes y pibas” “Tenemos una comunidad educativa muy hermosa”; asimismo recordó las obras que está realizando el jefe comunal como la construcción de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica e hizo un importante anuncio “el Intendente este año va implementar una Beca para los Egresados para que vayan a trabajar al municipio, que vayan a trabajar y puedan obtener su primer empleo y estudiar es un regalo del Intendente” “Disfruten la película, estudien, trabajen; cuando terminen la secundaria tienen a universidad libre y gratuita para que sigan estudiando”.

