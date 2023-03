El intendente Mario Ishii encabezó la 28° Apertura de sesiones ordinarias legislativas en José C. Paz

“Vamos a tener un José C. Paz distinto en los próximos años”. “Hemos cumplido con la sociedad, agradezco los que me han acompañado en la gestión”, dijo Ishii, entre otras cosas.

El Intendente de José C. Paz Mario Ishii junto a la presencia de los concejales, funcionarios y vecinos dio por inaugurado el vigésimo octavo Período de Sesiones Ordinarias Legislativas. En el acto realizado en el Club Artesanos José Altube se mostró el balance de gestión haciendo hincapié en los logros obtenidos y en los proyectos que se continuarán implementando.

Mario Ishii acompañado del Presidente del Concejo Deliberante, Roque Caggiano y el secretario del Alto Cuerpo, Dr. Adrián Cecchi, expresó “Buenos días a todos, al cuerpo legislativo de concejales, público presente, hoy hacemos la apertura de las sesiones ordinarias, la última de mi mandato” “Jamás han escuchado una palabra de agravio hacia el sector de la oposición, no es mi forma, yo me dedico a trabajar” “Yo no sé si voy a continuar, pero déjenme decirle gracias por la ayuda de este concejo deliberante, trabajemos por el Pueblo que es lo único que nos va hacer feliz. Gracias a todos”.

Resumen logros de gestión:

Educación

→ “La Educación me quita el sueño porque la educación nos va hacer libres, con la cultura en los barrios, tenemos 168 escuelas. La UNESCO nos reconoció porque somos el distrito que más obras ha hecho en el país en cuanto a la educación”

Contamos con 124 escuelas estatales.

→ 53 mil alumnos en UNPAZ y el 80% de los Estudiantes son de José C. Paz. El intendente paceño señaló que “Ya se han entregado 4 mil Títulos Universitarios”.

→ 3.000 Alumnos en el Programa ENVIÓN.

→ “Tenemos 36 Sedes de 2.400 Alumnos en el Programa FINES para este año”.

→ 10 Máquinas de braille compradas para las Escuelas de Educación Especial.

→ “Este año se incorporará una beca municipal por 1 año para los jóvenes que quieran estudiar en la Universidad de José C. Paz”, enfatizó el jefe comunal.

→ “Pudimos llevar el año pasado a 120 Chicos de viaje de Egresados, todo pago un aporte para la Educación”.

→ “Tenemos un Consejo Escolar renovado donde se están refaccionando las Escuelas, siempre hay problemas, pero hemos hecho el cien por cien toda la aparte de gas, hemos arreglado los baños, estamos pintando para que los chicos puedan asistir dignamente a las escuelas, 900 calefactores hemos puesto para prevenir el duro invierno. Ha trabajado como nunca el Consejo Escolar”.

Salud

→ “Tenemos 9 Hospitales, totalmente equipados para atender al que lo necesita, y hemos llegado a toda la Población con operativos de control y diagnóstico, todos los días en los barrios.” “También entre ellos el nuevo hospital de Pami que ya está atendiendo a los Adultos Mayores, tenemos 35.000 abuelos en José C. Paz”.

→ “Todos los días se está realizando prevención en los barrios, plazas, operativos sanitarios. El trabajo de la secretaría de salud es importantísimo para la comunidad.”

Seguridad

→ “Tenemos 30 Patrulleros nuevos, asistimos con combustible a la Policía. Como en todos lados hay problemas de inseguridad, pero en José C. Paz dentro de la región San Martín, Malvinas, Pilar, hemos bajado un 50% los delitos y el 98% de los delitos graves fueron esclarecidos en el distrito. Tenemos el índice más bajo de la región y éramos los más vulnerables”.

Desarrollo Social

→ “Nosotros seguimos asistiendo a los comedores, muchos han cerrado. Asistiendo con la Dinaf en la parte legal, judicial, los conflictos sociales en los domicilios”.

→ “En la secretaría de Economía Social tenemos 40 Organizaciones sociales en el cual articula y asiste en alimentos a los que tienen comedores para que José C. Paz salga hacia adelante”.

Actividad Económica

→ “En el año 1999 teníamos un presupuesto de 23 millones, hoy tenemos un presupuesto de 20.525 millones. Hemos crecido enormemente, hoy José C. Paz ya no es el Distrito más pobre. Si no estuviese el acompañamiento del Poder Legislativo muchos de los proyectos no se hubiesen podido llevar a cabo”.

→ “Tenemos 54 mil millones en Patrimonio Municipal”. “El primer año de superávit fiscal, sacamos todo lo adeudado, en el 2015 teníamos una deuda de 350 millones. Pagamos a todos los proveedores, no hay deuda atrasada, desendeudamos al Distrito”.

Obras/ Infraestructura

→ “Tenemos Escuelas, Auditorio, Hospitales, Facultades hechos con fondos propios”.

→ “En cuanto a Obras nunca se han hecho tantas obras como ahora, duplicamos la cantidad de obras y para este año 2023 realizaremos Mil cuadras más de asfalto de hormigón”.

→ Cloacas: Se realizarán 2 tramos más de cloacas.

→ 30 Plazas nuevas

→ Nuevos Corredores Saludables

→ “Junto al gobierno nacional y provincial estamos realizando el asfaltado de calles en todos los barrios de José C. Paz, también continuamos con la construcción del Túnel Paso a Nivel de Pueyrredón y la renovación de la Estación José C. Paz”.

→ “La instalación de 28.000 nuevas Luminarias LED va a dar una mano también en seguridad”.

→ “Hemos comprado 843 Vehículos para el parque automotor y son patrimonio municipal”.

Info

→ “No tengo ninguna causa por daño público, conozco desde que nací a la gente de José C. Paz”

Deportes:

→ “Con la Colonia de Verano casi 70 mil chicos todos los años disfrutan de esta actividad”

→ Campeonatos Barriales

→ Competencias nacionales e internaciones

→ “Hicimos Olimpiadas, Maratones, todo esto lo han visto el repaso en el video”

→ Gimnasia en las Piletas

→ Deportes en las Plazas y Corredores.

Hábitat y Desarrollo Urbano

“Jamás hemos rematado a nadie, ni le han sacado la propiedad a ningún vecino. Todo lo hemos hecho en pos de la Gente” expresó Ishii.

“Hemos entregado más de 500 Escrituras”.