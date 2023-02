“Tengo la decisión de cuidar que nadie destruya lo que hemos logrado en estos 16 años en la Ciudad” 

• “Uno a veces piensa que eso ya está dado, pero puede venir alguien que no lo entienda de la misma manera y lo rompa. Entonces yo quiero cuidarlo, que es lo que vine a hacer cuando Horacio me sumó a su equipo”.

• “Yo tengo un proyecto para la Ciudad de Buenos Aires, quiero ser Jefe de Gobierno de esta Ciudad que me encanta, que me parece maravillosa, que es un desafío, que es en la que vivo y he vivido el 80% de mi vida”.

• “Deseo ser Jefe de Gobierno, creo que me preparé para esa tarea: fui 10 años el intendente de una ciudad más pequeña que la Ciudad Buenos Aires, pero creo que es una tarea muy similar. He tenido a cargo salud, seguridad, desarrollo, ambiente, la costa qué es un atributo, un patrimonio que muchos porteños también disfrutan de Vicente López”.

• “Creo que la Paso es la mejor alternativa para resolver candidaturas. A mí la competencia me gusta, saca lo mejor de mí y confío mucho la gente”.

• “Una de las cosas en la que todos estamos de acuerdo entre Juntos por el Cambio, que hay que hacerlo desde el primer momento, es quitar la intermediación de los planes sociales”.

• “Tenemos que hacer respetar la ley y el orden. Yo estoy convencido de que esta Ciudad tiene que ser un faro y un modelo, donde la gente que se porte bien tenga premio, y el que se porta mal, tenga consecuencias en todos los frentes”.

• “Es muy difícil cuando desde el mismo gobierno, actores que son parte del gobierno y que están de un lado y del otro del mostrador, o sea son funcionarios pero además movilizan gente, eligen esta Ciudad para movilizarse 10 ó 15 mil personas o más a una marcha”.

• “Ahora, ellos eligen esta Ciudad como escenario de sus divisiones, de sus tensiones políticas y después nosotros tenemos que resolver esas tensiones cuando ellos mismos movilizan”.

• “Yo tengo esa firmeza y esa decisión de devolverle la calle a los que quieren circular y trabajar en la Ciudad de Buenos Aires”.