Ricardo Grassi brindó una charla abierta sobre “cambio climático y desinformación

El reconocido periodista disertó sobre el abordaje y tratamiento de la información en los medios de comunicación hegemónicos y las problemáticas actuales que afectan al planeta a raíz del cambio climático. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad organizada en el Centro Universitario Tigre (CUT).

En el marco de un convenio académico entre el Municipio de Tigre y la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”, el reconocido periodista Ricardo Grassi encabezó una charla abierta con el lema “cambio climático y desinformación: un desafío para la comunidad de vida”. El intendente Julio Zamora, junto al rector de la USI, Enrique Del Percio, acompañaron la actividad junto a autoridades locales, estudiantes, docentes y organizaciones de la comunidad.

“Nos vamos de esta charla con mucha información referida al cuidado del ambiente y la comunicación que es tan importante a la hora de crear subjetividades en la población. Ricardo Grassi es un periodista, escritor y fundamentalmente una persona vinculada a las Naciones Unidas que, de alguna manera, nos brindó una experiencia global de lo que significa el cambio climático y los desafíos que tenemos por delante”, explicó Zamora.

Y agregó: “Esto se da en el marco de una alianza estratégica que tenemos con la USI para promover este tipo de actividades y la posibilidad de que, junto a nosotros, estén personalidades como Ricardo Grassi, quien nos brindó información muy valiosa. Concurrieron jóvenes comprometidos que escucharon atentamente y a la vez participaron de esta exposición”.

Durante el encuentro -enmarcado en las actividades realizadas por el Centro Latinoamericano de Estudios de Derecho y Estado (CLADE) – el periodista abordó tópicos relacionados a la desinformación en los medios de comunicación hegemónicos, el análisis y tratamiento de las noticias direccionadas para beneficiar o perjudicar. Asimismo, se refirió a la temática del medio ambiente y sus perjuicios vinculados, entre otras cuestiones, al incremento desmedido de la producción de las grandes corporaciones y el exponencial aumento del consumo.

“Me voy de la charla con mucha emoción y también con esperanza, ya que me entusiasma cuando hay tanta gente que se interesa por estos temas y participan activamente. Que el Municipio de Tigre esté desarrollando este tipo de actividades para desterrar mitos y brindar un marco de claridad en la realidad es buenísimo y me alegra. Estar aquí por una iniciativa de quien tiene la responsabilidad de gobernar en Tigre me parece excelente”, manifestó Grassi.

Ricardo Grassi fue director del diario “El Descamisado” hasta el golpe de Estado de 1975 en Argentina. En el exilio trabajó en Roma, en la agencia Inter Press Service, llegando a ser su jefe de Redacción. El año 2002 creó, con apoyo de Unesco, la primera agencia de prensa independiente en Afganistán. Desde entonces distribuye su tiempo laboral entre Kabul, Roma (donde reside) y otras capitales. Además, es fundador de Citiplat (Plataforma Ciudadana sobre el Cambio Climático), ONG auspiciada por la Unesco.

En el transcurso de la exposición los presentes pudieron interactuar y debatir ideas e inquietudes con el periodista mediante la realización de preguntas.

Por su parte, Enrique Del Percio expresó: “Fue una charla fascinante porque la experiencia internacional que tiene Ricardo como periodista no la tienen muchos profesionales. Planteó una denuncia muy fuerte sobre el dinero que circula para desinformar en materia de cambio climático y lo interesante fue de qué manera explicó todo ese proceso. No es casual que Julio Zamora esté estudiando filosofía; cuando un dirigente político se da cuenta que debe tener la necesidad de reflexionar sobre la gestión es cuando las cosas se hacen bien. Es fundamental tener contacto tanto con él como con todo el Municipio de Tigre”.

