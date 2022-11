Julio Zamora: “Debemos fijar las prioridades para delinear un camino que sea próspero para el futuro de todos y todas”

El intendente de Tigre estuvo en Ricardo Rojas donde mantuvo una nueva reunión con vecinos y vecinas, allí planteó la necesidad de conformar una agenda que centre temas vinculados a la cultura, el deporte, prevención al consumo y educación sexual integral en las escuelas. “Con una escucha atenta vamos a poder percibir las necesidades de las y los chicos de cada barrio”, señaló el jefe comunal.



En Ricardo Rojas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un nuevo encuentro con jóvenes y aseguró: “Debemos fijar las prioridades para delinear un camino que sea próspero para el futuro de todos y todas”. En la reunión, llamó a generar una agenda con los temas más urgentes para la juventud en materia de cultura, deporte, prevención al consumo y educación sexual integral en las escuelas.

“Todas estas reuniones que venimos teniendo son muy productivas y enriquecedoras porque tenemos un ida y vuelta interesante. Les contamos las diferentes propuestas que tenemos desde el Municipio en muchos ámbitos y sabemos que con una escucha atenta vamos a poder percibir las necesidades de las y los chicos de cada barrio. Aquí tienen un Gobierno local que viene trabajando en políticas educativas, culturales, deportivas y sociales que buscan su integración en la comunidad”, expresó el jefe comunal.

Y cerró: “Queremos construir una sociedad de respeto entre las personas; una comunidad que construya el nosotros y también una que sea respetuosa del medio ambiente. Eso los jóvenes lo entienden a la perfección, son protagonistas en ese aspecto y nos marcan el camino”.

En el transcurso de la actividad, el jefe comunal dialogó con los jóvenes sobre la elaboración de programas y políticas públicas vinculadas a nuevas ofertas culturales y deportivas, la incorporación de iniciativas de educación sexual integral en los segundos ciclos en el nivel primario de las escuelas y la capacitación docente con puntaje en el mismo rubro. También, se hizo hincapié en la importancia de trabajar en temas de adicciones, salud mental y el ingreso al primer empleo.

Arif, vecino que se acercó a la reunión, dijo: “Agradezco que hayan dado este espacio. Me parece un honor hablar con alguien como el intendente Julio Zamora por la trayectoria que tiene. Me voy conforme por ser escuchado y confiando en las decisiones que puedan tomar las autoridades a partir de esto. Hubo muy buenas propuestas y me resultó interesante lo que dijeron sobre deportes, drogadicción, entre otras cosas”.

Hasta el momento, las reuniones con jóvenes se han realizado en las localidades de Benavídez, Troncos del Talar, en Don Torcuato, en el barrio Almirante Brown de El Talar, en Ricardo Rojas, en Las Tunas y en el centro de General Pacheco. El objetivo es convocarlos a dialogar y generar nuevas propuestas, ideas y proyectos que permitan un desarrollo integral a toda la comunidad joven del partido para los próximos años.

Al respecto, Débora, vecina de la zona, comentó: “Me pareció espectacular la reunión, hacía falta porque se necesita hablar de estas cosas con alguien que pueda ayudarnos. Este fue el primer encuentro que participé y me gustaría asistir a más para seguir apoyando, hay cosas que solo el Municipio puede colaborar”. Por su parte, Estela, también vecina, dijo: “Estuvo bueno para que los jóvenes de mi edad den su opinión de todo lo que está pasando en el barrio y las necesidades que hay. Me voy contenta y satisfecha”.

