AySA garantiza la potabilidad del agua en el partido de Tigre

Ante las consultas recibidas, la circulación de supuestos mensajes en chats de colegios y fake news vía WhatsApp poniendo en duda la calidad del agua en la totalidad del partido de Tigre, la empresa AySA aseguró en un comunicado que el agua es potable y apta para consumo y que no ocurrió ningún episodio de contaminación en la red de agua con desechos cloacales.

“Los sistemas de agua y cloacas funcionan de manera independiente y aislados entre sí, por lo tanto, no se utilizan ningún tipo de filtros que puedan dañarse y provocar incidentes. Además el sistema de distribución de agua potable del partido de Tigre se abastece de agua superficial proveniente del dique Luján y potabilizada por Planta Juan Manuel de Rosas, por lo que no sería posible una contaminación general en todo el distrito.

Cabe destacar que en las últimas semanas no se registraron reclamos por calidad del agua en el municipio, ni puntualmente el lunes 7 de noviembre.

Por otro lado, la empresa recuerda que realiza siempre estrictos controles de calidad las 24 hs, durante los 365 días del año, que atraviesan todas las etapas del proceso de potabilización, desde la captación del agua cruda hasta la distribución domiciliaria.

De esta manera, queremos llevar tranquilidad a la población beneficiaria respecto al servicio que brinda AySA.

Ante cualquier duda AySA recuerda a los vecinos y vecinas que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas, What’sApp: 11-5984-5794 o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @aysa_oficial, Facebook: AySA.Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar de 6 a 24 hs”, destacó la empresa Aysa en un reciente comunicado.

