Homenaje a familiares del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Vicente López y a Luis Landriscina

“Para nosotros es un honor recibir a la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López porque es una oportunidad de que toda la comunidad de nuestra ciudad nos empiece a conocer”, subrayó el ex combatiente y actual presidente del Centro de Veteranos, Claudio García.

En el año del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, días atrás, la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López entregó una plaqueta recordatoria al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Vicente López, con más de 100 miembros, y homenajeó nombrando como Socios Honorarios a un grupo de madres y padres de los ex combatientes como así también a Luis Landriscina, antiguo vecino y benefactor del Centro de Veteranos.

La apertura del acto fue con la entonación del Himno Nacional Argentino, hubo un minuto de silencio para recordar a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo en cada uno de los presentes al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus familiares que fueron distinguidos.

Luego, el ex combatiente y actual presidente del Centro de Veteranos, Claudio García, señaló que “para nosotros es un honor recibir a la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López porque es una oportunidad de que toda la comunidad de nuestra ciudad nos empiece a conocer. Hace 21 años que estamos en esta casa, que con ayuda del municipio y mano de obra propia de los veteranos, logramos poner en valor. Ahora buscamos poder integrarnos a la sociedad. Y en ese sentido, desde marzo tenemos las puertas abiertas a toda la comunidad para que, tanto los vecinos como los alumnos de los colegios pasen a visitarnos y conozcan nuestras historias”, Los veteranos de la guerra destacaron el hecho de que es la primera vez que se homenajeaba a sus madres y padres quienes de distintas maneras también sufrieron la guerra y sus consecuencias.

Por su parte, Oscar Fasano, presidente de Fundadores y Pioneros expresó: “Hoy, que conmemoramos el 172º Aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de La Patria estamos junto a ustedes para cumplir con el principio fundacional de nuestra Institución: mantener latentes la contribución de las familias en la conservación de la identidad y la historia de la ciudad de Vicente López, que con sólo 117 años de vida, tiene hoy y aquí presentes a familias con más de 80 años y una longeva trayectoria en su tierra, teniendo en su haber el honor de haber contribuido en esta historia con lo más sagrado de ellas; sus hijos, quienes defendieron la soberanía de las Islas Malvinas que fueron, son y serán argentinas. El propósito de Fundadores y Pioneros de Vicente López ha sido, es y será mantener latente los hechos que hacen a nuestra identidad como vicentelopenses”.

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra Oficial del Ejército, Sergio Schirmer); Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en Malvinas, Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (padre del veterano de guerra Soldado Conscripto Pablo Lima); Angela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado conscripto Javier Ramos); Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, suboficial del Ejército Abel Morresi); y Juan Carlos Luján, ex combatiente de la Fuerza Aérea como suboficial y antiguo vecino del Vicente López.

El evento se cerró con el homenaje a Luis Landriscina quien hace medio siglo que es vecino de Olivos, benefactor y padrino del Centro de Veteranos. Al hablar al público afirmó: “El día que se muera el último de los veteranos de la guerra de Malvinas no habrá más testigos directos de lo que pasó, entonces la historia será escrita por gente que no estuvo allí, gente que no sabe que pasó. Por eso estamos peleando con la Federación Nacional de Veteranos de Guerra para que se sancione una ley en el Congreso que incorpore a la enseñanza primaria, media y terciaria todo lo relacionado a las islas Malvinas incluyendo la guerra”.

Y a continuación recordó que cuando comenzó la Guerra de Malvinas junto a Eduardo Falú se presentaron a las autoridades militares para actuar ante las tropas que estaban en las islas. “Como no teníamos respuesta, con Eduardo fuimos al Estados Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para reclamar por nuestro pedido e insistir con que queríamos ir para apoyar a nuestros soldados. Y nos dijeron que la inteligencia argentina sabía que la inteligencia inglesa estaba ya dominando los cielos y las aguas de las islas y que era esperable que murieran militares, pero no dos civiles que se habían ofrecido como voluntarios”, explicó.

Además de integrantes de ambas entidades, familiares y amigos, estuvieron presentes: la vicepresidenta del Concejo Deliberante de Vicente López, Mariana Colela; en representación del Rotary Club Florida, su Secretaria Paula Komarovsky y los Rotarios Andrés Hutchinson y Alejandro Ugarte; la Presidente de la Asociación Historiadores de los Barrios del Fondo de la Legua, Lic. Alicia Irene Rebollar; vecinos de larga data como la Sra. Elsa Nélida Culot de Donadu, el Sr. Pedro Calage acompañado de su esposa e hijos y el Sr. Marcelino Fernández, entre otros; los miembros de la Comisión Directiva de Fundadores y Pioneros Nélida Ribera, Noemí Godoy, Christian Thomsen Hall, Cristina Chiocci, Teresa Tavella, Omar Villa, Claudio Negrete y Mariano Pelliza.

Terminada la ceremonia los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Vicente López ofrecieron un ágape a todos los presentes.

