Juan José Bahillo ratificó la continuidad del “dólar soja” pero con mayor accesibilidad

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación contó detalles de la reunión con la Mesa de Enlace y los pasos a seguir.

En declaraciones a ‘Con quién hay que hablar’ por Radio Provincia, anunció que habrá modificaciones en el “dólar soja”, herramienta que había dispuesto el ministerio de Economía para que los productores liquiden la cosecha con una ventaja financiera.

“No ha habido mucha liquidación con este sistema. Hubo una semana donde más allá de esta herramienta había cuestiones que la excedían y no había liquidación. La herramienta no está teniendo muchas liquidaciones y por eso los productores plantearon que no es de fácil acceso, es burocrática y tomamos el tema y nos comprometimos a analizarlo”, señaló.

En ese mismo sentido consideró que “la herramienta se puede mejorar para darle accesibilidad a los productores. Se mantendría en el actual esquema, pero modificaríamos el mecanismo administrativo”.

Por otro lado, ratificó que por el momento no habrá modificaciones en las retenciones: “Todos entendemos que las retenciones se van a sostener, es imposible modificar hoy por la situación de las cuentas públicas del país el tema de las retenciones. No hay cambio en el esquema de retenciones”.

Asímismo, también apuntó que no habrá modificaciones al tipo de cambio ya que “una devaluación lo único que genera es agravar la pobreza, no es por ahí la salida. No amerita que no evaluemos algunas cuestiones, pero no hay modificaciones al tipo de cambio”.

En cuanto a la modificación del cupo exportable para el sector ganadero señaló: “El objetivo es aumentar las exportaciones e ir sacando el cupo a largo plazo, no hay que ser dogmáticos sino responsables, administrar las cuotas que nos permitan garantizar el funcionamiento de otras cadenas y del mercado interno”.

