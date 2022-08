Jorge Macri: “La catástrofe es que todos los días la plata no te alcance”

Así lo afirmó el ministro de Gobierno porteño y referente de Vicente López, Jorge Macri, en declaraciones al programa “+ Noticias” que se emite por LN+.

“Preocupa que a dos semanas que asumiera Massa, aún no esté el equipo armado. Parece una reunión de consorcio en donde todos se pelean entre ellos. No están haciendo nada y el nivel de improvisación es preocupante.”, dijo Jorge Macri, referente de Vicente López.

Sobre los dichos del secretario de comercio, Matías Tombolini, el Ministro de Gobierno, Jorge Macri, fue determinante: “Hay un dato objetivo que lo genera el indec, y todos vemos como día a día las cosas aumentan. Pero como no tienen la decisión política, no se puede arreglar y esto es lo que falta en el gobierno”.

En relación a los planes sociales, el ministro de Gobierno porteño y referente de Vicente López, aseguró: “Hay que ordenar los incentivos y decirle a los chicos que su lugar es en la escuela y no en las marchas. Por eso celebro la decisión que tomamos desde el Gobierno de la Ciudad de verificar de manera bimestralmente que los chicos vayan a la escuela para sostener el plan que se les da a sus padres desde la Ciudad”.

