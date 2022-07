Veintidos años sin el Dr. René Favaloro

Por: Claudio Omar Antunovich

El Dr. René Jerónimo Favaloro nació un 12 de julio de 1923 en La Plata y murió un 29 de julio de 2000. Al tiempo de realizar esta nota se recordaban 22 de su ausencia.

Era el cirujano nacional más famoso del mundo, pero curiosamente su cualidad más destacada era su personalidad: Honesto, humilde (o ‘campechano’, así lo definen sus allegados), transparente, austero, sencillo, sensible… un ser realmente íntegro.

La revista ‘Amejú’ lo describe como un profesional increíble, intachable y un hombre que luchó no solo por sus intereses personales sino por la sociedad entera; y se brindó por los más necesitados en pos de socializar el conocimiento. “Pasión por su patria, por su profesión y un ser humano de enorme entrega”, dicen de Favaloro desde ‘Amejú’.

Hijo de un carpintero y una modista, vivió una infancia pobre en el barrio platense ‘El Mondongo’.

Una vez recibido se radicó en Jacinto Aráuz, un pueblito de La Pampa. Donde, trabajando más de 12 hs por día junto a su hermano, compraron un equipo de Rayos X y armaron una sala de cirugía.

En 1967, en la Claveland Clinic (EEUU), desarrolló con éxito la técnica by-pass aorto coronario. Y años más tarde, The New York Times lo llama ‘Héroe Mundial’ porque modernizó parte de la medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca.

Una vez en el país, su centro de operaciones fue el Sanatorio Güemes. Allí se hizo cargo del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Toráxicas y Cardiovasculares. Tenía por objetivo, además, fundar una escuela en esa especialidad.

En 1975 cobra vida en Argentina la Fundación Favaloro (que ha realizado gran cantidad de trasplantes de corazón en el país); y en 1992 el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (un edificio de 13 pisos, 4.500 m2).

A fines de julio de 2000, se quitó la vida estando angustiado y abatido, a su entender, por la ‘ceguera’ oficial que postergaba una y otra vez la tan necesitada ayuda financiera a su humano quehacer laboral en la Fundación que aún lleva su nombre.

Su Pensamiento:

“Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo”.

“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo” (1981, Conferencia ‘Responsabilidad social universitario de nuestro tiempo’).

“Debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Solo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre. Debemos trabajar, trabajar y trabajar con pasión”.

“Hemos de esforzarnos para mejorarnos individualmente pero entendiendo que formamos parte de una sociedad que demanda nuestra participación” (Mensaje a estudiantes norteamericanos en 1993).

“Lo que más debe preocuparnos es volver a despertar en los niños y en los adolescentes los valores esenciales vinculados con la formación humanística, sin las cuales poco importa su capacitación técnica o profesional”.

“Mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular de EEUU, se debió a mi eterno compromiso con mi patria”.

“La ciencia es la expresión de una necesidad inherente al ser humano y, en todo caso, está ligada a la función superior de su naturaleza inteligente: la capacidad de crear”.

“Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías”.

“Estoy convencido de que a esta sociedad consumista, cegada por el mercado, la sucederá otra que se caracterizará por el hecho trascendente de que no dejará de lado la justicia social y la solidaridad”.

“Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a comprometernos (principalmente los universitarios) a luchar pos los cambios estructurales que nuestro país y toda Latinoamérica demanda (principalmente en educación y salud) seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones máximas”.

“Por sobre todo deseo mostrar cómo, mediante una planificación ordenada, con decisión y tremendo esfuerzo, pudieron realizarse cambios a nivel comunitario que hoy, luego de muchos años, siguen teniendo en mí una vivencia real y cercana quizá porque representan la parte más importante de mi vida, la que ha dejado a través de profunda convivencia huellas que son imborrables en el fondo de mi alma”.

“Existe en el país enorme cantidad de tierra improductiva (mucha de ella fiscal) a la que hay que agregar en estos últimos años centenares de miles de hectáreas que están allí, al lado de los diques construidos desde Cabra Corral hasta El Chocón, esperando la mano del hombre para derramar el agua y traer progreso al país. Sabemos, por ejemplo, que medio millón de hectáreas bajo riego en California produce la inmensa mayoría de vegetales que consumen los 220.400.000 habitantes de Estados Unidos de América. Es fácil predecir lo que se podría hacer transformando más de dos millones de hectáreas dormidas al pie de nuestros lagos con el esfuerzo mancomunado del hombre y del Estado”.

“Todos nos vamos a morir. No tengo miedo: me codeo con la muerte todos los días. Mi madre murió a los 91 años, mi padre a los 86; pero eso no quiere decir nada. A pesar de venir de una familia profundamente católica, creo que ‘Chau, bueno, se terminó para siempre’. Por eso cada día hay que tratar de hacer lo mejor para uno, la familia y la sociedad. Lo que va a quedar es el recuerdo”.

Sus enseñanzas

A) La historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. B) Todos los pacientes son iguales. C) El trabajo es en equipo. D) Máximo respeto al médico de cabecera. E) Cobrar honorarios modestos. F) Hacer docencia e investigación. G) Prevenir, estimular la vida sana. H) No perder el humanismo. I) Abogar por la paz. J) El optimismo tiene efectos biológicos.

Reconocimientos y distinciones internacionales:

Premio John Scott 1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU; la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular ‘Dr René G. Favaloro’ (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el premio Maestro de la Medicina Argentina (1986); el premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation (1987); The Gairdner Foundation International Award, otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá, 1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American Academy of Achievement (1993); el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad el Rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).

Foto: Aptus.

