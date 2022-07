Acerca de Juana Azurduy

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Un 12 de julio, pero de 1780, nacía la valiente guerrera que dio su sangre y vida por la libertad de nuestra nueva nación, en el departamento de Chuquisaca (actualmente Estado Plurinacional de Bolivia).

En 1799 se casó con Miguel Ascencio Padilla y ambos apoyaron a la revolución de 1810 desde el primero momento, y eso fue algo que les cambio la vida para siempre.

Padilla fue asesinado luego de perder en la batalla de Laguna a manos del coronel Aguilera, quien mando matar a todos los prisioneros. Belgrano lo nombró post mortem con el cargo de Coronel.

Juana Azurduy, habiendo perdido a sus hijos y marido por la guerra de la libertad, entregó hasta su último aliento por ver América ‘Libre Justa y Soberana’.

El 25 de mayo de 1862, a los 82 años y acompañada por un niño llamado Indalecio Sandi que había tomado bajo su cuidado, murió Juana Azurduy.

Fue enterrada en una fosa común y cien años después sus restos (o lo que se cree que fueron sus restos) fueron exhumados y depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre.

Desde Salta escribió al gobierno boliviano pidiendo ayuda por los servicios prestados, en esmero de su única hija que estaba junto a ella en la pobreza.

Textualmente dice en su carta: “A las muy honorables juntas Provinciales: Doña Juana Azurduy, coronada con el grado de Teniente Coronel por el Supremo Poder Ejecutivo Nacional, emigrada de las provincias de Charcas, me presento y digo: Que para concitar la compasión de V. H. y llamar vuestra atención sobre mi deplorable y lastimera suerte, juzgo inútil recorrer mi historia en el curso de la Revolución. (…) Sólo el sagrado amor a la patria me ha hecho soportable la pérdida de un marido sobre cuya tumba había jurado vengar su muerte y seguir su ejemplo; mas el cielo que señala ya el término de los tiranos, mediante la invencible espada de V.E. quiso regresase a mi casa donde he encontrado disipados mis intereses y agotados todos los medios que pudieran proporcionar mi subsistencia; en fin rodeada de una numerosa familia y de una tierna hija que no tiene más patrimonio que mis lágrimas; ellas son las que ahora me revisten de una gran confianza para presentar a V.E. la funesta lámina de mis desgracias, para que teniéndolas en consideración se digne ordenar el goce de la viudedad de mi finado marido el sueldo que por mi propia graduación puede corresponderme”.

Perdió a todos sus cuatro hijos en esas batallas tan solo se quedó con una hija. Asimismo perdió a su fiel compañero y esposo y tuvo que soportar que los realistas pusieran la cabeza de su amando en una pica y la exhibieran como trofeo.

La provincia de Salta le entregó cuatro mulas y cincuenta pesos para que volviera a su tierra natal y fue allí que se entrevistó con Sucre y Bolivar quien le concedió una pensión que luego le sería quitada por el gobierno boliviano en 1857. Murió si nada tan solo con la gloria que le supo dar su sable.

Fue enterrada en una fosa común y allí debió esperar que sus restos fueron exhumados cien años después y que fueran depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Sucre.

