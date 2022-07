Julio Zamora y el embajador de EEUU, presentes en la despedida a los atletas del Club Hacoaj que participarán en los Juegos Macabeos 2022

El intendente de Tigre junto al diplomático Marc Stanley compartieron el encuentro con los 320 deportistas que forman parte de la delegación argentina que viajará a Israel. El certamen comenzará el 12 de Julio y participarán 10.000 representantes de 80 países.



El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley y el presidente del Club Náutico Hacoaj, Victor Vaisman, despidieron a los deportistas de la institución que representarán al país en los Juegos Macabeos 2022 en Israel. Son 320 atletas, de un total de 800 que conforman la delegación argentina que participarán el próximo 12 de julio en el certamen que reúne a 10.000 competidores de 80 naciones.

“Tuvimos una visita muy importante del embajador, pudimos compartir algunas palabras y despedimos a los atletas que asistirán a los Juegos Macabeos. El Club Náutico Hacoaj es quien más deportistas aporta, cerca de la mitad de atletas de la Delegación Argentina pertenecen a esta institución. Además, es una buena oportunidad para venir y saludar a este club que forma parte de nuestra comunidad, teniendo al deporte como un elemento que fortalece las relaciones, los vínculos, y nos permite seguir avanzando junto a la institución”, afirmó el jefe comunal.

Además, agregó: “Le contamos al embajador un poco de la belleza que tiene nuestro Delta. Es realmente importante que un diplomático de esta envergadura, de Estados Unidos, con toda la importancia estratégica que tiene ese país a nivel global, pueda visitarnos y ver nuestra ciudad y le podamos hablar de nuestros sueños”.

Los Juegos Macabeos o los Juegos Maccabiah, es un evento deportivo similar a los Juegos Olímpicos pero reservado para atletas judíos o atletas ciudadanos del Estado de Israel, aunque no sean judíos. El movimiento Maccabí se creó en el año 1895 cuando el primer club deportivo para judíos se formó en Constantinopla y su nombre proviene de Judas Macabeo. La organización no solo trabaja hoy en día en el ámbito deportivo sino que lo hace también en el educacional, cultural y social.

El embajador Marc Stanley señaló: “Vine hoy al Club Náutico Hacoaj de Tigre a despedir a los atletas que van a participar de la competencia en Israel. Además, recorrí las instalaciones y el club es hermoso. Es la primera vez que vengo acá a Tigre y absolutamente voy a volver a conocer más del distrito. Mi hijo vino unas horas antes y me mandó una foto diciendo “Tigre es increíble” así que muy entusiasmado por volver”.

