Alfredo González (titular de CAME): “Para salir del deterioro socioeconómico es necesario generar empleo genuino de calidad”

Lo dijo en el marco de la Semana Social de la Iglesia. Además, CAME pidió una nueva Ley Pyme y mayor acceso al financiamiento

El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló en el marco de la Semana Social de la Iglesia que “el crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica y previsibilidad” y que la Argentina “no podrá salir del estancamiento estructural ni del deterioro socioeconómico si no se genera empleo genuino de calidad”.

Durante el evento, que es organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y que este año tiene el lema “Integración y trabajo para una Patria de hermanos”, González se refirió de este modo al contexto actual del sector pyme que representa la entidad y que da trabajo a 4,5 millones de personas y aseguró que ”el crecimiento económico es el resultado del crecimiento de cada una de las unidades económicas que componen el universo pyme” y que “el mismo requiere estabilidad macroeconómica y previsibilidad”.

“Los empresarios Pyme queremos y debemos lograr que nuestras empresas crezcan. Pero para eso, necesitamos financiamiento. No hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin financiación. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”, manifestó, y agregó: “No podremos salir del estancamiento estructural, ni resolver el deterioro socio económico, si no se genera empleo genuino de calidad y de alta productividad, cuestión que no sucede desde el año 2011”.

En este sentido, precisó que “no se puede generar empleo de alta productividad si no se estimula al sector privado, al desarrollo productivo, a la creación de empresas y no se impulsa a los emprendedores”, del mismo modo que “no se pueden crear empresas ni impulsar el emprendedurismo si no se pone a la inversión del sector privado como motor fundamental del proceso de crecimiento y desarrollo”. Sobre este concepto sostuvo que “no se puede sostener un proceso de inversión y crecimiento si no es acompañado por el crecimiento de las exportaciones que permite financiar genuinamente ese proceso”.

“Las Pymes no solo somos el motor de la economía al ser los responsables de más de la mitad del PBI de nuestro país. También somos el motor del crecimiento con inclusión. Crecer, crear puestos de trabajo y distribuir equitativamente la riqueza generada: eso es una economía pyme y desde CAME estamos 100% comprometidos en construir un país con inclusión”, concluyó.

(*) CAME pidió una nueva Ley Pyme y mayor acceso al financiamiento

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, resaltó la necesidad de una nueva Ley Pyme que reconozca las especificidades del funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y solicitó que la banca privada dé mayor acceso al financiamiento. “No hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin financiación. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”, señaló durante la Jornada Nacional de Pymes y Desarrollo que se llevó a cabo con motivo de la celebración del Día Internacional de las Pymes en el Senado de la Nación.

Durante el evento, organizado por la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara alta, González destacó la importancia de “estimular un proceso de inversión acompañado por el crecimiento de las exportaciones que permitan financiar genuinamente ese proceso”. Al respecto, propuso el impulso de “la internacionalización de las Pymes y el desarrollo de una política de fomento a las exportaciones que redundará en el ingreso de divisas a la Argentina”.

“Las pymes representamos la mayor fuerza generadora de riqueza genuina de nuestro país, fuerza que crea trabajo y promueve nuevos emprendimientos y que a la vez impulsa el crecimiento y desarrollo”, resaltó el titular de CAME.

No obstante, indicó que “a las pymes todo nos cuesta más”. En ese sentido, enumeró: “Nos cuesta que los bancos privados nos vean como sujetos de crédito, nos cuesta afrontar la misma presión impositiva que las grandes empresas, nos cuestan las comisiones de los medios de pago, nos cuesta retener a la gente que formamos durante muchos años y que en muchos casos llegan a ser parte de nuestra familia”.

“Detrás y delante del crecimiento de nuestras pymes se genera empleo genuino de calidad y de alta productividad”, indicó González y recordó que CAME fue la primera institución en plantear la compatibilidad de planes sociales con trabajo registrado mediante un proyecto de ley presentado a la presidenta de la Comisión Pyme del Senado, la senadora Nora del Valle Giménez. Dicho proyecto, en agosto del año pasado, fue acompañado por el Decreto 514/2021 del Poder Ejecutivo Nacional que plantea la compatibilidad de los planes y trabajo en el ámbito agropecuario.

Por último, González resaltó el compromiso de CAME en la articulación con el Estado de estrategias que potencien el crecimiento del sector pyme con estabilidad y rentabilidad. “Debemos producir una riqueza genuina y, en consecuencia, lograr un desarrollo sostenido y equitativo para toda nuestra sociedad”, finalizó.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich