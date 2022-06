San Fernando rindió otro homenaje a sus Bomberos, que presentaron nuevas autobombas

En una jornada muy emotiva de la que participaron autoridades municipales y vecinos, los Bomberos celebraron su Día Nacional con una misa y un desfile de autobombas, escaleras, móviles de apoyo e Infantería por la calle Constitución hasta su cuartel histórico. Fueron bendecidas 3 unidades que incorporaron a su flota y una embarcación adquirida con ayuda del Municipio.

Con la presencia de autoridades municipales en adhesión al Día Nacional del Bombero Voluntario, los Bomberos de San Fernando participaron de una Misa en la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Luego, el Párroco bendijo tres autobombas y una lancha para extinción de incendios en Islas adquirida en 2021 con aportes del Municipio, para culminar con un desfile de autobombas, escaleras y móviles de apoyo que recorrieron la calle Constitución hasta su Cuartel Histórico haciendo sonar sus sirenas.

El Secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta, estuvo presente y dijo: “Hoy es un día especial, conmemorativo de los Bomberos Voluntarios y nosotros desde San Fernando los acompañamos como todos los años y agradecemos el trabajo diario que hacen. Estamos siempre junto a ellos en todo. Como siempre, en nombre de todo el Municipio, les agradecemos y damos fuerzas para que sigan ayudando como lo hacen”.

Fernando Albanesi, Jefe de cuerpo de B.V.S.F, destacó: “Tuvimos la posibilidad de hacer bendecir tres unidades autobombas que traen recurso hídrico a la ciudad de San Fernando por la eventualidad de incendios de industrias, y principalmente pudimos bendecir nuestra nueva lancha para incendios en las islas del Delta, compra que se hizo en 2021 junto al Municipio que la gestionó. El Municipio colabora permanentemente con nosotros con las tasas que pagan los vecinos, con la gestión del Intendente; esto es un equipo de trabajo”.

En tanto, el Párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Padre Jorge Luis Lagazio, agregó: “Hoy también recordamos a las personas, la gente de la Comisión y los Bomberos que han dado su vida. Lo que significa pedirle a Dios que nos bendiga es que nos haga hacer el bien, y el Bombero hace el bien cuando hay un siniestro, incendio u otro problema en la comunidad. Me parece lindo que estemos acá en la calle, que hayamos compartido la Eucaristía en Acción de Gracias por los Bomberos, por los fallecidos para que estén en el Cielo, y por las nuevas generaciones; me encantó ver gente grande, gente joven y el cuerpo femenino que antes no teníamos. Es una alegría, y el pueblo de San Fernando lo vive así”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich