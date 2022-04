Vecinos y vecinas de El Talar se asesoraron con el operativo Tigre con Vos

El programa municipal se hizo presente en la plaza El Talar para que la comunidad pueda realizar consultas en las distintas áreas del Municipio como Desarrollo Social, Salud, Género, Empleo, Educación, Seguridad, Cultura, Deportes y otras. La próxima edición será el sábado 23 de abril en la plaza central de Benavídez, Alvear y Jujuy, de 9 a 13 hs.



El programa municipal Tigre con Vos estuvo presente en la Plaza El Talar para que vecinos y vecinas puedan realizar trámites y consultas sobre los servicios del Gobierno local en áreas como Educación, Seguridad, Juventud, Cultura, Deporte, Empleo y otras. Además, participó el móvil sanitario y más personas se sumaron tanto a la tarjeta de beneficios Soy Tigre como al programa Alerta Tigre, a través de la app en su celular.

“Es la primera edición que realizamos desde todas las áreas del Municipio, luego de la pandemia. Los vecinos tienen la oportunidad de tener los dispositivos municipales concentrados en el territorio para acercarse y asesorarse. Este es el primero del año, pero vamos a continuar en todas las plazas de Tigre. Es una política territorial que impulsa el intendente Julio Zamora en todo el distrito. La idea es que la gente no se traslade a distintos lugares, sino que pueda encontrar cerca de su barrio todos los servicios y desde nuestro lugar acompañarla, responder sus consultas y tener un contacto directo”, destacó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira.

Durante la jornada, participaron las áreas y los siguientes servicios: Vivienda, Adultos mayores, Seguridad, Trabajo social, Asistencia Directa, Censo digital, Migrantes, Discapacidad; vacunación de calendario y COVID-19, Test rápido VIH/Sífilis/Hepatitis, control de salud para niños mayores de 5 años, consejería en métodos anticonceptivos, Programa de Celiaquía PAAC y alimentos sin TACC, PAP; Turismo; Cultura con danzas folklóricas, maquillaje artístico y taller de dibujo; Deporte; Tarjeta Soy Tigre, Educación, Género e Infancia, Juventud, Alimentación saludable y huertas, Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); Programa “Tigre Recicla”, recolección de electrónicos (RAES), asesoramiento sobre la Tarjeta Más Vida y los programas habitacionales vigentes: Casa Propia, Mi Pieza, Mejoramiento de Gas y Reconstruir; Inscripciones al programa Progresar; Programa AcompañAR; y a los Juegos Bonaerenses.

Por su parte, la secretaria de la Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, afirmó: “Estamos muy contentos que luego de la pandemia se pueda volver a realizar este operativo. La idea es estar al servicio de los vecinos y tener el principio de territorialidad para poder acercar los servicios que tenemos. Desde la Secretaría de Mujeres, estamos anotando a aquellas víctimas violencia de género en el programa AcompañAR, que es una iniciativa nacional del Ministerio de Mujeres que ofrece un beneficio económico y un acompañamiento psicosocial durante el lapso de 6 meses y nosotros lo fortalecemos desde el Municipio para que el seguimiento sea hasta que la mujer considere que es necesario. Además, se muestran las políticas referidas a las infancias con los cuidados y los buenos tratos para conocer los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

“Desde el área de Salud vinimos con nuestro móvil sanitario para que los vecinos se acerquen. Se ofreció vacunación Covid y calendario, testeos de VIH, Sífilis y Hepatitis; controles de salud para niños mayores de 5 años, PAP y salud de la mujer, así como entrega de anticonceptivos y la atención de consultas relacionadas al tema. Esto continuará en todos los barrios del distrito para que la comunidad pueda acceder a todos estos servicios, teniendo en cuenta que además están presentes todos los días en los 22 centros de salud de Tigre”, expresó la directora general de Medicina Asistencial del Municipio, Analía Curci.

Verónica, vecina de General Pacheco participó del encuentro y dijo: “Me pareció muy interesante este tipo de operativo, me voy súper contenta. Me enteré por redes sociales y me acerqué. Es genial para que los adultos mayores tengan acceso a estos servicios, cerca de su casa”. En tanto, Daniel, vecino de El Talar, comentó: “Es buenísimo que se hagan cosas como estas al alcance de todos. Pude instalar ‘Alerta Tigre’ en el celular y también recibí asesoramiento sobre la oferta educativa del Centro Universitario Tigre. Es una gran idea que se replique en todo el distrito”.

La iniciativa continuará recorriendo todas las localidades del distrito. La próxima edición será el sábado 23 de abril en la Plaza central de Benavídez, Alvear y Jujuy, de 9 a 13 hs.

