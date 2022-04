El Dr. Saavedra será el director general del Hospital ‘Domingo Angio’

Tendrá a su cargo la máxima complejidad del distrito

La Municipalidad de José C. Paz, conducida por el Sr. Intendente Municipal, Dr. H. C. Mario Ishii, informó que continúan las modificaciones en el gabinete municipal de José C. Paz.

El jefe comunal dispuso nombrar al Dr. Celestino Saavedra como Director General del Hospital de Traumatología ‘Domingo Angio’ y tendrá a su cargo la máxima complejidad de terapia intensiva del distrito.

Este nosocomio, a su vez, es el Centro especializado en Covid-19 y tratamiento Vías Aéreas, contiene equipamiento de última generación para tratar especialidades médicas de suma complejidad como clínica médica, kinesiología, radiología y gimnasio de rehabilitación.

Fundamentalmente el intendente Ishii quiere profundizar la calidad de atención a las personas de tercera edad que tienen el programa PAMI “tenemos que cuidar, acompañar y mejorar la atención con la población más vulnerable, nuestros adultos mayores”, aseguran fuentes locales.

Dichos cambios se desarrollan en la profundización del proceso de transformación que se viene consolidando en el distrito, en pos de mejorar los servicios.

