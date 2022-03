Síntesis de noticias de la zona norte del Gran Buenos Aires 

Resumen informativo de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Formación en Pie Bot con método Ponseti en Malvinas Argentinas

Autoridades del Rotary Club de Grand Bourg y de la Secretaría de Salud del municipio de Malvinas Argentinas, se reunieron en el Salón Auditorio del Palacio Municipal para la presentación de las jornadas de formación en pie bot con método Ponseti, una innovadora técnica para corregir una malformación congénita en los niños.

La secretaria de Salud del distrito, Dolores Ouviña, dijo: “El método Ponseti es un tratamiento no invasivo para una patología congénita en los niños que se llama Pie Bot. La idea es implementar esta técnica novedosa en distintos hospitales de la provincia. En Malvinas Argentinas, el Hospital Pediátrico ‘Dr. Claudio Zin’ fue elegido para el acto de apertura”.

El objetivo es capacitar a los médicos traumatólogos para aplicarlo en los hospitales y ayudar así a muchas familias. A través del Rotary se instalan consultorios Ponseti en distintos hospitales del país, capacitando y proveyendo de los instrumentos médicos necesarios para poder aplicarlo.

Pie bot es una malformación congénita que surge en los bebés desde la panza de la mama, la cual provoca que al nacer tengan los piecitos metidos para adentro. “Históricamente esa patología se resolvía con intervenciones quirúrgicas muy cruentas que no siempre generaban un resultado satisfactorio. Este es un tratamiento no invasivo con ortopedias gracias a las cuales el bebé va corrigiendo su pie antes de que empiece a caminar y después hace una vida absolutamente normal, sin cirugías”, explicó la secretaria de Salud de Malvinas Argentinas.

SAN FERNANDO

(*) Homenaje a trabajadores municipales desaparecidos por la dictadura

El 24 de marzo, el Municipio de San Fernando reivindicó en un acto los legajos de María Elena Prado y Guillermo Parejo, empleados municipales desaparecidos. También se realizó un acto y se depositó una ofrenda floral al pie del monolito en la Plaza del Canal que recuerda a los desaparecidos de la zona Norte.

En el acto, la Directora de Derechos Humanos y Cultos del Municipio, Cristina Maderna, expresó: “Hoy, en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se hizo una reparación para los compañeros que habiendo sido agentes municipales, tuvieron que dejar poque los secuestraron. Y como en aquel tiempo, los mismos que secuestraron eran quienes gobernaban, los dieron de baja, los echaron de su trabajo. María Elena tenía 15 años trabajando en el Municipio y Guillermo Parejo otro tanto; los sacaron de acá y de la vida, haciéndolos desaparecer. Dijo uno que los desaparecidos no están, pero nosotros existimos. Creo que es un día muy importante para los compañeros militantes”.

María Cecila Parejo, hermana de Guillermo Parejo, lo recordó: “Era una persona muy introvertida, silencioso y tímido, pero muy solidario y siempre muy pendiente de ayudar a los demás. Willy, que trabajaba en la Municipalidad, fue levantado en un encuentro, no sabemos de qué manera, pero terminó en la ESMA; nos enteramos por Alicia Milla que pudo zafar de allí, estuvo con él, lo vio en 1977 durante un tiempo como podían verse en aquel lugar que no era de manera social, y un día no lo vio más”.

“Cada placa, cada baldosa, cada cosa que se hace por recordar a los desaparecidos es traerlos de vuelta acá; nosotros los tenemos presentes todo el tiempo, que va pasando y el olvido va llegando, pero esto hace que no pase”, concluyó Parejo.

VICENTE LOPEZ

(*) Se renueva la programación de la plataforma Lumiton

La plataforma Lumiton sigue brindando a los vecinos de Vicente López la posibilidad de disfrutar de cine, teatro y música sin necesidad de salir de sus casas.

En primer lugar, en la sección “Vecine Vecine”, siguen disponibles los contenidos del Festival Internacional del Cine Documental en Buenos Aires, un espacio dedicado al cine de lo real con nuevos formatos audiovisuales y narrativas originales.

En el marco de este festival, se destacan algunas obras como “A Rifle and a Bag”, de Cristina Hanes, Arya Rothe y Isabella Rinaldi, y “La Forma que tienen las nubes”, de Jose Luis Osorio y George Gallardo.

Además, en la sección “York en Escena” para aquellos que quieran disfrutar del teatro, está disponible “Todo Verde”, una historia sobre una repostera de pueblo que recibe la llegada de una extraña forastera, dirigida por Pablo Seijo y escrita por Santiago Loza.

Por último, en cuanto a contenido musical, se puede escuchar en Lumiton a “Plastilina”, un dúo de pop alternativo integrado por Tomás Wicz y Paloma Sirvén, con un proyecto donde lo performático y lo audiovisual son parte de la misma experiencia.

Para disfrutar de la programación, ingresar a: www.lumiton.ar

(*) Continúan las clases de Yoga en Vicente López

Todos los lunes a las 18 horas se podrá participar de clases gratuitas de yoga al aire libre en el Paseo del Viento (Roma y el Río).

La municipalidad de Vicente López fomenta esta actividad, en conjunto con Ashtanga Yoga Palermo, para que los vecinos puedan disfrutar un momento de relajación, practicando asanas, respiración y meditación.

Además, esta disciplina ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, mejora el descanso y la postura, y permite mayor concentración y coordinación, entre otros beneficios.

Para participar solo se necesita llevar su propio mat.

Los cupos son limitados. Los interesados pueden anotarse en el formulario de la siguiente página web: https://www.vicentelopez.gov.ar/yogaenelrio

Las clases se suspenden en caso de lluvia.

(*) Vicente López realiza mantenimiento de luminarias

El municipio cuenta con más de 40 mil puntos lumínicos 100% LED en calles, paseos y plazas que conforman el alumbrado público.

En esta ocasión, se hicieron trabajos de mantenimiento en el barrio de Carapachay para reforzar las tareas que siguen mejorando el espacio público.

El plan de mantenimiento del alumbrado público se ejecuta durante todo el año en todos los barrios del partido y consiste en verificar el óptimo funcionamiento de la luminaria, su reparación y dar respuesta a los posibles pedidos de los vecinos.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 147 o acercarse a su delegación barrial. El llamado de cada vecino es importante para la gestión, control y seguimiento del servicio.

TIGRE

(*) El Municipio dio apertura al voluntariado del programa de becas Tigre Educa 2022

El Municipio inició el voluntariado de universitarios becados con el programa Tigre Educa 2022, en el CEC Nuestra Señora Del Valle, en Don Torcuato. La concejala Gisela Zamora acompañó a los 210 estudiantes que pintaron juegos recreativos en el suelo de la institución, como parte de su compromiso.

Los 350 beneficiarios del programa Tigre Educa 2022 realizarán 4 horas por mes de voluntariado en instituciones del distrito, con el objetivo de mejorar y fortalecer algunas de las funciones de los establecimientos. En esta ocasión, la actividad consistió en compartir una actividad atractiva y estimulante, que permitió la socialización de los presentes.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Renso Heredia, sostuvo: “Estamos haciendo el lanzamiento del Tigre Educa 2022. Un programa que tiene el Municipio hace muchos años y que acompaña a estudiantes de carreras terciarias y universitarias con un apoyo económico. La propuesta además tiene horas de voluntariado y talleres mensuales. Estas jornadas las llevábamos adelante a fin de año, pero decidimos que en esta oportunidad sea al inicio”.

El programa Tigre Educa es una iniciativa del Municipio, en articulación con la Asociación Conciencia, que desde 2008 promueve la igualdad de oportunidades para jóvenes estudiantes de carreras terciarias y universitarias.

Para más información comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre @tigreeduca. También por whatsapp al 15-5401-2778.

(*) Julio Zamora visitó las instalaciones de la empresa Multicontrol S.A en Troncos del Talar

En Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó la empresa Multicontrol S.A acompañado por autoridades de la firma y del Gobierno local. Allí recorrió las instalaciones de la planta que emplea a 100 trabajadores, para interiorizarse sobre el desarrollo productivo de equipamientos de aires acondicionados para comunicaciones, telefonía y datacenters. Además, mantuvo una reunión donde abordaron distintas políticas que impulsa el Municipio como el Portal de Empleo y una articulación junto al Tigre Instituto Formativo (TIF) en materia de capacitación laboral.

“Realmente es una visita muy importante ya que nos permite conocer de primera mano la realidad de las empresas a la hora de producir y brindar valor agregado a nuestro municipio. Se trata de una fábrica nacional de aires acondicionados, una de las pocas plantas del rubro que tiene Argentina. Hemos visto un espacio con tecnología de punta que cada día crece más y que tiene la posibilidad de dar sus servicios a la industria ferroviaria, que está en pleno crecimiento. Eso habla de más fuentes de trabajo, más proyectos de empleo para Tigre y nosotros acompañemos ese proceso”, aseguró el jefe comunal.

Multicontrol S.A fue fundada en junio de 1983 y comenzó su actividad fabricando equipos de aire acondicionado sistema separado marca Westric. Actualmente produce una amplia gama de acondicionadores para los mercados del confort, las telecomunicaciones y computación.

Mansilla también explicó que el Municipio de Tigre comenzó a desarrollar un trabajo novedoso que modifica el perfil de su sistema de formación laboral. La premisa es brindar capacitaciones dentro de las propias empresas a cargo de profesionales de la comuna, tanto para el personal como para vecinos de la zona, que quedarán a disposición ante futuras búsquedas laborales dentro de la planta.

(*) Turismo Social: el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva salida al Delta con chicos y chicas del barrio La Paloma

Bajo el programa Navegando del Municipio de Tigre, más de 40 chicos y chicas de los clubes El Globo y Defensores de La Paloma participaron de una salida en catamarán para conocer el Delta. En esta ocasión se realizó el paseo de los 3 ríos, que abarca el río Tigre, Luján y Sarmiento, en donde contaron con una guía a bordo.

En el paseo, la guía a cargo contó sobre la vida en el Delta, la arquitectura de las viviendas, como también el funcionamiento de la lancha almacenera, las chatas y las lanchas recolectoras. También hubo una charla sobre flora y fauna, explicando la importancia de cuidar el ambiente. Al regreso, los chicos y chicas disfrutaron de una vianda saludable. Además, durante la salida, se llevaron composteras para que puedan colocar los desechos orgánicos.

El programa “Navegando” tiene la finalidad que cada vecino y vecina de Tigre pueda apreciar el Delta desde cerca. Además, con una perspectiva ambiental, la gestión local impulsa estas iniciativas para fomentar el cuidado de la fauna y flora autóctona, la reducción de residuos, el reciclaje, entre otros hábitos.

Para más información, contactarse con la Subsecretaría de Turismo a través de sus redes sociales, Facebook: Viví Tigre e Instagram: @turismotigre. También, enviando un correo electrónico a la dirección: [email protected].

JOSE C.PAZ

(*) Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: estudios gratuitos en el Hospital de la Mujer

En el Hospital Nelly Quiroga se llevó a cabo la segunda jornada intensiva de toma de pap.

Más de 30 mujeres pudieron acceder a la pesquisa para cáncer de cuello.

“Sabemos que el cáncer de cuello es una de las principales causas de muerte de mujeres en nuestro país. Con este sencillo estudio prevenimos y diagnosticamos a tiempo la enfermedad”, destacan desde el municipio.

La atención estuvo a cargo de la médica ginecóloga Patricia Williams y la Licenciada Nancy Ingargiola.

Además, se realizaron controles odontológicos, a cargo de la Dra. Laura Ferraro.

Para acceder a estas jornadas es importante realizar la consulta en salud de la mujer todos los días.

(*) Día histórico para José C. Paz: comenzó la cursada en la facultad de ciencias médicas

Comenzó el Ciclo de Inicio universitario y más de 11300 alumnos cursarán en la Sede de la Facultad de Medicina.

La misma fue construida durante la gestión del Intendente Mario Ishii, que considera la educación de los vecinos una de las prioridades y pilar fundamental del desarrollo de José C. Paz

El edificio fue construido íntegramente con fondos municipales, mano de obra de la Constructora Municipal y equipada con los muebles producidos en el Taller Integral Municipal del Polo Productivo.

(*) Universidad de José C. Paz: Inscripción abierta a cursos de arte y tecnologías digitales

La UNPAZ, a través de la Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria, informa que se encuentra abierta la inscripción a actividades de extensión orientadas al arte y las tecnologías. Las mismas comenzarán a dictarse a partir del mes de abril.

Por un lado hay una oferta de actividades gratuitas que son: Taller de Orquesta Escuela; Taller de Canto Comunitario; Grupo de Mujeres Cantoras; Taller de Teatro Comunitario; Grupo de Ensamble de Guitarra para Tango y Folclore; Taller de Exploración en Técnicas Audiovisuales y Realización de Videoclip; Taller de Arte y Producción Multimedial; Introducción a la Producción Musical en PC; Curso de Programación con Objetos Inicial; Taller de Arte Público y Muralismo; Curso de Guión y Narrativas para Videojuegos; Programación en Phyton.

Además, hay una oferta de actividades que tienen un arancel: Taller de Danza Folclórica; Taller de Mosaiquismo; Taller fotografía inicial; taller de guitarra criolla; curso de Informática inicial; taller de Introducción a la Luthería.

Los cursos están abiertos a la comunidad universitaria y público general y se desarrollarán en modalidad presencial, virtual y semipresencial según las particularidades de cada caso.

SAN ISIDRO

(*) El Municipio ofrece un curso para aprender a coordinar Grupos Multifamiliares

El Municipio de San Isidro dictará una capacitación gratuita destinada a trabajadores y profesionales de la salud para formar coordinadores desde el Psicoanálisis Integrativo Multifamiliar. Serán dos clases semanales por Zoom. Comenzará el miércoles 20 de abril. Ya están abiertas las inscripciones.

A lo largo de muchos años de experiencias en San Isidro se comprobó la eficacia de los Grupos Multifamiliares que, a través del intercambio de experiencias de distintas familias, lograron mejorar la calidad de vida. “El intercambio modifica conductas disfuncionales, percepciones erróneas de sí mismos y de los otros y se consigue dar una respuesta a las demandas de ayuda que surgen de las perturbaciones en el funcionamiento familiar y que luego pueden determinar conductas de violencia, adicción, delincuencia y trastornos mentales o físicos”, explicó Arturo Flier, secretario de Integración Comunitaria del Municipio.

En relación al curso de especialización, el coordinador de los Grupos Multifamiliares de San Isidro, Eduardo Mandelbaum, explicó que propone la Hipercomplejidad como modelo epistemológico para interpretar y operar el devenir de la clínica con un dispositivo Multifamiliar que va más allá y que desborda los cauces teóricos conocidos. El modelo integra además aportes de otras Escuelas Psicoterapéuticas.

Además, el especialista contó que incluye las herramientas necesarias para la capacitación en el abordaje de la Clínica Individual y Familiar Nuclear, al tiempo que propone una nueva forma efectiva de intervención en la problemática Comunitaria y Social en general y con Poblaciones Vulnerables en particular.

Los miércoles de 9 a 12, se dictará la parte teórica, mientras que los martes de 19 a 21.30, será el turno de la práctica clínica. La capacitación por la plataforma Zoom, tendrá una duración de dos trimestres.

Para más información sobre esta capacitación y para inscribirse, se debe enviar un mail a: [email protected]. También se pueden comunicar al (11) 4028-6111 o (11) 6430-6464.

Para las personas que no sean residentes en San Isidro, el curso será arancelado.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich