Termas de Río Hondo

Un lugar de relax y salud que recomendamos conocer

Es la ciudad-spa más importante de Argentina, cuenta con una estructura hotelera y de servicios que les permitirán disfrutar de un nuevo concepto en turismo, combinado salud, placer y recreación.

Los más de 150 hoteles, un clima agradable y la calidez de su gente, constituyen a este paraíso termal, en el lugar ideal para sus próximas vacaciones.

La fecha de declaración como ciudad es el 6 de Septiembre de 1.954, pero el Municipio obtuvo su autonomía, recién en 1.958 y se eligió como primer Intendente Municipal al Sr. Luis Jorge Manzur.

El mismo año se constituyó el primer Concejo Deliberante, integrado por Antonio Mera, Teófilo Llanos, Lorenzo J. Ávila, José García Ozán, Francisco Vercellone y Salomón Mera.

Datos de la ciudad

Superficie: del Departamento Río Hondo es de 2.176 Km2.

Altura sobre el Nivel del Mar: 265 m.

Localización Geográfica: entre el paralelo de 27º 29`latitud sur y el meridiano de 54º 45`longitud oeste, por lo que se encuentra en la zona centro-oeste santiagueña.

Límites: al norte con el Departamento Jiménez y la provincia de Tucumán; al sur con los departamentos Guasayán y Capital; al este con los Departamentos Capital, La Banda y Jiménez; y al oeste con la provincia de Tucumán.

Fiestas Patronales: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 27 de Junio.

Relieve: llanura ondula con pendiente suave hacia el sur- este y hacia el norte-oeste, dejando en su interior lonjas convexas.

Clima: semiárido-moderado, subhúmedo, con temperaturas de 21º a 25º promedio en otoño-invierno y con precipitaciones entre 550 y 600 mm anuales, en especial entre de noviembre a abril. En la actualidad se esta transformando en húmedo.

Vegetación: propia de la región chaco leñoso, en transición al chaco serrano (hacia el sur-oeste), en la que encontramos quebracho blanco y colorado, algarrobo blanco y negro, tusca, itín, quimil, garabato, brea, quenti taco, talilla, jarilla, poleo y malva.

Fauna: especies terrestres y de transición: conejos, liebres, vizcachas, gato del monte, zorros, zorrillos, comadrejas, hurones, pumas iguanas, perdices, garzas, etc. y acuáticas: bagres, dorados, zocos, bogas, palometas, pejerreyes, surubíes, etc.

Historia

Las Milagrosas Aguas Calientes (Yacu Rupaj), sirvieron en la antigüedad como fuentes curativas para los males físicos y reposo a los espíritus cansados y enfermos, a los Incas y a otros aborígenes de la región como los Tonocotes, aborígenes sedentarios, que vivieron a orillas del Río Dulce.

Esta Agua del Sol (Inti Yacu) habrían sido descubiertas por los sacerdotes incas, antes de la llegada de los españoles.

Pero la historia se guardó el misterio de aquellos dioses del Cuzco. Hoy sólo hay leyendas que nos hablan de ellos. Una de ellas dice: “Las Tribus indígenas utilizaban las aguas calientes divinizabas como las Inti Yacu, para practicar curas milagrosas de sus males, considerándolas como una emanación fecundante y salutífera de los dioses mitológicos y las veneraban rindiéndoles cultos sacerdotales”.

Hoy la evolución urbana ha hecho que Termas creciera y se desarrollara hasta cambiar un lugar agreste y exótico, por un pueblo a orillas de un río. Pero creció mucho más hasta convertirse en Ciudad, y fue bautizada como Las Termas de Río Hondo.

Las calles vistieron de asfalto; donde antes existían casitas de adobe, se levantaron edificios. La Urbe tapó las pintorescas tembladeras, el pozo de azufre, los baños de la playa, el viejo pozo Fierro y el de Zarza, la vertiente del Chañar, y otros tantos que formaban parte del antiguo ‘baño termal’.

Las Termas de Río Hondo es el único lugar del mundo que tiene baños termales en cada hogar y en cada hotel.

En nuestros días, Río Hondo ha modernizado y ampliado su infraestructura. El área que circunda el lago del Dique Frontal a 4 km del centro está empezando a poblarse de nuevos complejos y escenario, cada vez más, de competencias náuticas y de pesca.

Hay hoteles SPA que renovaron también su propuesta para el visitante a tono con los que diseñan la política turística de la Ciudad que presentan como novedad los tratamientos anti-estrés, para la obesidad y la estética corporal. Precisamente, lo que ha hecho de Termas una ciudad eminentemente turística es su propuesta para la salud, aunque hoy podemos decir que ofrece un abanico de alternativas para pasarla muy bien en plan puramente vacacional o turístico combinando las comodidades tecnológicas de las megaciudades del turismo, con el confort y la calidez de sentirse ‘como en casa’.

Origen del agua termal

Su origen se debe a lluvias que se producen al Este de la ladera del norte Aconquija ubicada en la vecina provincia tucumana, penetrando en las capas inferiores hasta llegar a una especie de enorme ‘palangana’. Este es el inicio o el origen de las aguas que luego de calentarse y mineralizarse surgen en Río Hondo. Los especialistas calculan que cada 30 metros de profundidad, la corteza terrestre aumenta un grado su temperatura. El agua (de lluvia) al pasar por esas zonas cálidas, incrementa su temperatura. De este modo cuanto más profundo se sumerja el agua, mayor será la temperatura al emerger. Así mismo, la peregrinaje de estos líquidos producen metamorfosis fundamentales, uno es el cambio físico: el aumento de su temperatura; y el cambio químico; el agua se carga con minerales según el lugar donde transita.

Al pensar que los pozos surgentes de aguas termales de Río Hondo son muchos y se encuentran a considerables distancias, entre ellos se conocen que transitan por diferentes lugares que a su vez, poseen diferentes minerales.

De allí que hay aguas surgentes, con cierta variación en cuanto a temperatura y con distinta composición química, no obstante su origen en común.

Las aguas y sus propiedades

Son aguas termales de 30º a 85º C de moderada mineralización, radiactividad y aplicación medicinal.

Por su temperatura las aguas termales se clasifican en:

Mesotermales (entre 34º y 36º C de temperatura).

Hipotermales (con temperaturas inferiores a los 34º C).

Hipertermales (cuando superan los 36º C).

Clasificadas como alcalina, bicarbonatada, cloruro, sulfatada, ferruginosa; contiene pequeñísimas cantidades de hierro, fósforos, yodo, arsénico, sodio, bromo, potasio, magnesio, sulfatos, etc., lo que le confieren gran poder de penetración y difusión por todo el organismo.

La acción terapéutica de las aguas termales de Río Hondo es de tipo físico – química. Son aguas termo-minera medicinales que provienen de filtraciones superficiales de aguas de lluvias que por un proceso físico de geotermia se calientan, en su recorrido por el subsuelo, se van mineralizando y cargando sus moléculas con iones negativos. Surgen de una especie de amplia meseta acuática subterránea conformada por un multiacuífero de distintas características físico – químicas.

Su acción terapéutica como bebida permite la incorporación al organismo de los distintos minerales como, Sodio: Se halla en el plasma sanguíneo, linfa y líquidos que rodean a las células.

Potasio: Se encuentra en los glóbulos rojos y células de los tejidos.

Calcio: Existe principalmente en el esqueleto y los dientes. En menor cantidad en la sangre y ayuda para que pueda coagular normalmente. Regula el contraer y distenderse del corazón y los músculos. Contribuye al aprovechamiento del hierro y a la conducción de los impulsos que pasan por los nervios.

Fósforo: Tanto éste como el calcio se encuentran muy relacionados entre sí en el organismo. El fósforo se halla formando parte de dientes y huesos, y además, en cada célula del cuerpo. En la sangre, las sales de este elemento, colaboran manteniendo la alcalinidad normal. El fósforo debe serle provisto al cuerpo a través de los alimentos en proporción similar al calcio.

Magnesio: El esqueleto es la parte del cuerpo que contiene mayor proporción (70% del total). El otro 30% lo encontramos en líquidos del organismo y tejidos blandos. Un cuerpo adulto, de contextura normal, contiene 30 grs. de magnesio. Cumple un papel importante en la composición de los huesos, funcionamiento de los músculos y sistema nervioso.

Oligoelementos: Hay otros minerales que son indispensables para la salud, pero en ínfimas cantidades. Muchos de ellos son parte de enzimas o fermentos y reciben el nombre genérico de ‘oligoelementos’. Dentro de ellos están: cobalto, zinc, molibdeno, flúor, etc.

Beneficios del agua

Las aguas termales no son una panacea para todas las dolencias, pero pueden ser un excelente paliativo para la mayoría de ellas, porque:

1. Estimulan las defensas del organismo.

2. Depuran la sangre, eliminándose las toxinas y productos de desechos por la sudoración y diúresis que provocan.

3. Reactivan el metabolismo retardado en muchos reumáticos.

4. Tienen poder desensibilizantes sumamente útil, considerando la participación alérgica, en el orden de las afecciones reumáticas.

5. Reeducan el sistema termorregulador, de enorme importancia en el reumático que ha perdido su capacidad de reaccionar y adaptarse a los cambios del medio ambiente.

6. Su poder analgésico y calmante de dolores es bien conocido.

7. Relajan los músculos y por su acción revulsiva y resolutiva, actúan sobre los edemas, tumefacciones y procesos crónicos fibrosos.

8. Sedan el sistema nervioso.

9. Reconstituyen y tonifican.

10. Modifican el terreno reumático en modo significativo.

Los pacientes que más se benefician son aquellas con…

Reumatismos: artrosis, artritis crónicas, dolores articulares y musculares.

Enfermedades de la piel: psoriasis, dermatitis, acné.

Enfermedades respiratorias: rinitis, sinusistis, laringitis.

Trastornos circulatorios: periféricos crónicos.

Tratamientos de Rehabilitación post – traumática y enfermedades neuro – musculares.

Tratamientos de relax antiestrés y antidepresivos.

Hay que tener en cuenta, que si las indicaciones favorables son importantes, con más razón lo son las contraindicaciones. Porque, el carácter excitantes y estimulante de esta agua, no siempre es recomendable su uso en fases agudas o brotes de reagudización de algunas enfermedades como:

Contraindicaciones

* Ulceras gástricas.

* Cardiopatías descompensadas.

* Hipertensión severa.

* Nefritis.

* Procesos asmáticos en crisis.

* Tuberculosis.

* Distintos tipos de tumores y cáncer.

Embalse de Río Hondo

Santiago del Estero cuenta con una obra de gran envergadura situada entre las primeras de su tipo en su continente siendo el orgullo de santiagueños y argentinos ya que genera la admiración de miles de turistas que año tras año lo visitan: el Dique Frontal Río Hondo. Una puerta de mejores días, se abrió al empresariado cuando el 20 de noviembre de 1.957, se convocó a licitación a nivel internacional para la construcción de este Dique, previo estudio geológico a 5 km.

Aguas arriba del puente del río Dulce, que cruza Las Termas de Río Hondo. En diciembre de ese mismo año se conocieron las propuestas. Los trabajos tuvieron inicio formal el 2 de abril de 1.958 cuando fue colocada su piedra basal por el entonces Vicepresidente de la Nación Contralmirante Isaac Rojas, iniciándose así los trabajos a cargo de la empresa Panedile Argentina SACIF., y en septiembre de 1.967 fue inaugurada y habilitada oficialmente por el Teniente General J. C. Onganía.

Ubicado sobre la cuenca del río Dulce, en el departamento Río Hondo, a 3,5 Km. aguas arriba de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, recibe las aguas superficiales que bajan del Aconquija, por los ríos colectores principales: los ríos Salí, Gastona, Medina, Mayo y Marapa de la vecina provincia de Tucumán.

Desde el puente carretero de acceso por la ruta Nac. N° 9 Juan Bautista Alberdi se destaca la importante mole de su estructura de hormigón que totaliza 206 m. de largo, con una base de 42,50 m. y una altura máxima de 30 m. Se observa hasta esfumarse un poco en los extremos, el terraplén cuyo recorrido es de 4.119 m. que tiene conexión con el muro de cemento. El largo total del Dique es de 4.325 m.

Queda dicho, entonces, que se trata de una conexión de tipo mixto, de tierra y hormigón, destinada a contener el río, formando un gran embalse que permite a su vez, controlar los caudales de evacuación.

En el sector de hormigón armado, están las válvulas que permiten el paso regulador de las aguas, las compuertas y la usina de la Central Hidroeléctrica, quien funciona desde 1.976.

Este murallón es una magnifica platea que permite ver hacia un lado el inmenso espejo de agua del lago El Frontal, y hacia el otro lado el río Dulce, rico en peces plateados y aves acuáticas como garzas, patos contribuyendo a la belleza natural del lugar.

El lago tiene de largo 19 Km. y de ancho 17 Km. La superficie cubierta por las aguas es de 33.000 Has. y el volumen máximo normal acumulado es de 1.750 Hectómetros cúbicos.

La presa fue construida con tres finalidades: riego, generación de energía y atenuación de las crecidas. Todas ellas fueron cumplidas:

A. El factor regulador de la disponibilidad hídrica, alcanza con la colocación de las compuertas, su mayor capacidad de retención para derivarla al dique Los Quiroga con fines de riego, estimándose un riego de 300.000 hectáreas en forma directa y otro tanto en forma indirecta.

B. La generación de energía, con la instalación de una potente usina que desarrolla 154.000 Kw., cubre una amplia zona de la provincia llegando hasta la electrificación rural.

C. Las crecidas del Dulce que ocasionaron desbordes y anegamiento con graves daños para pobladores y bienes, fueron atenuadas por esta obra. Si bien las poblaciones del sur de la provincia han vivido del río, también pagaron alto el precio de esta fuente nutritiva hasta que el embalse comenzó a funcionar.

El lago tiene una gran riqueza apícola (dorados, bogas, bagres, tarariras, sábalos, pejerreyes, etc.) y una buena playa sobre la margen izquierda y lugares ideales para camping.

Se practican deportes con la motonáutica, ski acuático, remo, pesca, etc., realizándose anualmente competencias variadas tanto nacionales como internacionales.

El Dique Río Hondo, es la obra de desarrollo más formidable para Santiago del Estero; con ella comienza una transformación verdaderamente revolucionaria, que va desde el uso racional del agua hasta un proceso educativo global.

Caudal de aporte y derivado 1.994.

Costa 272,34 mm.

Derivado127, 286m 3/seg.

Aporte 599,358m 3/seg.

Evaporación 4,41 mm.

Son destacables las obras de infraestructura realizadas para que todo el entorno del Dique y su Lago muestren al turista la belleza de su parquización, sus balnearios, sus quinchos que tientan para un asado criollo sin concesiones. Recientemente se emplazó, en su margen izquierda del Lago, un importante hotel de 4 estrellas, un club dedicado a la náutica y un espléndido lugar de esparcimiento familiar rodeado de especies naturales y autóctonas, inmersos en una Villa Residencial.

